التطبيق الرائد المختص بتلبية جميع احتياجات السيارات يضيف المزيد من الخدمات، مع الإعلان عن خدمة "سيارات كَفو"، التي توفر للعملاء وسيلة جديدة ومجانية لبيع وشراء السيارات بكل راحة عبر تطبيق "كَفو" أو موقعهم الرسمي.

إطلاق خدمتي "غسيل السيارات بالضغط" و "التزوّد بالوقود من سيارات كَفو المتوقفة" (Spot Fuelling) لتسهيل تجربة العملاء عند تعبئة الوقود أو غسيل السيارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت كَفو، المنصة العالمية الرائدة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات، عن تقديم حزمة جديدة من الخدمات المتميزة، التي تشمل "سيارات كَفو" و "غسيل السيارات بضغط الهواء" و "التزوّد بالوقود من سيارات كَفو المتوقفة" (Spot Fuelling)، وستكون هذه الخدمات الثلاثة متاحة في جميع أنحاء دبي، وبإمكان للعملاء الاستفادة منها من خلال تطبيق كَفو.

وتعزز هذه الخدمات الجديدة باقة خدمات كَفو الحالية التي تقدّم كامل الخدمات الأساسية المرتبطة بالسيارات. ويشكّل إطلاق سوق "سيارات كَفو"، الذي يُعَدّ المنصة الأولى من نوعها لشراء وبيع السيارات عبر التطبيق، وسيلة جديدة لتمكين المستخدمين وتسهيل تجربتهم في امتلاك للسيارة منذ شرائها وحتى بيعها.

وتسعى كَفو لأن تكون تطبيقًا شاملًا لجميع خدمات السيارات، من خلال توسيع نطاق خدماتها لمساعدة العملاء طوال فترة امتلاكهم للسيارة. ويوفر سوق "سيّارات كَفو" منصة مبسّطة تمكّن عملاء الشركة المسجلين من بيع وشراء السيّارات بكل راحة وسهولة. وأصبح بإمكان العملاء الحصول على خدمة متكاملة عبر تطبيق كَفو، تبدأ من شراء السيارة وصولًا إلى تأمينها وإجراء الصيانة، فضلًا عن خدمة التزوّد بالوقود عند الحاجة وبخطوات بسيطة. وحين يتّخذ العميل القرار ببيع سيّارته، يمكنه أيضًا التوجه إلى تطبيق كَفو للحصول على هذه الخدمة، مما يتيح للعملاء تجربة سلسة وشاملة طوال فترة امتلاك السيارة.

وبخلاف أسواق تجارة السيارات الأخرى، تتوفر خدمة "سيارات كَفو" عبر الإنترنت وعلى التطبيق الرسمي، وتتيح للمستخدمين المسجّلين إمكانية عرض سياراتهم للبيع من دون دفع أية رسوم، وتعمل المنصة كوسيلة وصل بين المستخدمين وأولئك الراغبين بشراء أو بيع سياراتهم. ولتعزيز هذه التجربة وجعلها أكثر راحة وسلاسة، تعاونت "كَفو" مع "أوتو هب" لتقديم المساعدة، حيث ستتولى الشركة فحص السيارة والتقاط الصور وعرضها للبيع، وستقوم أيضًا بعمليات التفاوض نيابة عن المستخدم. وفقًا لاتمام عملية البيع بالسعر المتّفق عليه، يدفع المستخدم رسوم رمزية لشركة "أوتو هب".

وصرّح علاء الهوني، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في كَفو: "تواصل كَفو تعزيز وتطوير خدماتها بما يلبّي احتياجات العملاء، ونحن نصغي لآراء عملائنا، ونرتكز إليها في تطوير منصتنا لتكون الوجهة المفضلة لديهم لجميع خدمات السيارات. ونعتقد بأن تحقيق ذلك يتطلب توفير خدمة متكاملة للعملاء طوال فترة امتلاكهم للسيارة. ومن هنا نشأت فكرة سوق ’سيارات كَفو‘، التي تمثّل فرصة مهمة لنا للعمل وفق رؤية تركّز على العملاء، ولنكون منصة شاملة تخدم مالكي السيارات. وإن دخول سوق تجارة السيارات سيمكّننا من تقديم هذه الخدمة الجديدة لعملائنا الأوفياء، واستكمال باقة خدماتنا المتكاملة التي تدعم تجربتهم طوال فترة امتلاك السيارة".

وتسهم خدمة "سيارات كَفو" في تحسين تجربة شراء وبيع السيارة، وجعلها أكثر راحة وسلاسة، من خلال ربط العملاء بالبائعين عبر منصة واحدة. وبخلاف الخدمات الأخرى المماثلة في السوق، ستكون كَفو مجرد وسيط وستبقى منصة حيادية وموثوقة لتجارة السيارات. وتمثّل هذه الخدمة الخطوة الأولى للشركة نحو التوسع وتطوير خدمات شاملة لمالكي السيارات، وستشمل توفير التأمين وجميع المنتجات والخدمات الأخرى التي تضيف مزيدًا من الراحة للعملاء طوال فترة امتلاك السيارة.

وقد قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق خدمتي "التزوّد بالوقود من شاحنات كَفو المتوقفة" و "غسيل السيارات بالضغط." وتسهم خدمة التزوّد بالوقود من سيارات كَفو المتوقفة في تيسير عملية تعبئة الوقود، بحيث يمكن للعملاء تعبئة الوقود أثناء التنقل، من أي من شاحنات كَفو المتوقفة على الطريق، وهذه الخدمة متاحة للعملاء المسجلين وغير المسجلين. وتوفّر هذه الخدمة راحة أكبر للعملاء، وتوفر عليهم الكثير من الوقت .بدلاًعن الطلب من التطبيق والانتظار لبعض الوقت أو الانتظار في طوابير طويلة في محطات الوقود، ستكون هذه الخدمة متاحة بكل راحة وسهولة، وليس عليهم سوى البحث عن شاحنة كَفو المتوقفة. ويمكن للعملاء أيضًا سداد ثمن الوقود بكل راحة، حيث تتوفر العديد من الخيارات الآمنة والمريحة، بما في ذلك خدمة "أبل باي" و"غوغل باي"، مع إمكانية الدفع من بطاقات الخصم أو الائتمان، ويمكن أيضًا الدفع عبر رابط الدفع أو رمز الاستجابة السريع (QR).

من جهة أخرى، قامت كَفو بتحسين خدمة غسيل السيارات، استنادًا إلى آراء العملاء، لتقديم بديل أوفر لخدمة الغسيل المميزة. وتوفّر خدمة الغسيل بضغط المياه حلًّا سريعًا وأقل تكلفة لتنظيف السيارات من الداخل والخارج، وبنفس جودة الغسيل بالبخار. تتميّز هذه العملية بالسرعة والتكلفة المنخفضة، إذ لا تستغرق سوى 45 إلى 50 دقيقة.

وأضاف علاء الهوني: "بتقديم هذه الخدمات الثلاثة الجديدة، تستمر جهودنا الحثيثة لتحسين منصتنا الرقمية والارتقاء بها للأفضل. ستتيح خدمات التزود بالوقود من شاحنات كَفو المتوقفة والغسيل بضغط المياه، إلى جانب خدماتنا الخاصة بصيانة السيارات، مزيدًا من الدعم والمساعدة للعملاء في حياتهم اليومية، وتسمح لهم بتوفير الوقت والجهد، مما يتوافق مع رسالة شركتنا ورؤيتها. وأما خدمة سيارات كَفو فهي خطوة أخرى في سياق الوفاء بالتزامنا بترك أثر إيجابي في المجتمعات التي نخدمها من خلال مواصلة الابتكار والتطوير المستمر لتحسين منصتنا الشاملة لخدمات السيارات".

ومنذ تأسيسها سنة 2018، حرصت كَفو على مواصلة الابتكار وتقديم عروض تجعل حياة العملاء أسهل. وتمثّل مجالات الخدمات الجديدة حلًّا متكاملًا لمالكي السيارات، توفر للمستخدمين وسيلة مريحة تثري تجربة امتلاك السيارة من لحظة شرائها وحتى اتخاذ القرار ببيعها، وكل ذلك عبر تطبيق واحد متكامل.

يمكنكم تنزيل تطبيق كَفو على هواتف الأندرويد وIOS. وتتوفّر خدمة سيارات كَفو عبر التطبيق والموقع الرسمي https://cars.cafu.com/، وهي متاحة لجميع عملاء شركة كَفو الراغبين ببيع سياراتهم.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com/.

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معلومات عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في العام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

وتقديرًا لجهودها الرائدة في مجال ابتكار وتقديم الخدمات الجديدة، جاءت "كَفو" ضمن لائحة مجلة "فاست كومباني الشرق الأوسط" لأكثر الشركات ابتكارًا في العام 2022، كما جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام 2023، وتواصل جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات وتمكين ميزات القيادة التنبؤية وتقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بتجربة المستهلك، وتبسيط عملية تشغيل واقتناء السيارة لتصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. توفر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتواصل تغيير الوضع الحالي، وربط المستهلكين بمجموعة متنامية من الخدمات التي توفر لهم راحة البال، بما في ذلك الكثير من الخدمات المتاحة عند الطلب، ومنها غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، والتي تتوفر لهم في كل وقت وفي أي مكان. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com