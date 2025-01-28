مسقط – تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة في سلطنة عمان التي يعول عليها في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد هذه المؤسسات أحد روافد التوظيف في القطاع الخاص.

ويعد بنك ظفار واحد من أهم المؤسسات المالية في سلطنة عمان التي تقوم باستمرار بدعم توجهات ومبادرات الحكومة المختلفة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من الخدمات والمزايا الرائعة التي تساهم في نمو هذه المؤسسات وتوسعها.

وانطلاقًا من أهمية دور هذه المؤسسات، يُعلن بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع - عن إطلاق خدمات مصرفية جديدة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ( SME Pro لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المؤسسات إضافة إلى تقديم مزايا وخدمات حصرية.

وبوجود هذا الحساب الجديد المتخصص ( (SME pro يستطيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على مزايا فريدة وخدمات متنوعة بشرط أن يبلغ متوسط الرصيد الشهري أكثر من 5 آلاف ريال عماني.

ومن أهم مزايا حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديد ( SME Pro) الإعفاء من الرسوم السنوية للحساب ، والبطاقة الائتمانية، مع تزويد رواد الأعمال بدفتر شيكات مجانًا كل سنة، مع الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التحويلات المحلية والدولية في أول معاملتين، مع الحصول على تحويل ثالث مجاني بعد ذلك، و6 تحويلات رواتب مجانية عبر نظام حماية الأجور في السنة الأولى.

وكان بنك ظفار قد أطلق مؤخرا بطاقات ائتمانية جديدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم المالية وتعزيزها وهي ماستركارد جولد، وفيزا جولد، وماستركارد بلاتينيوم، وفيزا سيجنتشر، وفيزا إنفينيت، وماستركارد وورلد مما يساهم في إدارة حساباتهم المالية بكل سهولة ويسر، إذ يُمكن الاستفادة من هذه البطاقات دون تقديم أي وثائق مالية.

وتقدم هذه البطاقات الائتمانية مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية في العام الأول، والقبول العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، والدخول إلى صالات المطارات في أكثر من دولة حول العالم.

كما يوفر بنك ظفار أنظمة وخدمات عديدة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات اليومية مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، إضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمعالجة دفع الرواتب ( نظام حماية الأجور) وإدارة حساباتهم المصرفية، وتحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المحصلة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.

وبإمكان زبائننا الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الحساب الجديد، أو فتح الحساب عن طريق زيارة فروعنا المتوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، والبالغ عددها 131 فرعًا.

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