دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لتقديم حلول تمويل مخصصة للاستثمار العقاري وامتلاك المنازل السكنية ضمن محفظة مشاريعها السكنية المتنوعة.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع الزخم القوي الذي يشهده قطاع العقارات السكنية في دبي، لتشكل استجابةً لتزايد الطلب على حلول التمويل المخصصة - بما في ذلك للعقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء – التي تهدف لتسهيل تجربة المستثمر في تملك منزل.

وتعمل حلول التمويل والتسهيلات المقدمة على تبسيط عملية الشراء والتمويل، مما يوفر المزيد من الراحة للمستثمرين مع ضمان أكبر للدفع أثناء مراحل التطوير والتسليم المتبقية، وستكون هذه الحلول متاحة لجميع مشتري عقارات مدينة إكسبو دبي، وفقاً للشروط والمتطلبات المصرفية والتنظيمية المعتادة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي:” تجسد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني ثقتنا المشتركة باستقرار سوق العقارات السكنية في دبي والأسس المتينة التي يقوم عليها. وتسهم حلول التمويل التي تقدمها في دعم المستثمرين لدينا في رحلتهم نحو تملّك منازلهم، مع توفير مزيد من الشفافية والمرونة لتعزيز تجربة شراء العقارات بسلاسة وسهولة ضمن المجتمعات السكنية المتنامية باستمرار في مدينة إكسبو دبي. “

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تجسد هذه الشراكة التزامنا بتمكين القطاعات المحورية في التنمية الوطنية انطلاقاً من كوننا شريكاً مصرفياً موثوقاً لدفع عجلة التقدّم في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا التعاون مع مدينة إكسبو دبي، بما يتيح لنا تقديم تجربة أكثر سلاسة للراغبين بتملك منازل ضمن مجتمع مدينة إكسبو دبي، عبر تقديم حلول مبتكرة وعروض تنافسية. ولا يقتصر هذا التعاون على دعم نمو قطاع العقارات في الدولة، بل يرسخ التزامنا بدعم الأولويات الوطنية. “

وتدعم هذه الشراكة رؤية دبي الشاملة للنمو الحضري المستدام والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتُجسد الزخم المتواصل في تحويل مدينة إكسبو دبي إلى مدينة متكاملة، مع استقبال أوائل سكانها بنهاية هذا العام.

مدينة إكسبو دبي مصممة وفق نموذج مدن الـ 15 دقيقة المفهوم الحضري المتكامل الذي يجمع التخطيط الذكي بسهولة التنقل، وترتبط بشكل مباشر مع شبكة النقل العام عبر محطة مترو، وتحظى بموقع مميز على محاور الطرق الرئيسية السريعة وعلى مقربة من المطارات الدولية وميناء جبل علي. ويدعم مكانتها منظومة متكاملة تتوزع في نسيجها الداخلي مرافق خدمية ورياضية وترفيهية، وتتضمن مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات ومناطق لعب للأطفال، وحدائق ومساحات خضراء تناسب أسلوب الحياة العائلي المتوازن، إلى جانب مشهد متنوع من الأنشطة والفعاليات والوجهات الثقافية والترفيهية، والعديد من المقاهي والمطاعم ومساحات الفعاليات من مختلف الأحجام والوظائف، ومباني ومكاتب للأعمال والشركات ضمن مجتمع نابض بالحياة قائم على تلبية الاحتياجات اليومية وسهولة التنقل وجودة الحياة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار ومجتمع يتمحور حول الإنسان وينطلق من قناعة راسخة بأن التعاون هو الأساس لتحقيق النمو المستدام. وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( D33 ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. مدينة إكسبو دبي هي أول مجمع لابتكارات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرة نموذجية لدفع النمو الاقتصادي والصناعي المستدام، لبناء مجتمع مترابط يقوم على الاقتصاد الدائري والمسؤولية البيئية في إطار تعزيز العمل المشترك.

توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.



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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة Liv، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

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