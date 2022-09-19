سيكون مكتب الرياض بمثابة المحور الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نيويورك / الرياض - أعلنت شركة لازارد ليمتد، (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز LAZ)، اليوم، تعيين سارة السحيمي في منصب رئيس مجلس إدارة الاستشارات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيساً لمجلس إدارة شركة لازارد المملكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. ويأتي تعيين السحيمي في هذا المنصب في إطار الالتزام المستمر والمتنامي لشركة لازارد بخدمة عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة من خلال مكتبها في الرياض حيث حازت الشركة ترخيص تقديم خدمات الاستشارات المالية منذ عام 2010.

وقال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في شركة لازارد: "استناداً إلى حضورنا ووجودنا الحالي في مدينة الرياض، فهي بكل تأكيد تشكل مركزاً طبيعياً لمكتبنا الرئيسي إقليمياً، والذي سنقدم من خلاله خدماتنا لعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي تعيين سارة السحيمي رئيساً لمجلس إدارة الاستشارات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة أولى في إطار رؤيتنا لتعزيز حضورنا وأعمالنا على مستوى المنطقة. ونظراً لما تتمتع به السحيمي من خبرات ومعرفة واسعة في مجال الخدمات المالية، نحن واثقون من أنها ستكون خيرُ من يمثل أعمالنا ويتولى الإشراف عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ومن جهتها قالت سارة السحيمي: "يسرني الانضمام إلى فريق "لازارد" المعروفة بثقافتها المتميزة وعلامتها التجارية القوية على مستوى العالم. وأتطلع إلى العمل مع شبكة المستشارين الدوليين في الشركة لخدمة العملاء المحليين والإقليميين والدوليين والمساعدة في تعزيز نمو محفظة أعمال الشركة في المنطقة".

تُعد سارة السحيمي من الشخصيات القيادية البارزة في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية العليا في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية على مدار العشرين عاماً الماضية، بما في ذلك منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية منذ عام 2017. وتولت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية في السعودية، كما شغلت قبل ذلك مناصب في شركتي "جدوى للاستثمار" و"سامبا كابيتال". وتشغل السحيمي منذ عام 2021 عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات من ضمنها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الاتصالات السعودية (STC). وتُعد السحيمي عضواً في مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS منذ عام 2019.

#بياناتشركات

- انتهى -