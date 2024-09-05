أبوظبي: وقعت "لهب"، الشركة الوحيدة المصنعة للذخيرة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، المركز الرائد إقليمياً في تطوير أنظمة الدفاع واختبارها وتقييمها، لاعتماد مختبر الفحص الباليستي التابع لشركة "لهب" وفقاً لمعايير الناتو.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة في معرض سوفكس 2024 في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ستقوم "لهب" والمركز الأردني للتصميم والتطوير بتحديد فرص التعاون في اختبار وتقييم الذخيرة ذات العيار الخفيف، وذلك وفقاً لمعايير الناتو والمعايير العسكرية المعترف بها دولياً.

ويعتبر الاتفاق المبرم على تأهيل مختبر الفحص الباليستي التابع لشركة "لهب" ليشمل معايير الناتو في اختبار الذخيرة ذات العيار الخفيف، أحدث الجهود التي تبذلها الشركة ومجموعة "ايدج" لتوسيع قاعدة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباستخدام الأجهزة والحواسيب المتقدمة، تلتزم "لهب" أيضاً بمعايير الاختبار الصارمة للذخيرة ذات العيار الخفيف التي حددتها اللجنة الدولية الدائمة لمواصفات الأسلحة النارية المحمولة في أوروبا، ومعهد مصنّعي الأسلحة والذخيرة الرياضية في أمريكا الشمالية " SAAMI".

ويُمكن للحاضرين في معرض سوفكس زيارة "ايدج" في جناح دولة الإمارات، القاعة 4، المنصة 408.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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