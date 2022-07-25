

«لوزان للتطوير» تعلن طرح المرحلة الثانية لمشروعها أبيكس بيزنس مول بالعاصمة الإدارية

افتتحت شركة لوزان للتطوير العمراني LUD مقرها الرئيسي في القاهرة الجديدة داخل أرابيلا بلازا مول ليكون على مقربة من عملائها، كما أعلنت عن طرح المرحلة الثانية من مشروعها أبيكس بيزنس مول apex business complex فى أكثر الأماكن المميزة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد النجاح والإقبال الكبير من العملاء على المرحلة الأولى للمشروع.

صرح عادل عبدالمنعم رئيس مجلس الإدارة، إن المرحلة الثانية للمشروع تضم مجموعة متميزة من الوحدات بمساحات متنوعة تلبي طموحات ورغبات العملاء، من خلال توفير عدد من الوحدات التجارية بنظام "الفرنشايز" لتحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء بمشروعها، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات وأنظمة السداد المرنة التى تقدمها الشركة لعملائها بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وأوضح أن المشروع " إداري – تجاري – طبي" على مساحة 2600 متر مربع، باستثمارات تقترب من 700 مليون جنيه، عبارة عن أرضى + 12 دور، بواقع 230 وحدة متنوعة، بمساحات تبدأ من 35 مترا، وتصل إلى 100 متر مربع، بأنظمة سداد تبدء بـ 5% مقدم وتسهيلات تصل إلى 12 عام، ومن المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل خلال 4 سنوات من تنفيذه.

وأكد أنه تم التعاقد مع الاستشاري محمد حافظ HAFEZ Consultants للتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى شركة “كاد” لإدارة المنشآت التجارية كاستشاري إدارة وتشغيل لضمان تشغيل وإدارة مشروع “أبيكس بيزنس مول ” وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية.

ونجحت شركة لوزان للتطوير العمراني فى تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة فى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة باستثمارات تخطت حاجز 250 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع عدد من الشركات العاملة فى العاصمة الإدراية الجديدة باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، وتعمل الشركة فى الوقت الحالي على تنفيذ عدداً من المشروعات الإدارية ، التجارية، السكنية، والسياحية بمحافظات الدلتا باستثمارات 350 مليون جنيه.

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