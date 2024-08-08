تهدف كَفو من خلال توسيع نطاق عملياتها إلى رأس الخيمة لتعزيز باقة عروضها وخدماتها بهدف تلبية لمتطلبات السوق الإماراتية بأفضل شكل ممكن، حيث بادرت بالتوازي مع ذلك لإعادة هيلكة تطبيقها وبناء منصتها التقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت "كَفو"، المنصة العالمية الرائدة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات، عن توسيع نطاق عملياتها إلى إمارة رأس الخيمة، على أن تبدأ بتوفير خدمات توصيل الوقود. وتأتي هذه الخطوة في ترسيخًا لالتزام الشركة بتقديم خدمات موثوقة ومريحة في مجال السيارات، وتعزيز حضورها داخل دولة الإمارت العربية المتحدة، لتمكين المزيد من الناس من إعطاء الأولوية لراحتهم، والحصول على قيمة غنية مقابل أموالهم. وقد برزت رأس الخيمة كوجهة رئيسية للمعيشة في دولة الإمارات، حيث يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة، وتسعى لاستقبال أكثر من 1,35 مليون زائر بحلول نهاية العام الحالي.

وباعتبارها شركة محليّة، تأسست وانطلقت من دولة الإمارات، ستضمن خدمة "كَفو" لتوصيل الوقود عند الطلب أعلى مستويات الراحة لمالكي السيارات في رأس الخيمة، من خلال توصيل الوقود مباشرة إلى مركباتهم. وسوف يتمكن المستهلكون من طلب الوقود بكل سهولة من خلال تطبيق "كَفو" الشامل وسهل الاستخدام، مما يوفر عليهم الوقت والجهد عوضًا عن الوقوف في طوابير طويلة في محطات الوقود.

وفي سياق جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء، قامت "كَفو" بتجديد وتحديث تطبيقها ومنصتها التقنية، بالتزامن مع عملية التوسع الأخيرة، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة في السوق الإماراتية. وجاء هذا التحديث استجابة لآراء ومقترحات المستخدمين ولخدمة شريحة أكبر من العملاء، حيث قامت "كَفو" بتوفير خيار اللغة العربية عبر تطبيقها المتوفر على أجهزة "أندرويد" و "iOS" للمستخدمين في جميع أرجاء الدولة. وتسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة المستخدمين الناطقين بالعربية، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات السيارات المتوفرة على المنصة. وسيتمكن العملاء الذين تم ضبط إعدادات هواتفهم الذكية على اللغة العربية من الوصول تلقائيًا إلى تطبيق "كَفو" باللغة العربية.

وصرّح علاء الهوني، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال لدى "كَفو": "الابتكار ركيزة أساسية في أعمال شركتنا، وهو الدافع وراء سعينا المستمر لتحسين مستوى خدماتنا وتلبية احتياجات العملاء. وإن توسيع حضور كَفو في رأس الخيمة، وتوفير التطبيق باللغة العربية، ما هي سوى خطوة أخرى تؤكد فخرنا بجذورنا الإماراتية وحرصنا على وضع العملاء في صميم كلّ ما نقوم به. ونتطلع لخدمة عملائنا في رأس الخيمة وخارجها، والتفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم، وتوثيق علاقاتنا مع مجتمع كَفو".

من جهة أخرى، يوفر التطبيق المحدّث للعملاء خدمات المركبات عالية الكفاءة والجودة التي اعتادوا عليها، مع إمكانية الوصول لهذه الخدمات بلغتهم الأم.

للمزيد من المعلومات حول خدمات "كَفو"، أو لتنزيل التطبيق، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com/

معلومات عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات الرائدة في مجال توصيل الوقود وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في العام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

وتقديرًا لجهودها الرائدة في مجال ابتكار وتقديم الخدمات الجديدة، جاءت "كَفو" ضمن لائحة مجلة "فاست كومباني الشرق الأوسط" لأكثر الشركات ابتكارًا في العام 2022، كما جاءت ضمن قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام 2021، وتواصل جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات وتمكين ميزات القيادة التنبؤية وتقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بتجربة المستهلك، وتبسيط عملية تشغيل واقتناء السيارة لتصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. توفر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتواصل تغيير الوضع الحالي، وربط المستهلكين بمجموعة متنامية من الخدمات التي توفر لهم راحة البال، بما في ذلك الكثير من الخدمات المتاحة عند الطلب، ومنها غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، والتي تتوفر لهم في كل وقت وفي أي مكان. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع براتشي كابور prachi.kapoor@cafu.com

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