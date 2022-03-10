الرياض، المملكة العربية السعودية : اعتماداً على أدائها المتميز على مدى خمس سنوات من تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستعد شركة "لايف راي"، إحدى الرواد العالميين في منصات التجارب الرقمية (DXP) التي تقدم تجارب استخدام على الويب والأجهزة المحمولة والأجهزة المتصلة، لتحقيق نمو مضاعف للسنة المالية الحالية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على تجارب العملاء الشخصية المدعومة من السحابة. خلال هذه الفترة ، سجلت الشركة ذات المصدر المفتوح نموًا من ثلاثة أرقام في منصات التجارب الرقمية (DXPs) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لزيادة الطلب، وتكرار الأعمال من عملائها، على الرغم من الوباء والتباطؤ الاقتصادي.

تنبع هذه الزيادة الإقليمية من الأسواق الواعدة وسريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وباقي البلدان في المنطقة والتي تضم مجموعة قوية من العملاء المتنوعين في القطاعات الحكومية وقطاعات الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والتصنيع. حيث تشهد هذه القطاعات طفرة في التجارب الرقمية الموحدة والمطورة عبر المنصات ونقاط الاتصال، و ذالك إلى جانب توسيع نطاق السحابة لتوفير قدر أكبر من الاستجابة وزيادة المرونة بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتحدث مسلم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" الشرق الأوسط، قائلاً، "نحن في "لايف راي" تتمثل مهمتنا في تحفيز الابتكار وتحسين التجارب بالاستعانة بالتكنولوجيا، وتشكل نتائجنا دليلاً واضحاً على التزامنا ببلورة ذالك على أرض الواقع. حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم، ونتوقع استمرار وتيرة النمو الثابت لهذا العام أيضاً. وأضاف دالاتي قائلاً، إن أنماط الأعمال من فئة "الشركات للشركات B2B" و"الشركات للمستهلك B2C" و "الشركات للموظفين B2E" تتفوق من حيث كونها المحركات الرئيسية للنمو في فترة ما بعد الجائحة والتي تشهد إقبالاً متزايداً على الخدمات الرقمية و مبادرات التحول الرقمي في كافة القطاعات.

ومن الجدير ذكره ان استطلاعا حديثا أجرته مؤسسة "جارتنر" يتوقع أن تشكل خدمات السحابة محور التجارب الرقمية في الفترة القادمة، وهذا يعكس الإرتفاع المتزايد على طلب التجارب الرقمية على السحابة. إن الحاجة المتنامية لتقديم تجارب مستخدم مخصصة عبر قنوات ونقاط الاتصال والأجهزة المتعددة خلال مراحل تواصل وتفاعل العملاء تشكل في الواقع قوة دافعة لزيادة الاستثمارات في سحابة منصات التجربة الرقمية "DXP Cloud"، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 15٪ خلال الفترة المتوقعة من 2020 إلى 2027 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذالك وفقاً لموقع "Marketwatch". وفضلاً عن ذلك، فإن قرار المملكة العربية السعودية باعتماد برمجيات مفتوحة المصدر مثل حلول "لايف راي" تتيح الاستخدام الأمثل للبيانات في الواقع الحقيقي بهدف تسريع وتيرة الابتكار، وسيكون هذا دافعا لتحفيز الإنفاق بحجم أكبر، لاسيما وأن الشركات تتجه نحو تسريع رحلة التحول بما يتماشى مع رؤية المملكة.

يُعد نهج "لايف راي" القائم على مبدأ "العميل يأتي أولاً"، وبالتركيز على الشركاء، عاملاً أساسيًا لتحقيق أهداف أعمالها. وتلعب شبكة الشركاء ذات النمو المتسارع دوراً محورياً في تمكين الابتكار والتوسّع وتحقيق الامتياز في الخدمة. وفضلاً عن ذلك، تُعد ثقافة الشركة التي تشكلت نتيجة تمازج الثقافات المتعددة والتنوع والقوى العاملة المتعاونة المحور الرئيسي في نجاح الشركة.

وخلص دالاتي إلى القول، "إن إيرادات الشركة الكبيرة تأتي نتاجا مباشرا للتمسك بقيمنا القائمة على الرؤية المشتركة والشفافية الكاملة والتمكين والعمل بروح الفريق الواحد، وهي ثقافة متأصلة لدى موظفي "لايف راي" الذين يربطون نجاحهم وتطورهم بتقدم وازدهار الشركة، وهو نموذج يعزز النمو ويحفّز الأداء. وختاماً أود التأكيد على أن القوة العاملة السعيدة والمتحمسة تؤثر بشكل مباشر على مستوى إنتاجية الفريق".

إن النظام المطور لشركة "لايف راي"، مدعوماً بشبكة قوية من الشركاء البارزين يلعب دوراً محورياً في تمكين وتزويد القطاعات الحكومية و الشركات بالابتكارات والتجارب الرقمية بطريقة سريعة وعالية الاستجابة.

#بياناتشركات

- انتهى -