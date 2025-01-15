دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية لتعزيز التوطين ودعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، أعلنت شركة "كيوليس ام اتش آي"، الرائدة في إدارة وتشغيل القطارات، عن نجاح برنامجها التدريبي الأول من نوعه في قطاع السكك الحديدية. يستهدف البرنامج، الذي صُمّم خصيصًا لتطوير الكفاءات الإماراتية، إعداد جيل جديد من قادة المستقبل في هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت الشركة احتفالًا بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين الذين اكتسبوا خبرات شاملة ومهارات متقدمة تؤهلهم للتميز والمساهمة في تطوير منظومة النقل بالدولة.

يمتد البرنامج التدريبي، الذي يُعد مبادرة استراتيجية للتوطين، من 12 إلى 24 شهرًا ويهدف إلى صقل مهارات الشباب الإماراتي عبر العمل في مجالات متعددة تشمل الهندسة، إدارة العمليات، والصيانة. كما يوفر البرنامج تجربة شاملة تمكّن المشاركين من التنقل بين أقسام متخصصة مثل أنظمة الإشارات، الطاقة، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، مما يعزز فهمهم لعمليات السكك الحديدية وتطوير قدراتهم بشكل شامل.

وفي هذا السياق، أعربت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي - رأس المال البشري لدى "كيوليس ام اتش آي"، عن فخرها بالبرنامج قائلة: "يمثل هذا البرنامج استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المواهب الوطنية، ويساهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة قطاع السكك الحديدية بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام ومبني على المعرفة."

شهد البرنامج تخريج ثلاثة مشاركين منذ انطلاقه في عام 2023، من بينهم المهندس عبد الله المرزوقي، الذي يعمل حاليًا في قسم الهندسة والصيانة كأحد النماذج المتميزة لنجاح البرنامج في دعم وتطوير الكوادر الإماراتية، وتسعى "كيوليس ام اتش آي" من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف طموحة بتخريج 5 مشاركين بحلول نهاية عام 2025، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم التوطين وتنمية المهارات المحلية.

يأتي برنامج تدريب الخريجين ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الشركة منذ تأسيسها في عام 2021 لتعزيز مهارات القوى العاملة الإماراتية، مما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي في تحقيق تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والابتكار.

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