

• المشروعان يمثلان أولى المشاريع السكنية لشركة «لندن سكوير» منذ استحواذ الدار عليها خلال العام الماضي

• إطلاق المشروعين السكنيين «تويكنهام جرين» و«تويكنهام سكوير» في منطقة ريتشموند أبون تيمز والمقرر بدء عمليات بيع الوحدات للمشترين في دولة الإمارات في 11 أكتوبر

• الدار تلتزم بإضافة عدد من المواقع الاستراتيجية إلى محفظة أراضي «لندن سكوير» في إطار سعيها لاستكشاف فرص وشراكات جديدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة «لندن سكوير» المملوكة لمجموعة الدار العقارية ("الدار") اليوم المشروعين السكنيين الجديدين «تويكنهام جرين» و«تويكنهام سكوير» في منطقة ريتشموند أبون تيمز، أحد أرقى أحياء لندن الخارجية وأكثرها جاذبية.

ويمثل المشروعان أولى المشاريع السكنية لشركة «لندن سكوير» الحائزة على العديد من الجوائز منذ استحواذ الدار عليها خلال العام الماضي. ويتيح المشروعان للمستثمرين الإماراتيين فرصة فريدة لدخول سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة من خلال شركة تطوير عقاري موثوقة مقرّها لندن. كما ينسجم المشروعان مع استراتيجية «لندن سكوير» طويلة المدى لإطلاق مشاريع سكنية ضخمة في عدد من أهم المواقع وأكثرها رواجاً في العاصمة البريطانية.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "نجحت الدار في توسيع محفظة أراضي لندن سكوير بشكل كبير منذ الاستحواذ عليها العام الماضي، حيث تمت إضافة ثمانية مواقع جديدة ضمن أهم مناطق لندن، بالتزامن مع دعم الشركة في إطلاق عدد من المشاريع في مناطق بارزة مثل تويكنهام، إذ توفّر لقاطنيها أساليب حياة متكاملة وعالية الجودة، بدءاً من المساحات الخضراء والمدارس الممتازة وصولاً إلى المرافق عالمية المستوى وشبكات النقل عالية الكفاءة. ونثق تماماً بأن كلا المشروعين سيلقيان إقبالاً كبيراً بين أوساط المستثمرين والمشترين الراغبين بامتلاك عقار سكني في لندن".

ويحتضن مشروع «تويكنهام جرين» تشكيلة من المنازل والشقق الراقية المكونة من غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم والمصممة على طراز "ميوز" التقليدي مع حدائق خارجية مميزة وإطلالات مائية خلابة على نهر كرين، أحد روافد نهر التيمز. ويتميز كل منزل بتصاميم داخلية عصرية مع نظام تدفئة أرضي ومساحات معيشة مفتوحة ومطابخ أنيقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل كل منزل حديقة خاصة أو فناءً خارجياً، بالإضافة إلى مدخل للسيارات ومرآب خاص أو مساحة مخصصة لركن السيارة. وتبدأ أسعار الإصدار المحدود من المنازل المكوّنة من غرفتي نوم من 835,000 جنيه استرليني (4.07 مليون درهم إماراتي).

ومن ناحية أخرى، يضمّ مشروع «تويكنهام سكوير» مجموعة من الشقق ذات التصاميم الأنيقة والمكوّنة من غرفة أو غرفتي أو ثلاث غرف نوم مع شرفة أو ترّاس خاص تطلّ جميعها على ساحة مركزية ومساحات خضراء جميلة. كما يضمّ المشروع منازل تاون هاوس عائلية فسيحة مكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم مع حدائق خاصة. وتتميز جميع وحدات المشروع بتصاميم داخلية عصرية ومريحة. وتبدأ الأسعار من 425,000 جنيه إسترليني (2.07 مليون درهم إماراتي) للشقق و1,190,000 جنيه إسترليني (5.8 مليون درهم إماراتي) لمنازل تاون هاوس المكوّنة من 3 غرف نوم.

وتتمتع وحدات المشروع بموقع مميز بالقرب من محطات النقل المركزية والمدارس الخاصة والحكومية والجامعات عالمية المستوى. ومع تواجد المشروع على بعد 20 دقيقة بالقطار عن منطقة واترلو، يحظى القاطنون بفرصة رائعة لاستكشاف أبرز وجهات الثقافة والتجزئة وتجارب الطعام الراقية في العاصمة.

ويشتهر حي تويكنهام بحدائقه الواسعة وأجوائه العائلية الدافئة التي تعكس مبادئ «لندن سكوير» المتمثلة في بناء مشاريع سكنية تحمل طابعاً مجتمعياً فريداً وتحتضن مساحات خضراء وارفة. وقد حصل الحي اللندني الراقي على لقب أسعد مكان للعيش بحسب الاستطلاع الذي أجرته منصة «رايت موف» البريطانية المتخصصة في القطاع العقاري.

ويعتبر الحيّ وجهة رياضية مميزة وموطن رياضة الرجبي الإنجليزية، إذ يحتضن ملعب تويكنهام، ونادي هام بولو الوحيد من نوعه في لندن. ويمكن لقاطني المشروع الوصول إلى أكثر من 76 هكتار من المساحات المفتوحة على بعد 30 دقيقة مشياً على الأقدام، بما في ذلك أكبر حديقة ملكية (ريتشموند بارك)، وحدائق كيو التي تحتضن مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات. وبالنظر إلى مرور نهر التيمز عبر تويكنهام وريتشموند، يوفر المشروعان للقاطنين تجارب تنزه مفعمة بالهدوء وإمكانية ممارسة الرياضات المائية على ضفاف النهر.

تحظى جميع منازل «لندن سكوير» بضمان لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ضمان خدمة العملاء لمدة سنتين. ومن المقرر أن يبدأ تسليم وحدات المشروعين خلال الربع الأول من عام 2026.

ومن المقرر بدء عمليات بيع الوحدات للمشترين في دولة الإمارات في 11 أكتوبر، حيث يمكن للمشترين المهتمين زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير أو مركز مبيعات الدار في دبي بجانب كايت بيتش على طريق شاطئ جميرا.

-انتهى-

#بياناتشركات