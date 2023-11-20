شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعًا هائلًا في المبيعات، والتي سجلت 5.7 تريليون دولار في 2022، مما يمثل 20% من إجمالي مبيعات التجزئة على مستوى العالم

أصبح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يندمج بسلاسة دون أن نلاحظ ذلك، بدءً من طلب الأغاني عبر "سيري" إلى متابعة "وايز" خلال رحلتك إلى العمل. يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف تجارب التواصل والعمل والترفيه بشكل عام. حيث يُعدُ قطاع التجزئة مثالًا حيويًا على هذا التحول، فقد شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعًا هائلًا في المبيعات، والتي وصلت إلى 5.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مما يمثل 20% من إجمالي مبيعات التجزئة على مستوى العالم.

كما شهدت تجارب تجارة التجزئة تحولات مثيرة على الرغم من أن بعض وظائف الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من طبيعة تسوقنا اليومية، مثل روبوتات الدردشة عبر الإنترنت التي تقدم دعمًا للشراء وأدوار إدارة المخزون وسلاسل التوريد.

فيما يلي نُسلط الضوء على بعض المحاور الرئيسية التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على طرق التسوق:

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة التسوق

تتصدر شركات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مثل أمازون وعلي بابا، في قمة الأسواق الرئيسية، والتي ساهمت استراتيجياتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق حصص سوقية هائلة. مثلاً سجلت أمازون وحدها 5.9 مليار زيارة مباشرة في أبريل 2023. حيث يستفيد تجار التجزئة من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليلات التنبؤ وتخصيص تجربة العملاء، حيث يتم تحليل المشتريات السابقة والمنتجات الشائعة وأنماط البحث لفحص الملايين من المنتجات في أسواقهم. أمازون، على سبيل المثال، تعتمد على تحليل نمط الاستخدام لتنبؤ بدقة متى يحتاج المتسوق العادي إلى إعادة تخزين المستلزمات المنزلية، مما يوفر إشعارًا في الوقت المناسب حول الحاجة إلى مثل منظفات الغسيل أو القهوة او مستلزمات النظافة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك من جهة أخرى، يقوم تطبيق سيفورا بتخصيص تجربة المستخدم عبر توفير مقترحات منتجات مخصصة وفقًا للميزانية المتوقعة للمتسوق، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل شامل وزيادة معدل التحويل.

توفير غرف قياس الملابس في الواقع الافتراضي

إحدى التحولات الملفتة في الوقت الحالي هي تطوير غرف قياس الملابس الافتراضية، وهي تقنية تمكّن المتسوقين من "تجربة" ملابسهم وأحذيتهم ومستحضرات التجميل مباشرة من أماكن إقامتهم. إذ يتيح هذا النمط المبتكر، القائم على استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، للمستهلكين تجربة المنتجات بشكل واقعي، مثل أحذية أديداس وملابس أسوس وأحمر الشفاه من تشارلوت تيلبوري، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وقد انضمت مؤخرًا العلامات التجارية الفاخرة مثل غوتشي وهوجو بوس إلى هذه الابتكارات، وهي تتبنى هذا النهج بشكل متسارع، بعد أن قامت شركات كبيرة مثل وول مارت ومايسيز بتبنيه من قبل. كما ومن المتوقع أن يشهد سوق غرف قياس الملابس الافتراضية نموًا ملحوظًا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تزيد قيمتها من 4.03 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 14.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

تقنية البحث المرئي

هل شاهدت شيئًا يعجبك ولكنك غير متأكد من العلامة التجارية؟ يُمكن لتقنية البحث المرئي، كما هو الحال في ميزة "مطابقة النمط" في تطبيق أسوس، أن تقدم للمستخدمين فرصة تحميل صورة للنمط الذي يبحثون عنه، حيث تُقدم بعد ذلك توصيات شخصية لعناصر مماثلة يمكن شراؤها. تستفيد هذه الخاصية من التعلم الآلي وتقنية رؤية الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصورة، ثم تقديم اقتراحات استنادًا إلى الألوان والأشكال والأنماط.

استخدام الألعاب في تجربة التسوق

ربما لم ينتبة المتسوقين في البداية، ولكن كان موقع إيباي من بين الرواد في تضمين "طابع اللعب" في مجال التجزئة، حيث أضاف نظام المزايدة الافتراضية الخاص به لمسة مثيرة لتجربة التسوق. كما شهدت عمليات التسوق تطورًا نحو تجارب تفاعلية وتجارة تجريبية، من رموز الاستجابة السريعة لشركة بيبسي والتي تجمع بين نجوم كرة القدم وعالم الواقع المعزز، إلى الصور الرمزية الرقمية من أمثال روبلوكس وبرادا وبلنسياغا، فقد هدفت جميعها إلى الحفاظ على المستخدمين في بيئات التسوق لفترات أطول، مما يسهم في بناء الولاء للعلامة التجارية. كذلك وفقًا لـ "بوسطن ريتايل بارتنرز"، يعتزم 87% من تجار التجزئة تبني طابع الألعاب خلال الخمس سنوات القادمة، مما يعزز هذا المجال كمحور رئيسي لتطوير تجارة التجزئة التجريبية.

خلف الكواليس

يُؤدي الذكاء الاصطناعي في مجال تجارة تجزئة إلى القيام بأدوار غير بارزة، ولكنها لا تقل أهميةً عن الأدوار الأخرى، حيث يبدأ تأثيره من خلال برامج الدردشة الآلية التي تساعد في تحديد مكان الطلبات المفقودة، ويمتد إلى التنبيهات التي تعلمك عند نفاذ المخزون لزوج معين من الأحذية الرياضية في قائمة رغباتك. كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت، بدءًا من لحظة التصفح حتى وصول الطلب النهائي إلى يديك.

يجدر بالذكر أيضًا أن للذكاء الاصطناعي القدرة على جعل تجربة البيع بالتجزئة أكثر استدامة، حيث أظهرت الأبحاث أن التخصيص والتجارب الافتراضية يمكن أن تقلل من نسبة المرتجعات التي يقوم بها المتسوق، مما يسهم في تقليل تكاليف الشحن والتعبئة. وهو مكسب للمتسوقين وتجار التجزئة والبيئة على حد سواء.

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