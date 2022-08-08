تعاقدت شركة لوزان للتطوير العمراني LUD، مع شركة كوميرسا –وكيل لأكبر العلامات التجارية المصرية والعالمية- لتسكين الوحدات التجارية بمشروع أبيكس بيزنس مول apex business complex بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة.

صرح عادل عبدالمنعم رئيس مجلس الإدارة، أن التعاون مع شركة "كوميرسا" جاء إيماناً من شركتنا فى تحقيق أعلى عائد استثماري لعملائنا، من خلال دور الشركة فى توفير التعاقد مع كبرى الماركات العالمية والحصول على حق استخدام العلامات التجارية "الفرنشايز"، حيث أن ضمان عملية التشغيل تكتمل بوجود علامات تجارية قوية تحقق توافد الزائرين بشكل يومى.

وأوضح أن شركة كوميرسا ستقدم خدمات متنوعة من خلال الاستثمار الجيد فى تسكين الوحدات التجارية لتحقيق أعلى فائدة ممكنة، ودراسة الأرباح المتوقعة للعملاء وتحسين جودة خدمة التشغيل ألامثل لتعزيز قيمة ممتلكاتهم للتوافق مع الملكية قصيرة أو طويلة الأجل وتقديم المعلومات والتحليلات في أسرع وقت وتقليل نفقات التشغيل.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، أنه تم التعاقد مع شركة الأغذية الطبيعية المالكة للعلامات التجارية (مطعم بلدينا )و( The Burger Factory )لتكون أولى العلامات فى مشروع أبيكس بيزنس مول.

وأشار أن "لوزان للتطوير العمراني" تسعى لتحقيق قيمة مضافة لعملاء "أبيكس بيزنس مول" من خلال إعداد مزيج التنوع السلعي وتوزيع الأنشطة بالمنطقة التجارية لتحقيق الانسيابية فى الحركة بين جميع الوحدات والأدوار فى المشروع.

وأكد أن المشروع "إداري – تجاري – طبي" على مساحة 2600 متر مربع، باستثمارات تقترب من 700 مليون جنيه، عبارة عن أرضى + 12 دور، بواقع 230 وحدة متنوعة، بمساحات تبدأ من 35 مترا، وتصل إلى 100 متر مربع، بأنظمة سداد تبدء بـ 5% مقدم وتسهيلات تصل إلى 12 عام، ومن المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل خلال 4 سنوات من تنفيذه.

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