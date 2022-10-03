الرياض : أعلنت كي بي إم جي للاستشارات المهنية المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب و الاستشارات في المملكة العربية السعودية عن توسيع وزيادة عدد المساهمين في ملكية الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة والسماح لجميع القيادات من غير السعوديين بأن يصبحوا مساهمين في الشركة، حيث تمت الموافقة على الزيادة من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم السبت الماضي. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع حصول كي بي إم جي على الترخيص من وزارة الاستثمار.

وتعليقاً على الإعلان صرَّح الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كي بي إم جي للاستشارات المهنية : "نحن فخورون بما حققته الشركة من منجزات خلال الأعوام الأخيرة ويسرُّنا أن نعلن عن زيادة عدد المساهمين في الشركة كمرحلة أولية من استراتيجيتنا في التوسع الاستثماري، حيث ستمكننا الزيادة من تعزيز نهج نمونا واستقطاب المزيد من المواهب والخبرات العالمية من أجل دعم عملائنا في المملكة، وبهذه المناسبة أود أن أرحب بجميع المساهمين الجدد في الشركة وأتطلَّع معهم إلى تحقيق طموحاتنا المستقبلية."

يذكر أنَّ عدد موظفي كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية وصل إلى أكثر من 2000 موظف في العام الماضي، من خلفيات متنوعة ومتعددة الجنسيات في جميع المستويات كما أعطت الشركة أولوية لتحقيق أهدافها في التنوع والشمول، مع التركيز بشكل رئيس على تمكين المواطنين السعوديين وتطويرهم واستقطاب المواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم..

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