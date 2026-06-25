مع مضي دولة قطر في تنفيذ أجندتها الرقمية 2030، وتوظيفها للذكاء الاصطناعي لتسريع التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي، تطلق لكسيس نكسيس حلولًا موثوقة للذكاء الاصطناعي القانوني، مدعومة بمحتوى قانوني إقليمي موثوق وذي حجية

قطر، أعلنت اليوم شركة لكسيس نكسيس، الرائدة عالميًّا في مجال حلول الذكاء القانوني والذكاء الاصطناعي، عن توسّع كبير في التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد هذه الخطوة مكانة الشركة بصفتها الشريك الأكثر موثوقية للمتخصصين القانونيين في المنطقة، في ظل بيئة قانونية وتنظيمية تزداد تعقيدًا وتتطور بوتيرة متسارعة. كما يسلط الإعلان الضوء على استثمار بملايين الدولارات يشمل التكنولوجيا وتوطين المحتوى وتطوير المنتجات وتعزيز الحضور التشغيلي طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.

وبعد أكثر من عقد من الاستثمار في الشرق الأوسط، نجحت لكسيس نكسيسفي بناء أحد أكثر أطر الذكاء القانوني شمولًا في المنطقة، مستندةً إلى محتوى قانوني موثوق وتقنيات متقدمة وخبرات قانونية معمّقة. وتشكل هذه القاعدة الركيزة التي تعتمد عليها منصة Lexis+ with Protégé، وهي منصة الذكاء الاصطناعي القانونية التابعة للشركة، والتي يجري الآن توسيع نطاقها وتوطينها بالكامل لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط. وتجمع المنصة بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمحتوى القانوني الإقليمي الموثوق، إلى جانب الإرشادات العملية المصممة خصيصا للممارسين القانونيين في المنطقة. وخلافاً لأدوات الذكاء الاصطناعي العامة، يستند هذا الحل إلى مصادر قانونية موثوقة، وقد صُمّم خصيصاً لتمكين المهنيين القانونيين من إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة وموثوقية عبر مختلف الاختصاصات القضائية في المنطقة.

ومع تزايد التعقيدات القانونية والتنظيمية، من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في أساليب العمل القانوني خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما يتيح للمحامين تقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية والتركيز بشكل أكبر على تقديم الاستشارات الاستراتيجية والتحليلات القانونية المعقدة.

وفي هذا السياق، قال إريك بونيه-مايس، المدير الإقليمي المسؤول عن لكسيس نكسيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:: "في الوقت الذي تسرّع فيه منطقة الشرق الأوسط وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يحظى القطاع القانوني بفرصة فريدة لتبني الابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والامتثال والمسؤولية المهنية. ونحن في لكسيس نكسيس ملتزمون بتزويد المتخصصين القانونيين بحلول ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة تستند إلى محتوى قانوني إقليمي موثوق، بما يسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واطلاعَاواستعدادًا للمستقبل في مختلف أنحاء المنطقة".

لقد حققت المنصة بالفعل انتشارًا واسعًا وردود فعل إيجابية من العملاء على مستوى العالم ، ويجري الآن توسيع نطاقها وتوطينها بالكامل في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه الحكومات والشركات في المنطقة تسريع مسارات التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار قيادة رحلة التحول بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت لارا سالم، رئيسة استراتيجية المحتوى في لكسيس نكسيس في الشرق الأوسط: "سيُبنى مستقبل الذكاء الاصطناعي القانوني في الشرق الأوسط على الثقة. ففي لكسيس نكسيس، نجمع بين المحتوى القانوني الإقليمي الموثوق والخبرة القانونية المتعمقة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكين المتخصصين القانونيين من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بثقة ومسؤولية وباللغة التي يستخدمونها في أعمالهم اليومية. ومع أكثر من عقد من الاستثمار في المنطقة، نلتزم بالمساهمة في بناء منظومة قانونية يعزز فيها الابتكار الإنتاجية مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والأمن والنزاهة المهنية.

ومع استمرار تطور الأطر التنظيمية بالتوازي مع الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، تؤمن لكسيس نكسيس بأن التعاون بين مزودي الحلول التقنية والمتخصصين القانونيين وصنّاع السياسات، سيكون عنصرًا أساسيًّا لضمان تبني هذه التقنيات بصورة مسؤولة. وتواصل الشركة العمل عن كثب مع المحامين والخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء المنطقة، لضمان توافق حلولها مع المتطلبات التنظيمية المتطورة والمعايير المهنية. كما يتماشى نهج لكسيس نكسيس بشكل وثيق مع الطموحات الإقليمية الأوسع في مجالات التحول الرقمي والابتكار والتحديث. وقد بذلت الشركة جهودًا واسعة في جمع المحتوى القانوني وتنظيمه عبر أهم الأنظمة القضائية في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، بما يرسخ قاعدة متينة تدعم الجيل القادم من التقنيات القانونية.

ويُشكّل نهج" التوعية والتعليم "محورًا أساسيًّا في استراتيجية لكسيس نكسيس الإقليمية، إذ يجمع بين تبني التكنولوجيا والتثقيف ونشر الوعي لمساعدة المتخصصين في المجال القانوني على اعتماد الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وثقة. ومن خلال هذا النهج، تسهم الشركة في إرساء أسس متينة لمستقبل التكنولوجيا القانونية، بما يدعم الطموحات الأوسع للمنطقة في مجالي التحول الرقمي والابتكار.

ومع دخول مهنة القانون مرحلة جديدة من التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي، تواصل لكسيس نكسيس التزامها بتعزيز الابتكار القانوني الموثوق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والتوطين والمحتوى القانوني الموثوق تسهم الشركة في بناء منظومة قانونية جاهزة للمستقبل، تُمكّن المتخصصين من الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين الابتكار العالمي والخبرة الإقليمية العميقة والمعلومات القانونية الموثوقة.

تدعو لكسيس نكسيس المتخصصين في قطاعي القانون والأعمال إلى الانضمام إلى برنامج “AI Insider”وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة العملية في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وإتاحة الوصول المبكر إلى الرؤى والمستجدات المتعلقة بمنصة Lexis+ with Protégé قبل إطلاقها الرسمي في المنطقة.

للانضمام إلى برنامج AI Insider، يرُجى زيارة: info.lexis.ae/ai-insider-programme-ln/، وللتعرف إلى المزيد حول منصة Lexis+ with Protégé ، يُرجى زيارة: lexisnexis.com/en-ae/products/lexis-plus-protege

نبذة عن لكسيس نكسيس للشؤون القانونية والمهنية

توفر لكسيس نكسيس للشؤون القانونية والمهنية حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل المعلومات القانونية والتنظيمية وأدوات التحليل والإرشادات العملية، بما يساعد العملاء على تعزيز إنتاجيتهم وتحسين جودة قراراتهم وتحقيق نتائج أفضل ودعم سيادة القانون حول العالم. وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، كانت لكسيس نكسيس أول من أتاح المعلومات القانونية عبر الإنترنت من خلال خدمتي Lexis® و Nexis®. وتخدم لكسيس نكسيس للشؤون القانونية والمهنية عملاءها في أكثر من 150 دولة حول العالم ويعمل لديها 11900 موظف. وهي جزء من مجموعة ريلكس العالمية المزود الرائد لحلول التحليلات وأدوات دعم اتخاذ القرار المعتمدة على المعلومات والموجهة للقطاع المهني والتجاري.

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