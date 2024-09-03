● في الربع الثاني من العام الجاري، واصلت مبيعات المشاريع على المخطط هيمنتها في السوق، مع مبيعاتٍ بلغت قيمتها 59,9 مليار درهم إماراتي، ما يشكل تأكيداً جديداً على ثقة المستثمرين بمستقبل النمو وآفاقه المفتوحة على المدى الطويل.

● برزت قرية جميرا الدائرية JVC كإحدى أبرز المناطق الأكثر طلباً في السوق الفرعية لجنوب شرق دبي.

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: "كيوب للتطوير" QUBE Development، شركة التطوير العقاري العالمية الشهيرة، والتي تمتلك خبرةً في هذا القطاع تزيد عن 30 عاماً، أطلقت المبيعات لمشروعها الجديد "ميدورا رسيدنسس" ضمن محفظتها العقارية البالغة 2.6 مليار درهم إماراتي. يقع هذا المشروع الجديد في قرية جميرا الدائرية JVC، .ويُبرز التزام "كيوب" بتقديم وحدات مصممة بأناقة تدمج بين المساحات الخضراء والمرافق المريحة لتلبية متطلبات الحياة العصرية. تم تصميم "ميدورا رسيدنسس" من قبل شركة الهندسة المعمارية اليابانية "نيكن سيكي" ،الحائزة على جوائز والذي تقف خلف تصميم برج "ون زعبيل" الشهير، ويضم 492 وحدة واسعة بما في ذلك الشقق والدوبلكس .

يقع مشروع " ميدورا رسيدنسس" في المنطقة 13 من قرية جميرا الدائرية ذات الميزات الرائعة، ويجسد واحة حضرية خضراء محاطة بالحدائق من ثلاث جهات، مع سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية، بما في ذلك المطارات والطرق السريعة الرئيسية. وما يمنح هذه الوجهة المتميزة المزيد من الأهمية، هو انطلاق أعمال تشييد مبنى الركاب الجديد في "مطار آل مكتوم الدولي" DWC القريب منها. كما تُعتبر هذه المنطقة من أبرز الأسواق وأكثرها شعبيةً وطلباً في سوق العقارات الفرعية لجنوب شرق دبي، وتبرز كأول خيارٍ مثالي للعائلات والمستثمرين على حدٍّ سواء. وتُعتبر قرية جميرا الدائرية تحديداً المنطقة الأفضل أداءً في دبي، من ناحية مبيعات العقارات في الربع الثاني من العام 2024، حيث سُجّلت 1,594 صفقة بإجمالي مبيعات بلغت قيمتها 1,41 مليار درهم إماراتي، وفق ما ورد على DXB Interact.

"أليسا نوفوكاتكو" مديرة مشروع " ميدورا رسيدنسس"، علّقت بالقول: " يؤكد الاهتمام القوي من المستثمرين المحليين والدوليين على طلب دبي على المساحات ذات طبيعة خضراء وتصاميم مبتكرة. ويبرز الاهتمام بمشروع "ميدورا رسيدنسس" إمكانات الاستثمار الطويلة الأمد في قرية جميرا الدائرية. جرى تصميم هذا المشروع بما يضمن تلبيته جميع احتياجات المقيمين فيه، بفضل ميزاته المتكاملة المصمّمة بدقةٍ متناهية، لضمان تميز "ميدورا رسيدنسس" كمستقبل الحياة الحَضرية."

يضمّ "ميدورا رسيدنسس" أيضاً منطقة تنمية الأطفال بالإضافة إلى ملاعب داخلية وخارجية، مما يوفر مساحة آمنة للأطفال للتعلم واللعب. كما يستفيد المقيمون في هذا المشروع من مجموعة مرافق استجمام متطورة، بما فيها أحد أضخم أحواض السباحة في قرية جميرا الدائرية، وصالة رياضية كاملة التجهيز، وغرف لجلسات اليوغا. تتوفر مساحات مكتبية فاخرة بإدارة احترافية، على بُعد مصعد واحد فقط، مما يتيح لك التوازن بين العمل ووقت العائلة بكل سهولة. توفر المرافق الشاملة الخدمات التي يحتاجها كل مقيم للاسترخاء ولتحسين جودة الحياة. أما خدمة "الكونسيرج" الشخصية المتوفرة على مدار الساعة فتشكل ميزة أساسية تعكس الالتزام بتوفير الراحة المطلقة للمقيمين في هذا المشروع، مع 350 متراً من الممرات الخضراء وسط المناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب المناطق المخصصة للشواء وغيرها من المرافق التي تعزّز التواصل والشعور بالانتماء المجتمعيّ. جميع الوحدات السكنية كاملة التجهيز ومفروشة بقطع أثاث رائعة، ومزوّدة بأحدث أجهزة المطبخ العالية الجودة، بالإضافة إلى النظام المنزليّ الذكي الذي يجعل الحياة اليومية أكثر سلاسةً ومتعة.

بات واضحاً أنّ للاستثمار في سوق العقارات في دبي العديد من المزايا، منها منح المستثمرين أهلية الحصول على الإقامة الطويلة الأمد، وخطط سداد تنافسية عند شراء المشاريع على المخطط، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 61,4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أي بما يعادل استثمارات بقيمة 59,9 مليار درهم إماراتي، استناداً إلى "تقرير فاليو سترات دبي للعقارات". يرسم مشروع " ميدورا رسيدنسس" الشامل من "كيوب للتطوير" بداية حقبة جديدة في الحياة الحَضرية الفاخرة في دبي، ويجذب إليه السكان والمستثمرين معاً، بفضل موقعه المتميز ومرافقه المتكاملة الملائمة للعائلات، والتزامه بتوفير مساحاتٍ خضراء ومرافق صديقة للبيئة، ما يجعل منه أحد أبرز المعالم البارزة في قرية جميرا الدائرية.

عن "كيوب للتطوير":

"كيوب للتطوير" هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات السكنية والمساحات التجارية المتميّزة والعالية الجودة. تمتلك "كيوب للتطوير" سجلاً حافلاً بالخبرة والتميّز والإنجازات المتواصلة منذ 30 عاماً، وتلتزم العمل على الارتقاء بالمساحات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات راقية، من خلال جمعها بين الهندسة المعمارية المستدامة والتصاميم المبتكرة والجذابة ووسائل الراحة الاستثنائية. كل وحدة لدى "كيوب للتطوير" تعزّز الروح المجتمعية المميّزة، وتضمن تحويل كل مساحة إلى قيمةٍ مضافة ودائمة للعملاء، من خلال مزيجٍ متناغم تلتقي فيه التصاميم العملية المستقبلية التي تواكب الحياة العصرية وتتجاوز التوقعات.

انطلاقاً من كونها شركة تطوير رائدة هدفها إنشاء عقاراتٍ مستدامة توفّر الصحة والراحة لأبناء المجتمع، تضع شركة "كيوب للتطوير" معايير غير قابلة للمساومة، تضمن امتلاك عملائها ثروةً تتناقلها الأجيال، وتولي هذه الشركة المتانة والجودة العالية والمصداقية والاستدامة في كل مشروع الأولوية القصوى. من خلال توسيع محفظة مشاريعها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تواكب "كيوب للتطوير" الطلب المتزايد لسوق العقارات المتنامي في الدولة، مع التزامها الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة، من خلال تعاونها مع مهندسين معماريين مشهورين عالمياً، ومقاولين محليين متفانين، يهتمّون بأدقّ التفاصيل، بدءاً من التصميم مروراً بمراحل التشييد وصولاً إلى النتيجة النهائية التي تجسد كل هذه القيم.

منذ إطلاقها بنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "كيوب للتطوير" على ضخّ ما يوازي 2,6 مليار درهم إماراتي في دبي وحدها، بحلول العام 2025، فيما تشمل محفظتها الواسعة من العقارات 623,354 قدماً مربعاً من الأراضي، و2,291,946 قدم مربع من المساحات المبنية، ما يشكل رصيداً هائلاً لعملائها. استثمروا في مستقبلٍ ميزاته الجودة والابتكار والاستدامة مع "كيوب للتطوير".

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