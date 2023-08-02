تحالف خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي على مدى عدة سنوات لتعزيز تجربة الموظف وتسريع عجلة الابتكار للعملاء عبر مجالات التدقيق، والضرائب، والاستشارات

الكويت- أعلنت كي بي إم جي ومايكروسوفت عن تعزيز كبير لعلاقتهما العالمية بشكل سيعيد رسم ملامح الخدمات المهنية على مستوى عدد من المجالات الأساسية في عالم الأعمال، بما يشمل تحديث مهارات القوى العاملة، والتطوير والاستخدام الآمن والسليم لحلول الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء، وقطاعات الأعمال، والمجتمع على نطاق أوسع.

ينطوي هذا التعاون الرائد في القطاع بين الشركتين العالميتين على التزام كي بي إم جي بعدة مليارات دولار في خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات السحابة التي تقدّمها مايكروسوفت على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيتيح لشركة كي بي إم جي فرصة محتملة لتحقيق نمو متزايد يفوق 12 مليار دولار أمريكي. وسيسهم هذا التحالف الموسّع في تحسين مشاركة العملاء لدى كي بي إم جي وتعزيز تجربة الموظف بطريقة مسؤولة، وموثوقة، وآمنة.

في هذا السياق، ستعمل قدرات سحابة مايكروسوفت وخدمة Azure OpenAI للذكاء الاصطناعي على تمكين القوى العاملة العالمية لدى كي بي إم جي التي يبلغ عددها 265,000، لإطلاق العنان لإبداعهم، وإجراء التحليلات بشكل أسرع، وتخصيص وقت أطول لتقديم المشورة الاستراتيجية. كما سيمكّنهم ذلك من مساعدة العملاء، بما يشمل أكثر من 2,500 عميل مشترك بين كي بي أم جي ومايكروسوفت، على مواكبة بيئة الذكاء الاصطناعي التي تشهد تطوّرًا سريعًا، ومعالجة أكبر التحديات التي تواجهها الشركتان في مجال الأعمال، وتهيئتهم لتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي.

نظرًا إلى كون كي بي إم جي شريكًا مستفيدًا من خدمات Microsoft 365 Copilot وAzure OpenAI في المراحل المبكرة، سيلجأ الموظفون المهنيون في الشركة إلى تجربة التقنيات مع مجموعات الأعمال التي جرى اختيارها عبر الشركة العالمية، حيث سيتمّ الجمع ما بين القدرات المتزايدة لهذه لأدوات وتجاربهم، ومعطياتهم، وخبراتهم في المجال لتعزيز مشاركة العملاء وتسريع عجلة التطوّر في مجال الحلول الرقمية.

وقال ماجد مكي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الإدارية والاستشارات التكنولوجية، كي بي إم جي في الكويت: "العلاقة مع مايكروسوفت معززة بقدر ما هي واعدة. ومن خلال هذا التعاون، نعتزم تعزيز تجربة الموظف إلى المستوى التالي ودفع الابتكار المتسارع للعملاء على مستوى الخدمات في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات. ستمكننا إمكانيات خدمة Microsoft Cloud و Azure OpenAI من تقديم المزيد من الإبداع والتحليل الأسرع ومساعدتنا في تقديم المزيد من الاستشارات الإستراتيجية، مما يضمن أن العملاء على اطلاع على بيئة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور مع تحقيق أهداف أعمالهم.

إن الذكاء الاصطناعي والسحابة عبارة عن تقنيات بوابة ذات إمكانات هائلة لإطلاق العنان لقيمة مستقبلية مستدامة، ومن خلال تبني ذلك، نهدف إلى أن نصبح شركة سريعة التطور والتجدد، ومناسبة ليس فقط لدعم موظفينا وعملائنا، ولكن أيضًا المجتمعات التي نعمل فيها".

التعاون، الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمن، مدعومًا بهذا التوسع الكبير سيفيد مجالات الأعمال الأساسية لشركة كي بي إم جي بالطرق التالية:

أعمال التدقيق

من خلال غرس تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي و Azure Cognitive Services في عملية التدقيق، من خلال منصة التدقيق الذكية KPMG Clara في كي بي إم جي، سيتم تمكين 85,000 متخصص تدقيق يعملون بشكل جماعي على مئات الآلاف من عمليات التدقيق سنويًا للتركيز بشكل أكبر على المجالات التدقيق عالية المخاطر والمخاطر والتحديات الخاصة بقطاع معين - لصالح أصحاب المصلحة وأسواق رأس المال. يفتح هذا التكامل أيضًا فرصًا جديدة في السوق للموظفين المهنيين بشركة كي بي إم جي وعملائهم. على سبيل المثال، مع تكامل Microsoft Fabric ، ستتمتع فرق كي بي إم جي بالقدرة على الإشارة مباشرةً إلى بيانات العميل بدلاً من الاضطرار إلى استهلاكها، وهو عنصر أساسي للمساعدة في تمكين المهنيين في كي بي إم جي من إجراء عمليات تدقيق على أساس الوقت الفعلي.

الضرائب

سيؤدي دمج Azure OpenAI Service و Microsoft Fabric في بوابة كي بي إم جي الرقمية، وهو حل منصة كي بي إم جي الفردية، إلى منح العملاء إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تقنيات كي بي إم جي الضريبية والقانونية، ويسمح لهم بالحصول على وصول أكثر تكاملاً وشفافية إلى بياناتهم والحصول على أسلوب إدارة أكثر شمولا لوظائفهم الضريبية. تم توضيح ذلك مؤخرًا من خلال حلول ذكاء اصطناعي تم تطويرها بشكل مشترك باستخدام خدمة Azure OpenAI التي تساعد في تحليل البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإنشاء نماذج البيانات ومسودة تقارير الشفافية الضريبية البيئة والاجتماعية والحوكمة، وكل ذلك بشكل سريع وعلى نطاق متزايد. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مكاتب كي بي إم جي على تشغيل "مساعد افتراضي" يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج خدمة عملاء جديدة لمساعدة المهنيين في الخدمات الضريبية على أن يصبحوا أكثر كفاءة. كما أنه سيساعد في توفير فرص منتجة للدخل مثل تحسينات تجربة المنتج وإدارة المعرفة لقوانين الضرائب المعقدة.

الخدمات الاستشارية

سيؤدي تطوير منصة المعرفة وتطوير التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على Microsoft Azure إلى الإسراع في إنشاء حلول متخصصة للعملاء، مما يساعد على تعزيز ميزتهم التنافسية والربحية مع وضع الأخلاقيات والأمن في صميم العروض. تشمل الفوائد والنجاح المستمر لهذا التعاون المستمر بالفعل مشاركة مشتركة مع Coca-Cola EuroPacific Partners لإحداث تحسينات رائدة في كفاءة المكاتب الخلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي الإنتاجي على منصة Azure. باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، سنجهز مؤسستنا للمستقبل، ونحسن تجربة موظفينا وندعم طموحاتنا في النمو على الصعيد العالمي.

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