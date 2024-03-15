دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سامسونج تستهدف توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في قطاعات الأعمال والخدمات والمنتجات الموجّهة للمستهلكين الأفراد والشركات. وتمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها كلا الشركتين لتزويد العملاء من المؤسسات والأفرادت بخدمات ومنتجات وأجهزة مبتكرة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع سامسونج، حيث سيسمح لنا هذا التعاون بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث الخدمات والابتكارات والأجهزة التكنولوجية المتطورة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في دعم أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة نظراً للإمكانات والموارد التي تمتلكها كل من دو وسامسونج بما يسهم في تمكين عملائنا وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المتطورة".

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستوحّد دو وسامسونج جهودهما لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها سامسونج، مثل برنامج خدمات الصيانة "سامسونج كير بلس" وغيرها، وتعزيز حضورها عبر قنوات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المتحرك بما يضمن توفير تجارب متميزة وشاملة للعملاء من الأفراد والشركات.

من جهته قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع دو التزامنا المستمر بتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائنا. وستمكننا هذه الشراكة من توسيع نطاق وصول منتجاتنا وخدماتنا الرقمية عالية الجودة إلى شريحة أوسع من المستهلكين، بما يعزز حضورنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة".

وستركز الشراكة بين دو وسامسونج على مختلف المجالات الأساسية للأعمال وركائز التطوير الرئيسة، بما في ذلك توسيع ممارسات ومجالات الأعمال الموجّهة للمستهلكين الأفراد لتشمل العملاء من الشركات، مع التركيز على توفير مجموعة منتجات وخدمات مخصصة للمؤسسات، فضلاً عن تزويدها بعروض حصرية على الأجهزة المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع دو بإمكانية الوصول حصرياً إلى أحدث منتجات سامسونج، بما يضمن حصول عملائها على أحدث الابتكارات والأجهزة التي تطورها سامسونج. وستتعاون الشركتان أيضاً لتعزيز الوصول إلى المستهلكين من جيل الشباب، وذلك من خلال المشاركة معاً في فعاليات مثل مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية الأخرى لهذه الشراكة تنظيم ورش عمل وفعاليات خاصة لتسليط الضوء على المنتجات والحلول والخدمات المخصصة للمؤسسات بما يضمن تعزيز الوصول إلى عملاء جدد من الشركات عبر مختلف القطاعات. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد العملاء من المؤسسات بخدمات ذات قيمة معززة تساعدهم على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال الاستثمار المباشر والاستفادة من منظومة دو المتقدمة من الشركاء. إضافة إلى ذلك، تخطط الشركتان لتطوير باقات أسعار للمنتجات والأجهزة والخدمات المقدمة للأعمال والمؤسسات في دولة الإمارات، هذا إلى جانب التعاون في مبادرات إدارة علاقات العملاء المحليين لتقديم منتجات وخدمات حصرية للعملاء المتميزين.

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