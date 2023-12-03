دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت مجموعة اكستنت أي إي؛ الشركة الرائدة في تقديم خدمات ادارة الأعمال للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأداء المتميز لتأسيس وتطوير الأعمال في دبي، مبرزةً النمو الاقتصادي المذهل في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.

وذكرت غرفة تجارة دبي أن عدد الشركات المسجلة في إمارة دبي وصل لأكثر من 30 ألف شركة جديدة في النصف الأول من العام الحالي، إذ ساهم مجتمع الأعمال النابض بالحياة والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال بشكل كبير في عملية جذب المستثمرين العالميين إلى المنطقة، مما يؤكد مرونة الإمارة وجاذبيتها كمركز أعمال تجاري بارز، وجعل دبي وجهة رئيسة لتوسع الأعمال وفرص الاستثمار.

وقال الدكتور أسامة الأسمر المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة اكستنت أي إي: يُسعدنا أن نَستعرض مشهد الأعمال المزدهر في دبي، والذي كان بمثابة نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، وكان التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار أحد عوامل تعزيز نجاح العديد من الشركات، مما يشرفنا أن نكون قوة دافعة للنهضة الاقتصادية في دبي.

وأضاف الدكتور الأسمر: إننا ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في تهيئة بيئة تعزيز ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة لتفانينا الذي لا يتزعزع نحو الدعم المستمر للشركات، في سعيها لتحقيق الازدهار طويل الأمد في سوق دبي الديناميكية.

فيما توقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو 4.2 % بحلول نهاية 2023، بعد زيادة تسجيل الشركات بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، ويدل على التوسع الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الإمارة.

ولفت دكتور الأسمر إلى أن دبي تُعد مركز ابتكار عالمي في مجال الأعمال وريادة الأعمال، وتوسع العلامة التجارية اكستنت يُعد شهادة التزامنا بأن نكون في طليعة التميز في مجال الأعمال، ونقطة تحول هامة في استراتيجية نمو الشركة.

وأشار المؤسس والمدير التنفيذي لشركة اكستنت أي إي إلى أن اكستنت متلزمة بشدة في تمكين الشركات وتمهيد طريق نجاحها ضمن المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة، مع التركيز على التميز ورضا المتعاملين،إذ لعبت الشركة دوراً حاسماً وفعالاً في توجيه المتعاملين المحليين والدوليين نحو تحقيق أهداف أعمالهم.

يُذكر أن الموقع الإلكتروني لشركة اكستنت https://www.extent.ae/ يُعّد بمثابة مورداً قيماً للشركات، حيث يوفر رؤى شاملة حول الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك تأسيس الأعمال والمساعدة التجارية، كما يوفر المعلومات الأساسية للشركات التي تهدف للتأسيس أو التوسع في أعمالها في دبي.

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حول اكستنت أي إي:

اكستنت أي إي شركة رائدة في مجال خدمات الأعمال والاستشارات التجارية، تقدم حلولاً شاملة للمتعاملين المحليين والدوليين، مع التركيز على التميز ورضا المتعاملين، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم اكستنت أي إي مجموعة من الخدمات التجارية وتمكين وتطوير الأعمال والاستشارات القانونية، والاستشارات المتعلقة بالامتثال، والاستشارات المالية، وحلول إدارة الشركات المتخصصة، وصُممت هذه الخدمات لتبسيط العمليات وضمان الامتثال التنظيمي وتعزيز نمو الأعمال.