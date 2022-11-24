يضم المجلس الاستشاري الجديد نخبة من أهم القادة المتميزين في مجالات الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا من حول العالم، بهدف دعم النمو الاستراتيجي لشركة "كَفو"

حققت "كَفو" إنجازًا مهمًا في مسيرتها هذا العام مع تسجيل 9 ملايين عملية تعبئة للوقود، وتسعى لتوظيف 60 شخص جديد تلبية للطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كَفو"، الشركة الأولى المتخصصة بخدمات السيارات عند الطلب في المنطقة، عن تعيين مجلس استشاري جديد، سيتولى أعضاؤه مهمة العمل كمحللين استراتيجيين وشركاء مشرفين وموجهين لدعم مساعي الفريق الإداري في تعزيز نمو الشركة، وتقديم خبرتهم الفريدة لتعزيز جهودها المستمرة في التحول نحو حلول التنقل المستدامة.

وقد شهدت "كَفو" نموًا سريعًا على مدار السنوات الأربع الماضية، مع تسجيل تسعة ملايين عملية تعبئة للوقود خلال العام الماضي وحده. ويضم المجلس الاستشاري الجديد نخبة من أهم الشخصيات والخبراء المتخصصين في مجالات الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا، ممن سيحرصون على مواصلة مسيرة النمو والتطوير الرائدة للشركة.

ويضم المجلس الجديد كلًا من:

• جيمس باب، رئيس المجلس الاستشاري المعتمد والرئيس المشارك لنادي ييل في نيفادا، وخريج كلية الإدارة بجامعة ييل. يمتلك جيمس خبرة عالمية واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي ونمو الأسواق، تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، عمل خلالها مع شركات رائدة مثل "ديلويت" و"كيه بي إم جي".

• سينك سيردار، قائد أعمال عالمي ومستثمر في 150 شركة ناشئة، وهو باحث في برنامج "فولبرايت" لتنمية قدرات أعضاء الهيئات التدريسية، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية "وارتون". يمتلك سينك خبرة طويلة لأكثر من 25 عامًا في مجال الإنترنت والهاتف المتحرك ضمن 30 سوقًا نامية ومتقدمة.

• فارس عقاد، المدير الإقليمي لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حاصل على ماجستير في العلوم المالية وإدارة الأعمال، وقبل انضمامه إلى "ميتا"، عمل كمدير لتطوير الأعمال والتوزيع الرقمي في مجموعة MBC. يمتلك فارس خبرة تمتد لـ 25 عامًا في العمل ضمن مناصب الاستشارات الإدارية وقيادة العمليات في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وساهم في تأسيس العديد من الشركات الناشئة، حيث يشغل عضوية المجالس الاستشارية للعديد منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق ألفا للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كَفو": "نأمل بأن يساهم تعيين هؤلاء القادة اللامعين في مجالات تخصصهم في تمكيننا من الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم العميقة لمواصلة مسيرة النمو اللافتة لشركتنا والوصول إلى أسواق جديدة. فمنذ تأسيسها في عام 2018، غيّرت ’كَفو‘ المفاهيم التقليدية من خلال الابتكار المستمر في منتجاتها وخدماتها، وكان لنهجنا المتميز في تقديم المنتجات التي تركز على العملاء وتلبية متطلباتهم باستمرار دور أساسي في نجاح أعمالنا حتى اليوم، مما ساهم في ترسيخ مكانتنا لنكون المنصة رقم واحد في تقديم خدمات السيارات عند الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لتوظيف 60 شخصًا جديدًا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها. كما أطلقت مؤخرًا خدمات التأمين للعملاء عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة.

وختم الغرير: "إن تزايد الإقبال على كَفو هو دليل على التزامنا بتوفير خدمات السيارات للعملاء أينما كانوا. لقد نجحنا في تغيير مسار قطاع النقل نحو اتجاه جديد كليًا، ونتمتع بالطاقة والإبداع اللازمين لمواصلة المضي قدمًا في هذا الطريق. ونودّ أن يشاركنا العالم أجمع هذه الرحلة ويكون طرفًا في هذه التجربة الفريدة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كَفو" تمارس أعمالها تحت علامة واحدة، وتنقسم إلى شركتين، حيث تركز "كَفو للتكنولوجيا" على منصة التقنيات والمنتجات المساعدة وخدمات الدعم التي تمكّن العملاء من التواصل مع الشركة وإجراء طلباتهم، بينما تتولى "كَفو للبترول" تقديم الخدمات الأساسية للعملاء وإدارة العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية.

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معلومات عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الوقود وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في العام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

جاءت كَفو ضمن قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام 2021، وتواصل جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات وتمكين ميزات القيادة التنبؤية وتقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بتجربة المستهلك، وتبسيط عملية تشغيل واقتناء السيارة لتصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. توفر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتواصل تغيير الوضع الحالي، وربط المستهلكين بمجموعة متنامية من الخدمات التي توفر لهم راحة البال، بما في ذلك الكثير من الخدمات المتاحة عند الطلب، ومنها غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، والتي تتوفر لهم في كل وقت وفي أي مكان. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع عمر عزّ omar.ezz@cafu.com