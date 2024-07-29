دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "كيوليس ام اتش آي"، الشركة الرائدة في مجال النقل والمسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، بفوزها بجائزة " نافس" المرموقة للعام الثاني على التوالي لتميزها في ملف التوطين، وذلك بحضور موظفيها وكادرها الإداري.

تمثل جائزة "نافس"، التي أطلقت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بهدف تكريم الشركات الخاصة التي حققت إنجازات بارزة في مجال التوطين والاحتفاء بالمواهب الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، تمثل إنجازًا مهمًا لشركة "كيوليس ام اتش آي".

من جهة أخرى، وضمن فئة "المواطنين في القطاع الخاص" من الذين حققوا مستوى عالياً من المهنية في عملهم، حصل حمد الشحي، الذي يشغل وظيفة مراقب رئيسي بمركز عمليات التشغيل (OCC) لدى شركة "كيوليس ام اتش آي"، على المركز الثاني في فئة الوظائف التخصصية، حيث تنافس على الجائزة مع أكثر من 5000 متقدم. ويُعدّ هذا الإنجاز الفردي شهادة على تفاني حمد ومهاراته الاستثنائية، كما يعكس ثقافة التميز التي تسود بيئة العمل في شركة "كيوليس ام اتش آي" وحرصها على دعم وتطوير موظفيها.

هذا، ويشكل هذا التكريم لشركة "كيوليس ام إتش آي" من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس "، إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل، ويسلط الضوء على التزامها الراسخ بدعم المواهب الإماراتية وتمكينها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة، بما يتماشى مع هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص.

ففي العام 2023، أبدت شركة "كيوليس ام اتش آي" التزامها الراسخ بتطوير المواهب الإماراتية من خلال ترقية 41 مواطنًا إماراتيًا إلى مناصب عليا. وتعزيزًا لهذه المبادرة، قامت الشركة بترقية 24 مواطنًا إماراتيًا إضافيًا في عام 2024. ولم تقتصر إنجازات شركة "كيوليس ام اتش آي" في مجال التوطين على ترقية الموظفين فحسب، بل تشمل أيضًا مشاركة فعالة من النساء الإماراتيات في القوى العاملة. ففي الوقت الحالي، تشكل النساء الإماراتيات 56% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، بينما يشغلن 21% من المناصب العليا. وهذا يعكس التزام شركة "كيوليس ام اتش آي "بتوفير فرص متساوية للرجال والنساء، وتعزيز دور المرأة في مختلف مجالات العمل.

في هذا الإطار، أكدت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي - رأس المال البشري لدى شركة" كيوليس ام اتش آي"، على التزام الشركة الراسخ بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية في قطاع السكك الحديدية، حيث قالت:" إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في بناء كوادر وطنية متميزة تُسهم شركة" كيوليس-ام اتش آي" في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركتنا أكبر مركز تدريب معتمد في مجال اعتماد السكك الحديدية، مما يجعلها رائدة في مجال تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة لذلك، نحن نقدم برامج تدريبية داخلية متنوعة مصممة خصيصًا لتعزيز مهارات موظفيها الإماراتيين وتطوير مسيرتهم المهنية، بما في ذلك برامج تنمية المهارات القيادية وبرامج الموهوبين."

لتضيف أمل قائلة" بالنظر إلى المستقبل، نخطط للدخول في شراكة مع المعاهد التعليمية والسلطات الحكومية لتقديم برامج مركزة وفرص تدريب لكل من الطلاب والخريجين الجدد، بهدف بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية الماهرة في قطاع السكك الحديدية".

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " إن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل مؤسسة القطارات جهودها الداعمة لملف التوطين الذي توليه هيئة الطرق والمواصلات اهتماماً وحرصاً بالغين. ومؤكدة على ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول سوق العمل".

وأشادت عذاري بجهود شركة " كيوليس-ام اتش آي" في تنفيذ بنود اتفاقية التشغيل والصيانة لمترو وترام دبي والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء العالميين لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين.

وأكّدت عذاري، قائلة: "يعد فوز الشركة بجائزة نافس امتداداً لحرص واهتمام القيادة في هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الهيئة الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة وتمكين مشاركتهم في مختلف المبادرات والمشاريع للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة.

وأشارت عذاري إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة محفزة لهذه الشركات من خلال الشراكة معها من أجل تطوير الكوادر المواطنة وتوطين الوظائف التخصصية وفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار وتكاتف الجهود لتحقيق مؤشرات التوطين.

تُؤكّد شركة "كيوليس ام اتش آي "على التزامها الراسخ بتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير مهارات الشباب الإماراتي ليكونوا روادًا في قطاع السكك الحديدية، ورافعةً أساسيةً لمسيرة التقدم والازدهار في الدولة.

نبذة عن شركة" كيوليس إم إتش أي"

فازت شركة" كيوليس ام اتش اي لإدارة القطارات وتشغيلها" وهي شركة مكونة من تحالف شركات كيوليس الفرنسية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، بعقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمدة 15 سنة: /9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين، تتولى خلاله توفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي وتشغيل ترام دبي بداية من 8 سبتمبر 2021.

وتعمل شركة كيوليس ام اتش اي" من خلال أكثر من 1700 موظفًا مدرباً وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، على تعزيز تجربة الركاب ورفع سقف توقعاتهم لاسيما فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمة والأداء والابتكار والرقمنة، لتمكين مترو وترام دبي من تقديم خدمات نقل عالمية المستوى.

من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة، فرنسا وأستراليا، يتشارك 68500 موظفًا يشكلون مجموعة كيوليس جميعهم القيم نفسها: "نتخيل، نهتمّ ونلتزم"، التي تعكس ممارسات الشركة والتزامها اليوم. الدوام.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.keolismhi.ae.

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