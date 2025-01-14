دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "كيوليس ام اتش آي"، الرائدة في مجال إدارة وتشغيل القطارات في المنطقة، عن إتمام برنامجها التدريبي الأول من نوعه في قطاع السكك الحديدية، الذي تم تصميمه خصيصًا لتطوير الكفاءات الإماراتية. يُمثل هذا البرنامج إنجازًا بارزًا ضمن جهود الشركة لتعزيز التوطين وتنمية المواهب الوطنية. وقد شهدت الشركة احتفالاً خاصًا بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين الذين أتموا بنجاح برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، زودهم بمهارات متقدمة ومعرفة شاملة تؤهلهم للتميز في هذا القطاع الحيوي والديناميكي.

تم تصميم البرنامج، الذي يمتد من 12 إلى 24 شهرًا، لرعاية المواهب الشابة وتوفير فرص متميزة في قطاع صناعة السكك الحديدية سريع النمو. يتيح البرنامج للمشاركين تجربة تدريب شامل يجمع بين الجوانب النظرية والعملية، مما يمكنهم من اكتساب خبرة عميقة ومتنوعة في مختلف مجالات عمليات السكك الحديدية، والهندسة، والإدارة. يتنقل المشاركون ضمن أقسام متعددة تتعلق بتخصصهم، على سبيل المثال، بالنسبة لخريجي برنامج الهندسة والصيانة، يشمل التدريب التنقل بين أقسام مثل المركبات المتحركة، أنظمة الإشارات والتحكم، الخدمات الميكانيكية والكهربائية، أنظمة الطاقة، المسار والبنية التحتية، الدعم اللوجستي، والهندسة.

كما يحظى المشاركون بفرصة العمل مع فريق الابتكار لدينا، حيث يتعلمون كيفية إدارة وتشغيل أحد أكثر أنظمة المترو شهرة في العالم، الذي ينقل بأمان أكثر من 800 ألف راكب يوميًا. يعتمد هذا النهج التناوبي على تمكين المشاركين من فهم شامل لجميع جوانب مهنتهم، مما يعزز قدراتهم على مواجهة التحديات والتميز في هذا القطاع الحيوي.

تعليقا على الموضوع، قالت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي - رأس المال البشري لدى " كيوليس ام اتش آي": "يمثل برنامج تدريب الخريجين لدينا استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل إدارة وتشغيل السكك الحديدية. فمن خلال توفير تدريب متخصص وتجارب عملية شاملة، نسهم في تطوير المسارات المهنية الفردية للخريجين الجدد، ونساهم في إعداد الجيل القادم من القادة في هذا القطاع الحيوي. يعكس هذا البرنامج التزام "كيوليس ام اتش آي" بدعم وتمكين المواهب الوطنية، والإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتطور المستدام."

يُجسّد برنامج "كيوليس ام اتش آي" التزام الشركة الراسخ بتعزيز التوطين وتنمية المواهب الوطنية. ومن خلال هدفه الطموح لتخريج 5 أفراد بحلول عام 2025، حقق البرنامج نجاحًا ملموسًا منذ انطلاقه في عام 2023، حيث تم تخريج ثلاثة أفراد حتى الآن. ويُعد عبد الله المرزوقي، أحد الخريجين الجدد الذي يعمل حاليًا في قسم الهندسة والصيانة، نموذجًا متميزًا لنجاح البرنامج في تمكين الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في هذا القطاع الحيوي.

يعد برنامج تدريب الخريجين في " كيوليس ام اتش آي" جزءًا محوريًا من مبادرة شاملة تهدف إلى دعم التوطين وتنمية قوى عاملة ماهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسد الشركة التزامها الراسخ بهذه الرؤية من خلال تحقيق أهداف التوطين وتجاوزها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الداخلية المصممة لتعزيز مهارات الموظفين الإماراتيين وتطوير مساراتهم المهنية منذ تأسيسها في عام 2021.

ومع استمرار البرنامج سنويًا، تواصل "كيوليس ام اتش آي" التزامها الراسخ بتطوير المواهب المحلية من خلال برنامج تدريب الخريجين، مما يعزز جهودها في إعداد قادة المستقبل في قطاع السكك الحديدية. وتوفر هذه المبادرة فرصة قيمة للخريجين، حيث تُمكّنهم من بناء أساس متين للنمو الشخصي والمهني، مسهمةً بذلك في تحقيق تطور قوي ومستدام لقطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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