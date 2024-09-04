قسم النقل والتنقل في لوجيموشن المنصة المثالية للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات في النقل البري (الطرق والسكك الحديدية) والجوي والبحري والنقل المتعدد الوسائط

تقام الدورة الأولى من لوجيموشن في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن لوجيموشن عن انضمام هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز (هايبرلوب تي تي)، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال النقل عالي السرعة، وشركة تصنيع الطائرات إيروسبيس تايمز فايبينج الصينية، كشريكين رئيسيين لقسم النقل والتنقل في المعرض الذي ستقام دورته الأولى في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024.

يعد لوجيموشن 2024 أول منصة من نوعها تجمع القادة العالميين في مجال التنقل والخدمات اللوجستية تحت سقف واحد في دبي، والتي تم تصميمها لعرض آخر التقنيات والحلول في هذه القطاعات الحيوية ومناقشة أحدث رؤى القطاع من خلال برنامج مؤتمرات غني بالموضوعات المهمة. حيث سيوفر لوجيموشن فرصاً مثالية للمشاركين للتواصل مع خبراء القطاع واكتساب المعرفة من قادة الفكر وتحفيز النمو في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: "يسعدنا أن نرحب بشركتي هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز وإيروسبيس تايمز فايبينج كشركاء لقسم النقل والتنقل في لوجيموشن، حيث ستجتمع أذكى العقول والمواهب في هذا القطاع لصياغة مستقبل أكثر استدامة وترابطاً، لما لهاتين الشركتين من دور محوري في رسم ملامح هذه العملية".

وبدوره علق أندريس دي ليون، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز على هذه الشراكة قائلاً: "من المتوقع أن يصبح لوجيموشن فعالية رائدة ومهمة في أجندة قطاع الخدمات اللوجستية والتنقل العالمي، لذا فإننا فخورون للغاية بالمشاركة كشريك رئيسي لقسم النقل والتنقل في الدورة الأولى منه. إن التعاون الدولي راسخ في قلب استراتيجية شركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز، ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية للاستفادة من روح التواصل والابتكار في هذه الفعالية حيث سنشارك رؤيتنا لمستقبل النقل".

تم تصميم نظم النقل فائقة السرعة (هايبرلوب) التي تستخدم الأنابيب المغلقة لنقل البضائع والأشخاص بأمان وكفاءة واستدامة وبسرعة فائقة توازي سرعة الطائرات. ومن شأن استخدام نظم النقل فائقة السرعة هذه أن يختصر وقت السفر بين مراكز المدن ومراكز الخدمات اللوجستية من ساعات إلى دقائق، مما يعزز التوسع الاقتصادي على نطاق واسع ويحل محل وسائل النقل المعاصرة التي تنتج كميات كبيرة من الانبعاثات.

تأسست شركة هايبرلوب تي تي في عام 2013، وهي شركة رائدة في مجال التراخيص في مجال النقل والتكنولوجيا التي تركز على تطوير قطاع النقل من خلال النظم فائقة السرعة، وقد طورت الشركة لحد الآن نظام اختبار متكامل وإطار تأمين شامل وإرشادات اعتماد قوية لابتكاراتها.

ومن الجدير بالذكر أن النظم التي تطورها شركة هايبرلوب تي تي يمكن اعتبارها طفرة نوعية في قطاع النقل وذلك لكونها حلول نقل فائقة السرعة ومستدامة وكفؤة في استخدام الطاقة. وبالإضافة إلى مشاركة الشركة في معرض لوجيموشن، سيتحدث دي ليون أمام الحاضرين في منتدى النقل والتنقل (ترانزموبيليتي)، الذي سيستكشف آفاق مستقبل التنقل.

كما تُعد شركة إيروسبيس تايمز فايبينج، إحدى تشكيلات شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، أكبر شركة للتقنيات العالية في العالم والمتخصصة بصناعة نظم الطائرات اللوجستية المسيّرة، حيث توفر البحوث والتطوير والإنتاج والتصنيع.

وستعرض شركة إيروسبيس تايمز فايبينج خلال معرض لوجيموشن 2024 مجموعة من مسيّراتها من طراز الطائرات ذات الأجنحة الثابتة الكبيرة إف بي- 985 والتي تتمتع بسعة تحميل تبلغ 1700 كجم ولها مميزات مثل القدرة على العمل أثناء النهار والليل، وفي العواصف الرملية، والبيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما تتمتع بمقاومتها للإشعاع الشمسي إلى جانب حمولتها الكبيرة وكفاءتها العالية.

وستضم الدورة الافتتاحية من لوجيموشن التي ستقام في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي 2024، ثلاث مجالات رئيسية للمنتجات تشمل كلاً من: حلول ومعدات التخزين، والشحن ومناولة المواد، والنقل والتنقل. كما سيتضمن المعرض الذي يستمر على مدار يومين ثلاث مؤتمرات رئيسية تشمل كلاً من: مؤتمر سكايلكس والقمة العالمية للتجارة والبنية التحتية ومنتدى النقل والتنقل (ترانزموبيليتي).

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى من المعرض في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك معرض لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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