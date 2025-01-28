عمان، الأردن: تم اختيار شركة فيليب موريس إنترناشيونال في مصر والأردن ولبنان، كأفضل صاحب عمل للعام التاسع على التوالي. كما أقرّت الشهادة بتميز شركة فيليب موريس إنترناشيونال في ممارسات إدارة الموارد البشرية، مما يثبت أن الشركة تعتبر صاحب عمل مفضل يرتكز على تلبية الاحتياجات المتطورة للقوى العاملة المتنوعة على مستوى العالم.

قال فريد باتيتوتشي، كبير مسئولي الموارد البشرية وبيئة العمل في شركة فيليب موريس إنترناشيونال: "إن اختيارنا كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي هو إنجاز رائع، وهو إنجاز يمكن لجميع زملائي أن يفخروا به وبشدة".

وأضاف: "إن هذا التقدير هو شهادة على التزامنا بتضمين الثقافة ليس فقط كوظيفة أو سياسة، ولكن كإستراتيجية مدفوعة بالأعمال، حيث يكون جميع الموظفين مسئولين بشكل جماعي عن تجسيد قيمنا وسلوكياتنا، وإحياء التراث الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال".

فيما قال علي نفزات كرمان، مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي "هذا التكريم بإختيارنا كأفضل صاحب عمل للمرة التاسعة على التوالي، يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتقديم تجربة متميزة للموظفين. ويؤكد على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تعزيز مكان عمل شامل يدفع نحو الابتكار وتنمية المواهب."

شهادة أفضل صاحب عمل هي نتيجة لتقييم مستقل أجراه معهد "Top Employers Institute"، والذي اعترف بالشركة الأم لشركة فيليب موريس مصر كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي. كما تم الاعتراف بالشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال كأصحاب عمل رائدين في 32 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

يقوم برنامج معهد أفضل صاحب عمل بإصدار شهادات للمؤسسات بناءً على المشاركة ونتائج استطلاع أفضل ممارسات الموارد البشرية. ويغطي هذا الاستطلاع ستة مجالات للموارد البشرية تتكون من 20 موضوعًا، بما في ذلك استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، والتعلم، والتنوع والشمول، والرؤية والقيم، والسلامة الشخصية، والمزيد.

قال الرئيس التنفيذي لمعهد أفضل أصحاب العمل، ديفيد بلينك: "إنه الاتساق في عالم غير متسق، ففي وقت التغيير المستمر - حيث تكون التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية حاضرة دائمًا - تبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأشخاص والمؤسسات. أظهر برنامج جائزة أفضل أصحاب عمل لهذا العام هذه القوة، حيث أظهرت أفضل أصحاب العمل المعتمدين لعام 2025 تفانيًا متميزًا لموظفيهم على مستوى العالم. إن التزامهم المستمر بممارسات الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجعلهم يبرزون كمجموعة حصرية حصلت على شهادة عالمية من خلال برنامج أفضل أصحاب العمل. نحن فخورون بالاحتفال بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2025".

شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الشركة الأم لشركة فيليب موريس مصر هي واحدة من 17 منظمة دولية حصلت على شهادة أفضل صاحب عمل عالمي لهذا العام. تعكس الشهادة التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال بتطوير ثقافة موجهة نحو النمو، وشاملة كما هو موضح في التراث الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال، وهو إطار ثقافي داخلي مبني على القيم والسلوكيات المشتركة لضمان شعور ما يقرب من 82,700 موظف في شركة فيليب موريس إنترناشيونال حول العالم بأنهم في أمان، ويتم الإصغاء لهم، ويشاركون في قرارات الأعمال، ويمتلكون أهدافًا واضحة ولديهم شعور قوي بالانتماء.

نبذة عن شركة فيليب موريس إنترناشيونال: تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان:

فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) هي شركة تبغ دولية رائدة، تعمل بنشاط على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج التبغ وقطاع النيكوتين. تتكون محفظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت الشركة مبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي للتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين وإثباتها علمياً بهدف إنهاء بيع السجائر بشكل كامل. ويشمل ذلك بناء مبنى علمي على مستوى عالمي لقدرات التقييم، لا سيما في مجالات علم السموم قبل السريرية والسريرية والبحوث السلوكية، فضلا عن دراسات ما بعد السوق. في عام 2022، استحوذت شركة PMI على شركة سويديش ماتش – وهي شركة رائدة في مجال توصيل النيكوتين عن طريق الفم – منشئة بذلك شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الخالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN التابعتين للشركتين. وافقت إدارة الغذاء والدواء على إصدارات من أجهزة " IQOS Platform 1" والمستهلكات الخاصة بشركة فيليب موريس انترناشيونال ومنتج " General " الخاص بشركة سويدش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت منتجات فيليب موريس انترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 90 سوقًا، وتشير تقديرات PMI إلى أن ما يقرب من 36.5 مليون بالغ حول العالم لقد تحولوا بالفعل إلى استخدام منتجات فيليب موريس الخالية من الدخان وتوقفوا عن التدخين. المنتجات الخالية من الدخان تمثل ما يقرب من 38٪ من إجمالي صافي إيرادات PMI للتسع شهور الأولى من 2024. مع أساس قوي وبخبرتها الكبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجال الصحة ومجالات الرعاية الصحية، تهدف إلى تحسين الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة. أي إشارة ل"PMI"، "نحن"، "لنا"، و"بنا" تعني شركة فيليب موريس إنترناشيونال أو أحد فروعها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pmi.com وwww.pmiscience.com

نبذة عن معهد أفضل أصحاب العمل:

معهد أفضل أصحاب العمل هو الهيئة العالمية الأولى في مجال استراتيجيات الموارد البشرية. بفضل شهاداتنا الرائدة عالميًا ورؤانا المستندة إلى البيانات، فإننا نوجه ونمكن المؤسسات من تقديم ممارسات تحويلية للأشخاص، ودفع نتائج الأعمال، ومساعدتها على جذب وإشراك والاحتفاظ بالمواهب المتميزة. في عام 2025، قام معهد أفضل أصحاب العمل بإصدار شهادات لأكثر من 2400 مؤسسة في 125 دولة/منطقة. تؤثر هذه المؤسسات المعتمدة بشكل إيجابي على حياة أكثر من 13 مليون موظف على مستوى العالم. اقرأ المزيد على: Top Employers Institute

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