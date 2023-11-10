أول سيارة لامبورغيني رياضية هجينة خارقة تولّد قوّة قدرها 1015 حصان، لتضع مفهوماً جديداً للسيارات الرياضية

الطراز الجديد يتميز بهندسته المبتكرة مع محرك احتراق داخلي V12 وعلبة تروس مزدوجة القابض من ثماني سرعات وثلاثة محركات كهربائية

تتيح السيارة 13 وضعية قيادة من ضمنها القيادة الكهربائية بالكامل ونظام الدفع الرباعي لتجربة قيادة استثنائية

نموذج جديد من ناحية الأداء والمزايا الرياضية ومتعة القيادة بالارتكاز على هندسة جديدة وتصميم مبتكَر وخصائص الإيروديناميكية فائقة الفعالية

تجربة قيادة فريدة للسائق والركاب مع نظام المعلومات والترفيه الجديد من لامبورغيني

الإمارات العربية المتحدة – كشفت "لامبورغيني أبوظبي ودبي" عن الطراز الجديد والمرتقب "ريفويلتو" (Revuelto)، أول سيارة هجينة رياضية خارقة بمحرّك V12، وذلك في حفل خاص أقيم في أبوظبي. وتضع "ريفويلتو" معايير جديدة للأداء والقدرة الرياضية ومتعة القيادة، بفضل هندستها غير المسبوقة وتصميمها المبتكر، وخصائص الإيروديناميكية فائقة الفعالية وهيكل الكربون الجديد. وتولِّد هذه السيارة قوّة قدرها 1,015 حصاناً (CV) عبر الطاقة المجتمِعة لمحرّك الاحتراق الداخلي الجديد بالكامل وثلاثة محركات كهربائية، إضافة لعلبة تروس مزدوجة القابض ومحرك احتراق جديد بالكامل.

وتجمع نظام توليد الحركة بين عناصر طاقة عالية محدَّدة: فمحرّك الاحتراق الداخلي الجديد بطاقة 825 حصاناً (CV) يعملون بشكل متناغِم مع محركات المحور الأمامي مما يوفر معدَّلاً استثنائياً للوزن-إلى-القوّة، إلى جانب محرك مثبَّت فوق علبة تروس من ثمان سرعات وذات قابض مزدوج تظهر للمرّة الأولى في سيارة ’لامبورغيني‘ بمحرّك V12. وتعمل المحركات الكهربائية الثلاثة عبر مجموعة بطارية أيونات الليثيوم بطاقة عالية محدَّدة (4,500 واط/كلغ) والتي تدعم أيضاً وضعية القيادة الكهربائية بالكامل.

وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة "لامبورغيني أبوظبي ودبي": "يمثل إطلاق سيارة "ريفويلتو" نقلة نوعية لـ لامبورغيني، حيث كان لدى عملائنا منذ الإعلان عن السيارة انطباع إيجابي للغاية على أحدث طرازاتنا. وتجسد "ريفويلتو" إرث "لامبورغيني" الرياضي الاستثنائي بمحرّك V12 الخارق، وتصميم متفرد وخصائص الإيروديناميكية فائقة الفعالية وهيكل كربوني مبتكر".

ويمتاز الهيكل الرئيسي للسيارة الجديدة بتركيبته من ألياف الكربون المُنتجة باحترافية في منشأة Sant’Agata Bolognese. وتُستَخدم هذه المادة في الإطار والهيكل الأحادي والعديد من مكونات هيكل السيارة. ويساهم الاستخدام الكثيف لألياف الكربون والمواد خفيفة الوزن، إلى جانب قوة المحرك الهائلة، في تحقيق نسبة وزن إلى قوة تبلغ 1.75 كلغ/حصان، وهي النسبة الأفضل في تاريخ "لامبورغيني". كما يوفر نظام المعلومات والترفيه الجديد من "لامبورغيني" تجربة فريدة للسائق.

وتجمع سيارة "ريفويلتو" الجديدة بين هذه المزايا لتقديم أداءٍ استثنائي يتجلى في أرقامها المذهلة، وهي التسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية، وسرعة قصوى تزيد على 350 كلم في الساعة. كما يتفرد هذا الطراز بخصائصه المتميزة على الحلبات وخلال القيادة اليومية، وقوته الاستثنائية من خلال نظام توجيه عزم الدوران الكهربائي والدفع الرباعي، والذي يُتاح أيضاً في نمط القيادة الكهربائية بالكامل.

وأضاف تركي: "يعكس إطلاق هذه السيارة في أسواق دولة الإمارات التزامنا بالتميز في عالم السيارات، حيث يجمع الطراز الجديد بين التصميم الفريد والأداء الخارق. ونتطلع لرؤية "ريفويلتو" وهي تؤكد حضورها وتترك بصمتها في الدولة، كما هو حال طرازاتٍ أسطورية أخرى مثل أفينتادور".

للمزيد من المعلومات حول "لامبورغيني أبوظبي ودبي"، يمكنكم الاتصال على الرقم 800 Ultimate (46283 858 800)، أو زيارة المواقع الإلكتروني https://theultimatemotors.com/ و https://www.lamborghini.com/en-en/models/revuelto.

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نبذة عن ’ألتميت موتورز‘:

’ألتميت موتورز‘ هي الوكيل الحصري لسيارات ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ في دبي وأبوظبي. وتقدّم الشركة باقة شاملة من خدمات السيارات، والتي تتضمّن مبيعات السيارات الجديدة والمستعمَلة، بالإضافة لخدمات الدعم الكاملة لما بعد البيع، مع وجود فريق متخصِّص بمجالَي القطع والصيانة، بحيث تتم العناية بكل متطلّبات واحتياجات القيادة الفاخرة لدى العملاء.

وفي ظل اعتمادها مقاييس عالية في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق، تتميّز ’ألتميت موتورز‘ بالتزامها القوي بإرساء المعايير الجديدة لإعادة تعريف تجربة ’لامبورغيني‘ الخاصّة. ويوجد لديها فريق من أفضل الأخصّائيين المؤهَّلين والمدرَّبين لدى ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘، والذين يحتلّون مراكز ريادية ضمن هذه المؤهَّلات لضمان توفير التجربة الأفضل للعملاء.