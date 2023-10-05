جدة /الرياض /لندن: أعلنت وكالة «لوتس العربية»، الحائزة على جوائز عالمية متعددة، عن إطلاق فرعها رسميًا في المملكة العربية السعودية بقيادة نسائية. تأتي هذه الخطوة بعد تعاون دام لثلاث سنوات مع العديد من المؤسسات والشركات المرموقة في المملكة، وتهدف الوكالة إلى تقديم نهج فريد وحديث في مجال التسويق والاتصال لتقدم خبرتها العالمية في الأسواق المحلية السعودية.

صُمّمت «لوتس العربية» لتعكس طموح المملكة وشعبها، وتُقدم نهجًا بديلاً للوكالات التقليدية، وتسعى إلى تقديم خدمات استراتيجية مبتكرة وحيوية لدعم الشركات الناشئة والرائدة والمشاريع المختلفة، لتمنح فرصة استثنائية نحو تحقيق النمو المتسارع وفق محددات تنموية واضحة وطموحة في العديد من المجالات منها السفر والرياضة والترفيه والثقافة إضافةً إلى المشاهير والمؤثرين، لتوفر خدمات متكاملة في تعزيز سمعة وشهرة العلامات التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي.

مع افتتاح فروعها الجديدة في مدينتيّ جدة والرياض وتواجدها الفعّال في مدن عالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة، تعتزم «لوتس العربية» تقديم خدمات متميزة تجمع بين الخبرة العالمية والفهم المحلي لثقافة المملكة، في إطار التزامها الراسخ بدعم وتطوير المواهب السعودية مع تعزيز استقطاب المواهب العالمية لضمان تبادل أفضل الخبرات والمهارات المتاحة.

يتولى إدارة «لوتس العربية» فريق نسائي متكامل ونخبة من الخبيرات المتميزات في المملكة، بإشراف الخبيرة السعودية في مجال التسويق والاتصال، شروق مفتي، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «لوتس» الحائزة على العديد من الجوائز، جولز اوغو.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة «لوتس العربية»، جولز اوغو: "من خلال خبرتي التي تزيد عن 25 عامًا في مجال الاتصال الدولي، لم أشهد رؤيةً تضاهي ما تقدمه المملكة وشعبها. أشعر بالفخر والامتنان بمشاركتي في هذه الرؤية الطموحة عبر لوتس العربية، وأتطلع بتفاؤل إلى إضافة رؤية جديدة في السوق المحلي والعمل مع نخبة من الكفاءات والشركات الرائدة في المملكة"

وأضافت المديرة العامة لوكالة «لوتس العربية»، شروق مفتي: "أفخر بمشاركتي في تأسيس لوتس العربية وإدخال هذه الرؤية الفريدة والمبتكرة في مجال التسويق والاتصال إلى المملكة. إنّه شرف عظيم لي العمل مع فريق متكامل وحائز على العديد من الجوائز. أتطلع إلى تطبيق شغفي تجاه وطني وخبرتي في فن السرد القصصي لبناء شراكات مستدامة ودعم الأهداف الطموحة للمملكة لتصبح وجهة سياحية عالمية رائدة".

خدماتنا:

استراتيجيات العمل

الأفكار الإبداعية

الاتصال المؤسسي الفعّال

بناء العلاقات الإعلامية والصحفية

تمثيل الشركات والشخصيات الاعتبارية

استشارات التسويقية والمبيعات

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

تنسيق المشاركة في الفعاليات والأنشطة

الاتصال مع المشاهير والمؤثرين

استراتيجيات القيادة الفكرية والرأي العام

للمزيد من المعلومات حول «لوتس العربية»، يمكنكم التواصل مع جولز اوغو أو شروق مفتي عبر البريد الآتي:

enquiries@lotus-arabia.com

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