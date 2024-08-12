دولة الكويت: أصدرت كي بي إم جي دليلها الإرشادي حول كيفية تطبيق إدارات التدقيق الداخلي للمعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي التي أعلنها المعهد الدولي للمدققين الداخليين ("المعهد"). تم إصدار المعايير المحدثة في التاسع من يناير من العام الجاري 2024، عقب مشروع طويل الأمد قاده المعهد، آخذاً في الاعتبار جهود مجتمع التدقيق الداخلي خلال عملية التحديث.

ووفقاً لتوجيهات المعهد، فإن المعايير العالمية للتدقيق الداخلي تقود الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي على مستوى العالم وتشكل أساساً لتقييم وتحسين جودة إدارات التدقيق الداخلي. تم تنظيم هذه المعايير في خمسة مجالات، وهي مستمدة من خمسة عشر مبدأ توجيهيًا تتيح إجراء تدقيق الداخلي فعال. تحدد المعايير المتطلبات اللازمة، واعتبارات التنفيذ، وتقدم أمثلة على أدلة المطابقة.

تستند المعايير المُحدثة الصادرة عام 2024 إلى المعايير الموضوعة عام 2017، وتهدف إلى القيام بثلاثة أمور وهي: (أ) تبسيط بنية المعايير، (ب) التأكد من أنها معايير عملية ومن أنها تعالج الموضوعات الراهنة والناشئة، (ج) تحسين أداء التدقيق الداخلي. قام محللو كي بي إم جي بمقارنة المعايير الصادرة عام 2024 بالمعايير الصادرة عام 2017، وتوصلوا إلى أن صياغة المعايير الجديدة تحدد ما "يجب أن تفعله" أو "ينبغي لها فعله" أو "قد تفعله" إدارات التدقيق الداخلي، كما أبرز التحليل خمس تغييرات رئيسية يجب على كل إدارة تدقيق داخلي مراعاتها، بالإضافة إلى التغييرات فيما يتعلق باستراتيجيات التدقيق الداخلي ومتطلبات إدارة الأداء.

ويؤكد منشور كي بي إم جي على ضرورة أن تضع إدارة التدقيق الداخلي استراتيجية رسمية تهدف لإرشاد الإدارة للقيام بالمهام المكلّفة بها. إضافة إلى ذلك، يُبرز المنشور تغييرًا رئيسا آخر في المعايير المتصلة بإدارة الأداء، موضحًا كيفية تناول المعهد لموضوع الإدارة الفعالة للأداء وما يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق فعله لتحقيق الفعالية في إدارة الأداء.

وفي حديثه عن المعايير الجديدة، أشار علي عباس، المدير التنفيذي لاستشارات المخاطر ورئيس خدمات التدقيق الداخلي والمخاطر والامتثال لدى كي بي إم جي في الكويت، إلى ما يلي، "من المتوقع أن تعمل المعايير المحدثة كدافع للمضي قدمًا في نقاشات مع مجالس الإدارات حول دور إدارات التدقيق في المستقبل. وهذا بالنظر إلى أن المتطلب الإضافي المتعلق بوضع استراتيجية التدقيق الداخلي يتطلب إجراء حوارًا هادفًا مع مجلس الإدارة والإدارة العليا لتحديد دور إدارة التدقيق الداخلي في دعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ونجاحها، وتماشيها مع توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين. ولدينا اعتقاد بأن هذه المعايير الجديدة تُعد أدوات ممتازة للتطلع إلى الأمام وتساعدنا في تحديد نوع التأثير الذي يمكن أن تحدثه إدارات التدقيق في المستقبل."

وحيث أن المهنيون في كي بي إم جي قاموا بمساعدة إدارات التدقيق الداخلي على تقييم الفجوات في تطبيق المعايير، وتطوير استراتيجيات التدقيق الداخلي، ودعم تنفيذها، فإنهم يدركون ما يلزم لتحقيق التوافق مع المعايير، وتعظيم القيمة لصالح أصحاب المصلحة.

وفي الختام، مع دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 يناير 2025، من المهم أن تقوم إدارات التدقيق الداخلي باعتماد هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة. وهذا يعني أن تقوم المنظمات بمراعاة تقييم ما إذا كانت متوافقة مع المعايير الصادرة من المعهد الدولي للمدققين الداخليين، وما إذا كانت استراتيجية التدقيق الداخلي الخاصة بها قائمة على ركائز صحيحة، وما إذا كانت هناك أي فجوات بحاجة إلى أن تُسد فيما يتعلق بالمعايير الصادرة من المعهد الدولي للمدققين الداخليين.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا