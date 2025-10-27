دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت شركة "كِيرنو إنتربرايسز"(Kerno Enterprises FZE) ، الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع حلول البنية التحتية على مستوى المؤسسات، على مذكرة تفاهم استراتيجي مع شركة "إنتل كوربوريشن" (Intel Corporation)، وذلك بهدف تطوير حلول حوسبة عالية الأداء في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الشاملة والحوسبة الطرفية (Edge Computing) لصالح العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي في إطار مبادرة "صنع في الإمارات" التي تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي وتوسيع الإنتاج الصناعي المتقدم في الدولة.

المدير العام لشركة "إنتل كوربوريشن" طه خليفة قال تعليقاً على هذه الشراكة: "يعكس تعاوننا مع كِيرنو التزام إنتل بدعم الابتكار المحلي من خلال حلول حوسبة عالية الكفاءة وقابلة للتوسع". وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نعيد رسم ملامح تطور منظومات التكنولوجيا في الشرق الأوسط".

ويركّز التعاون على تطوير مشترك لأنظمة خوادم من الفئة المؤسسية تعمل بتقنيات "إنتل"، ومصمّمة لتحسين أداء العمليات الحساسة للحكومات والمؤسسات والأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنفيذ عمليات الإنتاج في منشأة "كِيرنو" للتصنيع في واحة دبي للسيليكون، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتتميز بقدرتها الإنتاجية العالية، والتي تصل إلى 60 ألف خادم سنوياً باستخدام تقنيات التركيب السطحي (SMT) والتجميع الآلي المتقدمة، ما يتيح تقليص فترات تسليم الحلول التكنولوجية المبتكرة للسوق المحلية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كيرنو إنتربرايزز"، كريستوفر كاسويل: "يعكس تعاوننا مع شركة إنتل رؤيتنا المشتركة لتطوير بنية تحتية آمنة وعالية الأداء تُصنَّع داخل دولة الإمارات". وأضاف: "نلتزم في كيرنو بإنشاء منصات رقمية تدعم الطموحات التكنولوجية والاقتصادية للدولة، وتُصمَّم وتُنتَج وتُدعَم محلياً".

تجدر الإشارة إلى أن إعلان شركة "كِيرنو" عن تعاونها مع شركة التكنولوجيا الرائدة عالمياً جاء خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، حيث استعرضت الشركة الإماراتية أمام نخبة من الشركاء والمعنيين الإقليميين مجموعة من خوادمها الآمنة المعزَّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الشاملة والطرفية، إلى جانب قدراتها التصنيعية المتقدمة التي تتيح إنتاج حلول تكنولوجية عالية الكفاءة داخل الدولة.

نبذة عن "كِيرنو إنتربرايسز"

تُعد "كِيرنو إنتربرايسز" أول شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في التصنيع المتكامل لحلول البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع ودعم خوادم وأنظمة تخزين عالية الأداء في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الشاملة والطرفية لخدمة العملاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم مبادرات التحول الرقمي في قطاعات الحكومة والأعمال والصناعة.

تُصمَّم حلول "كِيرنو" المؤسسية لتلبية احتياجات المنطقة، مع التركيز على الموثوقية، الأمان وقابلية التوسع، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية الفورية والمستقبلية. كما تمتد التزامات الشركة إلى تطوير القدرات الهندسية المحلية ودعم منظومة البحث والتطوير، من خلال التعاون مع الجامعات المحلية وتنمية الجيل المقبل من قادة التكنولوجيا، بما يُسهم في تسريع الابتكار الرقمي وتعزيز التطور التكنولوجي المستدام في الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات

اتصال:

kerno.ae

info@kernoenterprises.com