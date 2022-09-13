دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لايف غلوبال"، شركة الخدمات اللوجستية مقرها أبوظبي والتي تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلفة بهدف تمكينها من رقمنة رحلة عملائها من الطلب إلى الدفع ثم التسليم، عن استحواذها على حصة الأغلبية في موقع "شوبيني ورلد"، الشركة الرائدة بتزويد الخدمات اللوجستية والحلول التجارية للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك عمليات تشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا والصين.

ويعكس استحواذ "لايف" على حصة الأغلبية في موقع "شوبيني ورلد" التزامها المستمر بتعزيز عروض خدماتها، حيث تخطط الشركة لاستثمار 150 مليون دولار أمريكي في عمليات استحواذ عالية الجودة خلال العامين المقبلين لتوسيع محفظتها العالمية وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية.

وتجمع عملية الاستحواذ هذه أوجه التعاون التشغيلي الكبيرة بين حلول التجارة الإلكترونية التي يقدمها منصة "شوبيني" وشبكتها الدولية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية والتكنولوجية التي تقدمها شركة "لايف" في المنطقة. إن الجمع بين خدمات الميل الأول والمتوسط من "شوبيني" مع حلول شركة "لايف" يكمل الدورة اللوجستية بأكملها، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءات وتعزيز إمكانات التنفيذ والوصول إلى المستهلكين بشكل كبير لعملاء التجارة الإلكترونية في "لايف".

وتستمر "لايف" في التطور حيث تبني نظاماً رقمياً متكاملاً وغنياً للحلول الشاملة عبر جميع نقاط الاتصال، بدءاً من الحصول على الطلبات إلى إدارتها والدفع ثم التسليم. ومن خلال منصاتها وخدماتها السحابية الرائدة في السوق، تساعد الشركة حالياً في تسهيل ملايين الطلبات كل شهر نيابةً عن العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرئيسية عبر مجالات التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والبقالة والرعاية الصحية.

وستواصل الشركة نموها وجهودها لتعظيم القيمة لكل شركة في محفظتها، مع توفير دعم مخصص لكل استثمار والعمل عن كثب للتأكد أن جهودها التعاونية تحقق الاستفادة المرجوة من شبكتها الغنية. ويكون ذلك من خلال استراتيجيتها الاستثمارية والنمو المستقبلي، مع التركيز على الفرص الجديدة التي تكمل تطوير نظام "لايف" المتكامل الرقمي.

وحول هذا الاستحواذ الاستراتيجي، قال نادر مصيطف، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «لايف»: "يسعدنا انضمام موقع "شوبيني ورلد" إلى مجموعة لايف. نؤكد على أننا سنواصل بناء وتوسيع عروض خدماتنا بطريقة تلبي احتياجات نمو عملائنا والتحول الرقمي. تم تصميم استراتيجيتنا الاستثمارية لتتكامل مع جهودنا في تحقيق النمو العضوي وتسريعه، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من الشراكات في المستقبل القريب".

ومن جهته، قال رامي مراد، الرئيس التنفيذي لموقع «شوبيني ورلد»: "نحن فخورون باستحواذ شركة رائعة مثل لايف غلوبال على أعمالنا بعد أن أبدت الشركة اهتمامها بالتقنيات المميزة للطرود العابرة للحدود التي طورناها وبالحلول المبتكرة التي نقدمها للتجار المحليين وتجار التجارة الإلكترونية الدوليين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا والصين والإمارات العربية المتحدة. ستساعدنا شراكتنا مع لايف غلوبال بالتأكيد على النمو بشكل أسرع، من خلال تمكين وإنجاز حلولنا العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي أيضاً".

مع ازدياد نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، تركز الشركات على تطوير استراتيجياتها الخاصة التي تعزز حلول التجارة متعددة القنوات لتقديم تجربة سلسة للعملاء. وتتيح محفظة "لايف" المتطورة من التقنيات الرقمية لهذه الشركات الفرصة للنجاح في هذا المشهد سريع التغير.

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حول لايف غلوبال

تأسست “لايف” في عام 2016، وهي منصة لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلفة بهدف تمكين الشركات من رقمنة رحلة عملائها من الطلب إلى الدفع ثم التسليم.

من خلال مجموعة التقنيات الرقمية المتزايدة باستمرار، تعمل حلول “لايف” عن تمكين الشركات عبر قطاعات متعددة لإدارة العمليات اللوجستية بسلاسة، وتحسين جدول المجموعة كما تتبع الشحنة وتوفير تحليلات فعّالة وتعزيز قنوات اكتساب العملاء.

تعمل “لايف” من 20 دولة حول العالم ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم حلولها لمئات العملاء والعلامات التجارية الرائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والأدوية والاتصالات والبقالة وصناعات الأطعمة والمشروبات.

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حول شوبيني

شوبيني للخدمات اللوجستية هي مزود خدمة سلسلة التوريد الدولية عبر الحدود للتجارة الإلكترونية والتي تمكن التجار الدوليين عبر الإنترنت من البيع وإطلاق العمليات في الأسواق الخارجية، وربطهم على الفور بالعملاء في جميع أنحاء العالم

تُحدث الشركة ثورة في عالم الشحن والتسليم عبر 5 دول هي: الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وتركيا، من خلال حلولنا المتطورة وتقنيات الخدمات اللوجستية المبتكرة، والتي تهدفان إلى حل مشكلة عدم القدرة على التنبؤ بالشحن وخدمات توصيل الميل الأخير.

تعمل الشركة كشريك أساسي وموثوق لعملائها من خلال مساعدتهم على الشحن مع زيادة المزايا التنافسية المستدامة. وتهدف إلى تقديم تجربة شحن وتسليم إيجابية وموثوقة لكل عميل من عملائها، مع تقديم قيمة استثنائية في السوق ووضع معايير الاحتراف في الحلول اللوجستية التي تقدمها.

بالإضافة إلى خدمة التجار الدوليين، تم إنشاء موقع شوبيني ورلد لخدمة المتسوقين الدوليين والشركات الصغيرة والمتوسطة لشراء ما يحتاجون إليه من الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا والصين والإمارات العربية المتحدة. كما تم تأسيسها كوسيلة للمغتربين لاستلام كتالوجات التسوق والبريد في الدول التي يقيمون فيها.

تتمثل مهمة موقع شوبيني ورلد في تقديم السعادة والبهجة لعملائه مع كل عملية شراء يقومون بها، ومع كل طرد يتم تسليمه لهم.