القاهرة - أعلنت شركة لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عن تولي السيد/ جيمي خان، منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة في مصر، خلفاً للسيد/ سولومون بومجارتنر أفيلز. جاء اختيار السيد/ خان لتولي تلك المسئولية نظراً لما ساهم به في نجاح مجموعة هولسيم على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

وكان قد تولى السيد/ خان منصب رئيس مجلس الإدارة شركة لافارﭺ في زامبيا بين عامي 2018 و 2022، وذلك بعد أن عمل كرئيس مجلس إدارة فرع الشركة في كل من موريشيوس وسيشيل في عام 2015 وحتى عام 2018. وتولى منصب مدير العمليات التجارية للمجموعة في نيجيريا منذ عام 2013 وحتى عام 2015.

جدير بالذكر أن شركة لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء. فمن خلال مصنعها المتواجد في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلول ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم. وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة ، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.

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