دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "كي ميفينز" للتطوير العقاري، بالتعاون مع "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط"، عن إطلاق مشروع "مونتاج"، أول منتجع سكني حضري من نوعه في قلب دبي، والذي يقدّم رؤية جديدة للحياة العصرية في منطقة الجداف، حيث يجمع بين التصميم المبتكر وأسلوب الحياة المتكامل، ليوفر مفهوماً فريداً يمزج بين الفخامة والرفاهية والترفيه في مكان واحد.

ويضمّ المشروع، المتوقع إنجازه في عام 2027، شققاً مؤلفةً من غرفة وغرفتي نوم بتصاميم داخلية عصرية تجمع بين الأحجار الطبيعية والخشب والعقيق المزوّد بإضاءة خلفية، مما يضفي أجواءً من الدفء والأناقة. ولا يُعدّ "مونتاج" مجرد مشروع سكني، بل هو استثمار في أسلوب حياة متوازن يجمع بين الراحة والمغامرة وسهولة الوصول والتواصل، ليضع معايير جديدة للفخامة العصرية في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيسون كيزوناك، الرئيس التنفيذي لشركة "كي ميفينز": "الفخامة الحقيقية تتجاوز التفاصيل الجمالية، لتشمل توفير أسلوب حياة متكامل يُضيف قيمة حقيقية لكل لحظة. وقد حرصنا في مشروع ’مونتاج’ على تقديم تجربة سكنية فريدة ترتقي بمفهوم جودة الحياة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل، بدءاً من المرافق المصممة لتعزيز الصحة والرفاهية، وصولاً إلى الموقع الاستراتيجي للمشروع، لنضمن للسكان تجربة عيش لا تُضاهى."

مرافق استثنائية: تجربة "بورتولا" الفريدة

يستند تصميم مشروع "مونتاج" إلى مفهوم "بورتولا"، وهو تخصيص طابق كامل لتجارب الترفيه والرفاهية، إذ تم تصميمه بعناية ليوفر مساحات للاستجمام والاستكشاف وتجديد النشاط، حيث يضمّ المشروع مجموعة من المرافق عالمية المستوى، أبرزها:

أحواض سباحة بثلاثة مستويات تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من 50 متراً، وتشمل مسبحاً للأطفال بتصميم يشبه البحيرة، ومنطقة جلوس داخل المياه، مزوّدة بمؤثرات الضوء والضباب المبتكرة .

مركز "بورتولا" الصحي الذي يضمّ غرفة ثلج، وساونا ملح الهيمالايا، وغرفة علاج بالأكسجين، وأحواض الاستحمام الباردة، إضافة إلى تجربة العلاج بالضوء الأحمر، وصالات الاسترخاء التفاعلية .

نادي رياضي متكامل يمتد على مساحة 3 آلاف قدم مربعة، ومجهّز بأحدث المعدات .

غرفة الواقع الافتراضي بمساحة 900 قدم مربعة، توفر تجارب تفاعلية غامرة باستخدام أنظمة حركة هيدروليكية بإلهام من ألعاب المنتزهات الترفيهية .

موقع استراتيجي في الجداف

يتميز مشروع "مونتاج" بموقعه الحيوي في منطقة الجداف، حيث يقدّم لسكانه أسلوب حياة هادئ بإطلالة مميزة على الواجهة المائية، مع سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الرئيسية في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، وشارع الشيخ زايد، ومحطة الاتحاد للقطارات المتوقع افتتاحها قريباً. وبفضل موقعه الاستراتيجي، يمكن للسكان الوصول إلى محطة مترو الجداف سيراً على الأقدام، فيما يقع مطار دبي الدولي على بعد دقائق معدودة بالسيارة.

وبذلك، يجمع هذا المشروع الاستثنائي بين الموقع الفريد بالقرب من أبرز المراكز الاقتصادية والترفيهية في دبي والأجواء الهادئة المستوحاة من المنتجعات الفاخرة.

"إنجل آند فولكرز" الشريك الحصري للمبيعات

وكانت شركة "كي ميفينز" قد أعلنت عن اختيار شركة "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط" شريكاً حصرياً للتسويق والمبيعات لمشروع "مونتاج"، أحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة في دبي، مستفيدةّ من خبرتها الممتدة لأكثر من 45 عاماً وشبكتها الواسعة التي تضمّ نخبة من العملاء والمستثمرين حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط": "يجمعنا مع ’كي ميفينز’ التزام مشترك بالابتكار والجودة وتقديم أسلوب حياة عصري يتمحور حول احتياجات السكان. ولا يعدّ ’مونتاج’ مجرد مشروع سكني جديد، بل يجسّد أيضاً مستقبل العيش الفاخر في دبي، ويسرّنا أن نكون المسؤولين عن تقديم هذا المشروع الاستثنائي للعملاء والمستثمرين العالميين من أصحاب الذوق الرفيع."

يُشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مشروع "مونتاج" تبدأ من 1.1 مليون درهم إماراتي، مع توفير خطط دفع مرنة، ما يجعله فرصة استثمارية جذابة، سواء للمشترين الراغبين في التملك أو المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة وقيمة طويلة الأمد في سوق دبي العقاري. وقد بدأت "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط" بتلقي طلبات إبداء الاهتمام من المشترين الراغبين في حجز وحداتهم مسبقاً، وسط توقعات بأن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً يؤدي إلى بيع جميع الوحدات بمجرد الإطلاق الرسمي.

https://www.engelvoelkers.com/ae/en/off-plan/montage-by-keymavens

حول شركة "كي ميفينز":

تُعدّ "كي ميفينز" شركة تطوير عقاري متخصصة، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً، ومحفظة تضمّ ما يزيد على 100 مشروع مكتمل. وتحرص الشركة على تطوير مشاريع تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة المتكامل، مع التركيز على أعلى معايير الجودة والرفاهية. ويُجسد "مونتاج" أحدث مشاريع شركة "كي ميفينز"، حيث يقدّم تجربة سكنية راقية بأسعار تنافسية.

حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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