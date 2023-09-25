مفهوماً عصرياً جديداً للحياة الفاخرة في دبي

أعلنت شركة لندن جيت، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية المستقبلية والتي ستحدث من خلالها ثورة في واقع المعيشة الفاخرة في دبي.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بالمزج بين جاذبية لندن العريقة والنسيج الحضاري الديناميكي لدبي، تواصل لندن جيت التألق كنموذج للإبداع والاحتراف في قطاع العقارات.

تستعد لندن جيت حالياً للاحتفال بإنجاز العديد من مشاريعها الرائدة، ومن بينها مشروع "مايا 5" الذي طال انتظاره بعد أن شارف على الانتهاء، حيث سيجمع بين مفهومي التطور والحياة المعاصرة في أبهى صورها، وبناءً على النجاحات الباهرة الأخرى من المشاريع، تم تطوير مشروع "مايا 5" بمفهوم مختلف لوضع معايير جديدة للحياة الفارهة.

وإلى جانب مشروع "مايا 5" الاستثنائي، أعلنت لندن جيت عن مشروعي نادين والبرج السكني المستقبلي في مرسى دبي. ولا شك بأن التوافق السلس بين الحداثة والتراث في مشروعي نادين الأول والثاني وغيرهما من المشاريع الأخرى يقف شاهداً على تفاني لندن جيت المستمر في تطوير مشاريع عقارية استثنائية تجسد التزامها المتواصل بالتميز، ما يؤكد مكانتها الرائدة في سوق التطوير العقاري.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة إيمان طه، المدير التنفيذي للشركة، أن لندن جيت لم تعد مجرد شركة تطوير عقاري، بل باتت تمثل جسراً يربط أناقة لندن الأيقونية بروح دبي المفعمة بالحياة بكل سلاسة، مشيرةً إلى أن تاريخ لندن جيت المهني يمثل دليلاً واضحاً على التزامها الراسخ بإنشاء وحدات سكنية مميزة ترتقي بالرفاهية الحضارية إلى آفاق جديدة".

وأضافت: "تتميز مشاريعنا العقارية بالمزج بين التقاليد والحداثة، مقدمة بذلك تجربة معيشية لا مثيل لها. ويساهم كل مشروع من مشاريعنا في إعادة تعريف الأفق العام لدبي، ويقدم نموذجاً رائعاً عن تفانينا المتواصل في الابداع المعماري".

ونوهت طه أن مسيرة لندن جيت نحو التميز والريادة يأتي في إطار التزامها الثابت بالارتقاء في مجال العقارات وبناء مفاهيم جديدة لبيئات معيشية استثنائية تتجاوز كل التوقعات.. وقد أثبتت لندن جيت وجودها بقوة كشركة رائدةٍ في سوق دبي العقاري من خلال سعيها الدؤوب للتألق المعماري والتصميم الإبداعي والالتزام بمواعيد التسليم وخطط الدفع السلسة.

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