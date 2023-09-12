أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو للعقارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الدولة، والتابعة لمجموعة كيو القابضة، أن المرحلة الثالثة من شققها الفاخرة في مجمع ريم هلز، والتي تتألف من شقق رحبة بغرفة نوم واحدة، وبغرفتين، وثلاث غرف، قد بيعت ونفدت بالكامل خلال أقل من أربع ساعات فقط.

وكان المشروع قد اكتسب إقبالاً وشعبية بين العملاء والمستثمرين هذا العام حيث يُعتبر حالياً أحد أضخم المشاريع في سوق أبوظبي، نتيجة لموقعه ضمن منطقة مرغوبة جداً، وبأسعار تنافسية.

وفي تعليق له على الإقبال الكبير على شراء وحدات المرحلة الثالثة، قال السيد ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة كيو للعقارات: " نشهد من جديد استجابة رائعة لطرحنا للمرحلة الثالثة من شقق مشروعنا ريم هلز، ونشعر أنا وفريق كيو للعقارات بالفخر ونحن نُقدّم للسوق هذه الوحدات السكنية الفاخرة التي تُلبي بالفعل حاجات المجتمع. إن ردود الفعل التي وصلتنا من العملاء تُظهر أن مشروع ريم هلز يُقدم الأفضل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواءً من حيث التصميم الذكي والإحساس بالسلام والخصوصية، أو سماحه للساكنين بالتمتع بكل نواحي الحياة في أبوظبي ".

وأضاف قائلاً: "مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة نمو كبيرة، نريد أن نكون جزءاً من قصة النجاح المستمرة للعاصمة، ولدينا العديد من المشاريع الأخرى الهامة، والتي نتطلع لتدشينها مستقبلاً".

وتتولى كيو للعقارات عبر عدد من المشاريع السكنية والتجارية التي هي قيد الإنجاز حالياً، تحويل مساحات من الأراضي غير المسكونة إلى مُجمعات عصرية نابضة بالحياة، بهدف الاستجابة للطلب المتنامي على المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول مشروع ريم هلز

ريم هلز هو مشروع سكني طورته شركة كيو للعقارات تحت إشراف مجموعة كيو القابضة. وهو مجمع مسور في موقع فريد في جزيرة الريم في أبوظبي، صُمم بحيث يسمح لساكنيه بأن يعيشوا بكل حواسهم في بيئة من التفرد والفخامة تمنحهم ملاذاً هادئاً من ضغوطات الحياة المعاصرة وتسارع إيقاعها.

حول كيو للعقارات

كيو للعقارات – إحدى شركات كيو القابضة - هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تأسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وهي تُصمِّم وتبني مشاريع فريدة، رائعة، ومستدامة. وقد أطلقت كيو للعقارات مشروع ريم هلز في جزيرة الريم، وهو أبرز مُجمع سكني مُسور في أبوظبي، يضم مجموعة واسعة من المرافق الحيوية بحيث يجمع بين حياة الفخامة والعيش المريح الهانئ.