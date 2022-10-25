"هدف" يساهم بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي دعماً لتدريب القوى العاملة والمرتبات

أكثر من 1000 موظف سيتلقون تدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة العربية السعودية

تركز التدريبات على مجالات التصنيع والمبيعات والتسويق والهندسة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة لوسِد" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LCID)، والتي أرست معايير جديدة بإطلاق المركبة الكهربائية الأسرع شحناً والتي تتميز بأطول مسافة قيادة في السوق، عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين شركة "لوسِد المحدودة"، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ"مجموعة لوسِد"، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المملكة العربية السعودية. وتُتيح المذكرة لشركة "لوسِد" و"هدف" إبرام اتفاقيات تعاون بينهما لتوفير الموارد من المواهب والكفاءات السعودية، وتوفير هذه الموارد بأفضل الفرص لتنمية المهارات الملائمة، وذلك من خلال برامج تدريبية متنوعة، تشمل التدريب على رأس العمل.

وبهذه المناسبة، قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط: "ستساعدنا هذه الاتفاقية مع "هدف" على تحقيق استراتيجيتنا الخاصة بالقوى العاملة في المملكة العربية السعودية. إذ نعتقد أن التدريبات والمهارات الملائمة التي نُقدمها، ستُمكّننا من إثراء المواهب والكفاءات الوطنية، بما يؤهلها لشغل آلاف فرص العمل المستقبلية التي من المتوقع أن يوفرها هذا المشروع، الذي نسعى فيه إلى تحقيق أعلى معدلات التوطين والحفاظ عليها في أعلى المستويات تماشياً مع أهداف رؤية 2030".

وبموجب المذكرة، سيساهم "هدف"، التابع لصندوق التنمية الوطني، بما نسبته 75% من تكاليف التدريب، فضلاً عن دعم مرتبات أكثر من 1000 موظف، حيث تُقدّر قيمة مساهمته بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 187.5 مليون ريال سعودي) على مدار 5 سنوات.

من جهتها، قالت شيري هاوس، الرئيس المالي التنفيذي لشركة "لوسِد": "سيسمح هذا التعاون مع "هدف" لشركة " لوسِد" بتوفير الفرص التدريبية الضرورية والفعالة للمواطنين السعوديين، الذين ربما لم تسنح الفرصة لكثير منهم من قبل بالعمل في مجال السيارات الكهربائية. وسيكون لذلك دور فعّال في التأكد من أن لدينا مهنيين مدربين ومؤهلين جيداً في المملكة العربية السعودية".

في إطار رؤية 2030، وضعت المملكة هدفاً لخفض معدل البطالة، وبما أن صندوق تنمية الموارد البشرية هو جهة حكومية قيادية، فهو مُكلف بتمكين القطاع الخاص من تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الموضوع، قال تركي بن عبد الله الجويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: "منذ إطلاق جدول أعمال التحول الوطني في عام 2016، أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً إيجابياً نحو تحقيق هدف خفض معدل البطالة. لذا فإن شراكات مماثلة للشراكة التي أطلقناها اليوم مع "لوسِد" ستساعدنا على المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفنا الوطني المتمثل في الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، وستوّلد فرص عمل نوعية جديدة لمواهبنا الوطنية".

يأتي الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع "هدف" تتويجاً لافتتاح "لوسِد" أول استوديو لها في المملكة، الذي يقع مقره في العاصمة الرياض، حيث شهد حفل افتتاحه حضور كوكبة من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينها بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في "لوسِد موتورز"، ومعالي الأستاذ بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين في شركة "لوسِد". كانت "لوسِد" قد أعلنت أيضًا في وقت سابق من هذا العام عن عزمها إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة، من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية القصوى إلى 155 ألف مركبة سنوياً. أعلنت المجموعة أيضاً في شهر أبريل من هذا العام عن توقيع اتفاقية مع الحكومة السعودية، تشتري بموجبها الحكومة ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال نفس الفترة.

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نبذة عن "لوسِد"

تركّز رسالة "لوسِد" على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة من خلال تطوير تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة، وتصميم مركبات كهربائية فاخرة تعد الأكثر جاذبية في فئتها وتركز على الارتقاء بتجربة الركاب كأولوية أساسية. وكانت من اوائل إنتاجات الشركة سيارة Lucid Air، وهي سيارة سيدان حديثة بتصميم فاخر وأنيق مستوحى من كاليفورنيا. ورغم حجمها الخارجي المتوسط، تتميز سيارة Lucid Air بمساحة داخلية واسعة وفخمة. وتتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة 819 حصانًا ومدى يقدر بنحو 830 كيلومترًا. ويتم حاليا تسليم سيارات Lucid Air، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي أريزونا، للعملاء في الولايات المتحدة.