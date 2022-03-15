خلال 6 أشهر من تأسيس مقرها في دبي

الشركة تضم قوة عاملة من 39 جنسية عاملة في قطاع النقل العام

دبي: أعلنت شركة "كيوليس ام اتش اي - Keolis MHI "، حصولها على جائزة شهادة المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الشركة بجناح الجمهورية الفرنسية في معرض إكسبو 2020 تحت رعاية السفارة الفرنسية لدى الدولة، بحضور سعادة كزافييه شاتيل، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، ومؤسس جائزة أربوروس " GEEIS label" ، وممثلين عن مؤسسة "سي سي آي فرنسا الإمارات" للأعمال والاستثمار.

ونجحت الشركة بفضل خبراتها العالمية الممتدة لسنوات طويلة، في تطبيق نهج المساواة بين الجنسين في القوة العاملة لديها بغضون 6 أشهر من بدأ عملياتها التشغيلية من إمارة دبي، حيث ساهمت استراتيجية دولة الإمارات الداعمة للمساواة بين الجنسين في بيئات العمل في تنفيذ هذا النهج لدى "كيوليس ام اتش اي" وتسريع آليات تطبيقه.

وتمنح شهادة المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين للجهات التي تطبق مبادئ المساواة والتنوع والشمول وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، حيث تهدف الشهادة إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال، ودعم الشركات في عمليات هيكلة وإدارة سياسات المساواة المهنية والتنوع على الصعيدين المحلي والدولي.

وحول هذا الإنجاز، قال والاس ويذريل، المدير العام لـ كيوليس ام اتش اي: " نفخر اليوم بحصولنا على "شهادة المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين" خلال وقت قصير، والذي يعد تكريم مهم لنا يعكس التزامنا الراسخ بتوفير فرص متساوية للنساء والرجال ضمن مؤسستنا، حيث حظينا بفرصة العمل مع مجموعة متنوعة من المهنيين الموهوبين من الجنسين، ممن شكلوا محرك أساسي للشركة لتحقيق إنجازات عظيمة وفرص نمو وتطور وظيفي ملهمة ضمن بيئة عمل جاذبة، كما تعد هذه الجائزة شهادة على جهود الجميع بقيادة فريق الموارد البشرية لدينا".

بدورها أفادت أمل عبد اللطيف، مديرة الموارد البشرية في "كيوليس ام اتش اي": "نحن متحمسون لإظهار التزامنا بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل، ونأمل أن يشجع الإنجاز الذي حققناه المزيد من الشركات وأصحاب العمل لاتباع هذا النهج، الذي يعد مُمكن وعامل أساسي للنجاح والتقدم، حيث رسخنا التزامنا من خلال "المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين"، بالتدقيق المنتظم على المقاييس الرئيسية مثل: التوظيف، ونظام التعويضات، والتطوير الوظيفي ، والسياسات ، والتي توضح أن المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية لدى مؤسستنا القائمة على أربعة محاور رئيسية تتضمن: الناس، والركاب والبيئة وخدمات النقل العام، ونحن بالفعل نضع موظفينا على رأس قائمة اولوياتنا في جميع خططنا واستراتيجياتنا، حيث تصل نسبة النساء إلى الرجال 30:70 في الشركة، كما نلتزم بتنمية نسبة التوطين، وتحقيق التنوع في القوى العاملة مع وجود 39 جنسية ضمن موظفينا ممن يعملون على دعم عملية تنقل الأفراد في مدينة دبي".

وتلتزم "كيوليس ام اتش اي" خلال مسيرتها في إنشاء شركة متنوعة ومتكافئة الفرص في المنطقة، حيث تعمل بشكل مستمر ودائم على تطوير برامج تنمية وتطوير مهارات مجموعات جديدة من الأفراد الموهوبين لتأهيلهم للحصول على وظائف في قطاع النقل العام.

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