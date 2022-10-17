في إطار جهودها لدعم البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

مالو كالوزا: نسعى إلى بناء مستقبل مستدام وتحقيق تأثير إيجابي في حياة المجتمعات التي نعمل بها

القاهرة: تشارك شركة كيونت الرائدة عالمياً في مجال البيع المباشر، في فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه 2022، تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، والذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.

إن فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه 2022 تهدف إلى مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27

كما سيضم العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

وتشارك كيونت في هذا الحدث من خلال علامتها التجارية HomePure، وهي عبارة عن خط مياه كامل يتكون من HomePure Nova و HomePure 1-micron بالإضافة إلى منقي مياه خالٍ من النفايات. إن أحد أهم مزايا العلامة التجارية HomePure على مستوى الاستدامة هو تقليل استخدام الزجاجات البلاستيكية وهو ما يتلاقي مع الرسائل الرئيسية التي يتبناها أسبوع القاهرة للمياه.

ويُعد خط المياه الكامل HomePure أحد الحلول الصديقة للبيئة لتنقية المياه بطريقة مناسبة للاستخدام المنزلي، حيث يتمتع بجودة فائقة جعلته معتمد وموثوق من عدة خبراء دوليين بالإضافة إلى تصنيعه في كوريا الجنوبية.

تأتي منتجات HomePure مزودة بأقوى نظام مبتكر لترشيح المياه، بما يضمن تيار من المياه الحيوية النظيفة والآمنة والمغذية، حيث يوفر هذا النظام ترشيحاً للرواسب الصغيرة، بحجم 1 ميكرون، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، كما تم تصميم نظام ترشيح المياه HomePure خصيصاً لمعالجة مشكلات مياه الشرب، وهو يعد من أفضل الفلاتر المنزلية حالياً لأنه يستخدم تقنية الترشيح الفائقة والمعروفة بـ ultrafiltration(UF) كأول المراحل لترشيح المياه الذي يعتمد في عمله على تقنية الترشيح 35+ Ultra-Tech، التي تساعد على إزالة نسبة 99.9999% من البكتريا ونسبة 99.999% من الفيروسات.

هذا وقد تم اختبار فلتر المياه HomePure Nova من قبل متخصصين وخبراء في صناعة مياه الشرب مثل NSF وجمعية جودة المياه (WQA مما أدى إلى حصول HomePure Nova على عدة شهادات معتمدة، حصلت HomePure Nova على NSF/ANSI 42, 53, 401 و ذلك لكفاءته فى تقليل الكلور والملوثات والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة بالصحة.

كما تم اعتماد HomePure Nova أيضًا من قبل جمعية جودة المياه لـ NSF/ANSI P231, 244 لفلتر المياه الميكروبيولوجية و ذلك لكفاءته فى تقليل البكتيريا والفيروسات.أيضا تم اعتماد HomePure Nova لتقليل المواد البلاستيكية وفقًا لمعيار401 NSF/ANSI .

قالت مالو كالوزا، المدير التنفيذي لشركة كيونت: " يأتي ذلك في إطار جهود كيونت لدعم البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، واستراتيجيتها التي تولي اهتماماً خاصاً بضرورة توفير حلول مستدامة تساهم بصورة بناءة في نشر الوعي حول أفضل سبل الوصول إلى مياه نظيفة، وإيمان الشركة بأن الحصول على مياه شرب نظيفة، هو حق مكفول لسلامة حياة الإنسان، بما يتماشى مع اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة."

جدير بالذكر أن كيونت تسعى إلى بناء مستقبل مستدام وتحقيق تأثير إيجابي في حياة المجتمعات، التي تعمل بها من خلال تطوير منتجاتنا بطرق مستدامة وتشجيع الاستهلاك المسئول للموارد الطبيعية، كما تحرص على التأكد من أن جميع الموردين الذين نعمل معهم مسئولين بيئياً ومتوافقين مع لوائح العمل واستراتيجيتنا للحافظ على البيئة. ولأننا نؤمن بأن الحصول على المياه النظيفة حق مكفول للجميع، تهتم بالاستثمار في الأبحاث لتسهيل الوصول إلى المياه عالية الجودة من خلال العلامة التجارية HomePure ".

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