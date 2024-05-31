لايك ديجيتال وشركائها توسع حضورها في المملكة العربية السعودية وتفتتح مكتباً جديداً لها في العاصمة الرياض

مايو 2024 : أعلنت لايك ديجيتال وشركائها، الوكالة الرائدة في مجال الخدمات الرقمية والحائزة على الجوائز، عن افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز تواجدها في السوق الإقليمي والتوسع في المملكة. تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول في مسار نمو الوكالة، بعد عام حافل بالنجاحات، حيث شهد القطاع السياحي في الخليج إطلاق مشاريع مهمة مثل "أتلانتس ذا رويال" و "ون آند أونلي ون زعبيل"، وغيرها.

تتميّز لايك ديجيتال وشركائها بتقديم خدمات رائدة في مجال التحول الرقمي لعدد من أبرز العلامات التجارية في قطاع البيع بالتجزئة وغيرها من العلامات التجارية الفاخرة حول العالم. تقوم الوكالة حاليًا بتنفيذ أنشطتها من مكاتبها في دبي ولندن، ومن هنا يأتي دخولها للسوق السعودية كتأكيد جديد على التزامها بالمنطقة وحرصها على التواصل المباشر مع العملاء وفهم الواقع العملي المحلي بشكل أفضل.

تهدف الوكالة إلى توظيف ما بين 10 إلى 15 شخصًا في مكتبها في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2025، وهذا سيفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل في مجالات إدارة المشاريع وتصميم تجارب المستخدمين. وبفضل خبرتها الواسعة في إثراء تجارب الضيافة، تمتلك الوكالة المقومات النموذجية لدعم إنشاء وإطلاق الفنادق والمنتجعات الجديدة التي تخطط لدخولها السوق السعودية خلال السنوات القادمة.

بهذا الصدد قال كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لشركة لايك ديجيتال وشركائها : “يسرنا افتتاح مكتبنا في العاصمة السعودية الرياض في هذه الأثناء، حيث نواصل نمونا السريع في السوق الخليجي وخارجه. تعتبر هذه الخطوة امتداد طبيعي لجهودنا التي قمنا بها على مدى السنوات السابقة لتطوير أعمالنا وبناء خبرتنا ومعرفتنا في السوق المحلية. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وخدمة عملائنا الجدد، والمساهمة في دعم المبادرات الطموحة والملهمة التي تقودها القيادة السعودية الطموحة والملهمة في سياق رؤية 2030".

يشار إلى أن لايك ديجيتال وشركائها يضمان في مكاتبهما في دبي ولندن فريقًا رفيع المستوى، حائز على جوائز مرموقة، يتألف من خبراء في التصميم والاستراتيجية للتجارة الإلكترونية، وخبراء في تخطيط النمو، ومطورين، ومسوقي محتوى. تركز تخصصات الوكالة على قطاعات السلع الفاخرة والأزياء والضيافة، وتقدم خدماتها لعملاء مميزين مثل "مالبيري" و"ون آند أونلي" ومجموعة شلهوب ومجموعة ماجد الفطيم و "أتلانتس رويال" و "أتلانتس النخلة" و "لا بيرلا" و "دي بيرز"، وغيرهم. تتمحور خبرة الوكالة في استراتيجيات التحول الرقمي، وتسويق العلامات التجارية والمحتوى، واستراتيجيات النمو، وتصميم وتطوير تجارب وواجهات المستخدم.

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نبذة عن لايك ديجيتال وشركائها

لايك ديجيتال وشركائها هي وكالة حائزة على الجوائز ولها فروع في لندن، ودبي وباريس، وستفتتح مكاتب قريباً في الرياض. تقدم خدمات التحول الرقمي المتخصصة للعلامات التجارية الفاخرة الرائدة في العالم. كل ما تقوم به الوكالة مدفوع بنمو الأعمال والابتكار لعملائها، بدءاً من الاستراتيجية والتطوير إلى التصميم وتسويق المحتوى.

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