في إطار توسيع حضورها العالمي

· سلطة دبي للخدمات المالية تمنح لورد أبيت (الشرق الوسط) المحدودة الموافقة على مزاولة أعمالها كمدير للأصول من مركز دبي المالي العالمي

· مركز دبي المالي العالمي يعد أكبر مركز لإدارة الثروات والأصول في المنطقة مع احتضانه لأكثر من 250 شركة تدير أصولاً بقيمة تتجاوز 450 مليار دولار أمريكي

· مركز دبي المالي العالمي يعد الوجهة المفضلة في المنطقة للشركات من أجل تطوير وتوزيع وإدارة وتأسيس جميع أنواع الصناديق

· لورد أبيت تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاماً في إدارة استثمارات الائتمان متعددة القطاعات بالإضافة إلى معرفة عميقة في أبحاث وتحليلات الائتمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن حصول شركة لورد أبيت (الشرق الأوسط) المحدودة، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول، على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل مكتبها الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وبنيل هذه الموافقة، ستتمكن لورد أبيت من تقديم عروضها الاستثمارية القائمة على احتياجات العملاء إلى مجتمع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وتتمتع الشركة بخبرة تزيد عن 50 عاماً في إدارة استثمارات الائتمان متعددة القطاعات بالإضافة إلى معرفة عميقة في أبحاث وتحليلات الائتمان. وستستفيد الشركة من وجودها في مركز دبي المالي العالمي لتقديم حلول استثمارية مناسبة وتعزيز علاقاتها مع مالكي الأصول في المنطقة.

وستنضم الشركة إلى أكثر من 250 من شركات إدارة الثروات والأصول الرائدين في مركز دبي المالي العالمي؛ أكبر مركز لإدارة الثروات والأصول في المنطقة. وتدير هذه الشركات مجتمعة أصولاً بقيمة تفوق 450 مليار دولار أمريكي وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محلياً.

ويساعد الموقع الاستراتيجي لمركز دبي المالي العالمي مديري الثروة والأصول في الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وجنوب أفريقيا. إذ يتيح المركز لهم

وصولاً مباشراً إلى المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يبحثون عن منتجات استثمارية تقليدية أو بديلة. ويوفّر المركز سلطةً قضائية جذابة لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يجمع بين نظام قانون عام مستقل ومعترف به دولياً وبيئة تنظيمية قوية.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال جيمس سافاستانو، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "لورد أبيت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نطلق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مركز دبي المالي العالمي، والذي سيمكننا بفضل موقعه الاستراتيجي من خدمة قاعدة عملائنا في المنطقة بصورة أفضل عبر العمل على مقربة منهم، وتوظيف كامل طاقاتنا الاستثمارية لخدمة أسواق الشرق الأوسط".

ومن جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 250 شركة لإدارة الثروات والأصول، مما يجعله أكبر وأهم مركز لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويعكس افتتاح مكتب شركة لورد أبيت الأول والوحيد في الشرق الأوسط ضمن مركزنا سمعتنا المرموقة والفرص المتميزة التي نفتحها أمام شركات إدارة الأصول في المنطقة. ويواصل المركز ترسيخ مكانته العالمية كواحد من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم من خلال اجتذاب شركات مثل لورد أبيت، والتي تثري أسواقنا بخبراتها العريقة في مجال إدارة الأصول إلى جانب دعم مساعينا لبناء مستقبل قطاع التمويل".

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 3,644 شركة مسجلة؛ منها 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم، و25 من بين أهم 30 بنكاً على مستوى العالم، و5 من ضمن أكبر 10 شركات تأمين، و5 من بين أبرز 10 شركات لإدارة الأصول، والعديد من مكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة عالمياً.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة لورد أبيت:

تأسست لورد أبيت في عام 1929، وهي شركة عالمية مستقلة ومملوكة للموظفين مختصة في إدارة الأصول. وواصلت شركتنا تطوير عروضها القائمة على الاستثمار لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. وكنا أول مستثمر ائتماني متعدد القطاعات يعود تاريخه إلى عام 1971، وقمنا بإدارة الحلول للعملاء في هذا المجال لأكثر من 50 عاماً. وشكلت هذه الفلسفة الاستثمارية الأساس الذي بنينا عليه خبرتنا العريقة في مجال ائتمان الأصول. ومن 31 ديسمبر 2021، بلغ رأس المال الذي يعهد به العملاء إلى لورد أبيت 255 مليار دولار، والتي نعمل على استثمارها بأفضل ما يمكن وبما يتماشى مع مهمتنا الشاملة المتمثلة في تأمين مستقبل مستدام لعملائنا وموظفينا وعالمنا.

وفي عام 2021، تم اختيار شركتنا كواحدة من أفضل الأماكن للعمل في مجال إدارة الأموال للعام الثاني على التوالي من قبل "بينشينز آند إنفستمنتز"، وكأفضل مكان للعمل من مؤشر المساواة في الشركات التابع لحملة حقوق الإنسان للعام 2021.

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30.000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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