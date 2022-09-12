بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى "سييرا فيوز"

· تم بيع وحدات المرحلة الثانية كاملة قبل موعد الإطلاق

· ضمت الوحدات فلل متلاصقة من 4 غرف و تاون هاوس من 3 غرف ذات مساحات متفردة

· اشتملت المرحلة الثانية على 4 مجمعات سكنية رائدة هي: صن ست فالي، ريم أفينيو، كانال سايد وكانال بروميناد

· بلغت الأسعار من 2.2 مليون درهم للتاون هاوس و 3.7 مليون درهم للفلل المتلاصقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع "ريم هلز" السكني الفاخر في جزيرة الريم بقلب العاصمة أبوظبي "سييرا فيوز"، أعلنت كيو للعقارات، إحدى شركات "كيو القابضة"، بيع كافة الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تضم 4 مجمعات سكنية وهي "صن ست فالي، ريم أفينيو، كانال سايد وكانال بروميناد" بفضل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية للمشروع وبأقل من 24 ساعة وقبل الإطلاق الرسمي الذي كان مقرراً في الـ14 من الشهر الحالي في فندق سانت ريجيس.

وأعرب القائمون على مشروع "ريم هلز" السكني الفاخر عن شكرهم لجميع الشركاء والوسطاء العقاريين الذين أسهموا في نجاح بيع كافة الوحدات السكنية من المرحلة الثانية من المشروع، البالغ قيمته 8 مليار درهم، وذلك خلال مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي.

وضمت المرحلة الثانية من المشروع وحدات سكنية من متلاصقة من 4 غرف، بمساحات تبدأ من 3887 قدماً مربعاً، وتاون هاوس من 3 غرف بمساحات تبدأ من 2378 قدماً مربعاً وبأسعار تبدأ من 2.2 مليون درهم.

وفي تعليق له حول المرحلة الثانية من مشروع ريم هلز، قال ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لـ "كيو القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارت والمالكة لـ"كيو للعقارات: "يشكل مشروع ريم هلز انعكاساً للرؤية المستقبلية الثاقبة والمستدامة لإمارة أبوظبي، لتأمين جودة حياة مميزّة وصحية وراقية لسكان الإمارة، وذلك لمواكبة تطلعات المجتمعات الحالية والأجيال القادمة؛ حيث نعمل في "كيو للعقارات" من أجل توفير حلول معيشية مستدامة تدعم مسيرة النمو والإزدهار لإمارة أبوظبي والدولة والمنطقة".

وأضاف عودة: "نحن فخورون ببيع كافة الوحدات السكنية من المرحلة الثانية من مشروع ريم هلز السكني خلال مرحلةما قبل الإطلاق الرسمي فقط، ما يشير إلى الثقة الكبيرة بشركة كيو للعقارات، ومشروع ريم هلز السكني من المستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات والذي يشكل ملاذاً للعائلات والمستثمرين الذين يتطلعون للارتقاء لأسلوب حياة مليء بالرفاهية وسط الطبيعة الخلابة والإطلالات الساحرة على مياه البحار والمرافق العالمية مع التمتع بالاستقلالية والخصوصية لكافة أفراد العائلة "، لافتاً إلى أن "سوق العقارات في تنامي مستدام في الإمارة بفضل الخدمات الرائعة والتطور الذي تشهده في كافة المجالات ما جعل أبوظبي واحدة من أفضل دول العالم للعيش والاستثمار".

وتتميز تصاميم الوحدات السكنية بالأناقة والابتكار مما يعكس متطلبات الذوق الرفيع للإماراتيين والعائلات المقيمة، والمستثمرين العالميين مع لمسات مليئة بالرفاهية في كافة أرجاء المنزل والمساحات الواسعة، فضلاً عن الاستقلالية والخصوصية وذلك عبر 3 تصاميم حضارية وعصرية.

وتتمثل التصميمات في كل من تصميم "شيك" (Chic) والذي يمثل الأناقة العصرية والحضرية، وتصميم "ريثيم" (Rhythm) الذي يمثل مزيجاً متناسقاً بين التصميم الكلاسيكي والمعاصر، وتصميم "مينيمال" (Minimal) الذي يجسد الطبيعة عبر خليط من الألوان والإنارة الطبيعية وانعكاساتها الساحرة.

ويقدم مشروع "ريم هلز" السكني الفاخر حلولاً سكنية متطورة بما يسهم في مواءمة النمو العقاري الذي تشهده إمارة أبوظبي عبر تلبية احتياجات شريحة واسعة من السكان الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة بأن توفر لهم منازل، ومساحات سكنية تتناسب مع أسلوب حياة راقي وهادىء مع توفير جميع الخدمات بحيث

تكون في متناول الأيدي من متنزهات ومساحات مفتوحة، ومدارس وجوامع ومراكز اجتماعية ونوادي ومراكز تجارية راقية للتسوق ومطاعم ومقاهي ومناطق مجهزة لممارسة الهوايات والرياضات المختلفة والمشي وركوب الدراجات مع خيارات متنوعة للتنقل مصممة خصيصاً لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية.

وتعمل "كيو القابضة" لتكون قوة بارزة تواكب تغيرات الأسواق العالمية والنمو المتسارع وذلك وفقاً لرؤية قيادية ثاقبة ترمي إلى إعادة صياغة مستقبل الاستثمارات الواعدة، عبر التركيز على مفاهيم التميز وتنويع الاستثمارات وتعزيز عائدات المستثمرين.

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لمزيد من المعلومات حول ريم هلز، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae