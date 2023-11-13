نيويورك - أعلنت كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، أكبر مزودي خدمات البنية التحتية للتكنولوجيا في العالم، عن إطلاق خدمات جديدة خدمات للمؤسسات المصرفية والمالية التي على منصة جوجل السحابية Google Cloud)) لتخزين بياناتها السرية والحساسة وحمايتها. إذ صممت كيندريل خدماتها الجديدة لتوفير المؤسسات بمنصة بيانات موحدة قابلة للتطوير، وآمنة لدعم أنشطتهم التنظيمية ومتطلبات الامتثال بقواعد الأنشطة الخاصة بالمؤسسة.

قامت كيندريل بتطوير خدمات جديدة على البنية المرجعية لـخدمة منصة جوجل السحابية Google Cloud للخدمات المالية، مع التركيز على الأتمتة والأمن وتسهيل الامتثال للعملاء. إذ تسمح الخدمات للعملاء الاستفادة من حلول Google Cloud الأمنية، مثل Confidential Computing (الحوسبة السرية) التي تشفر بياناتهم السرية، ومنصة Security Command Center التي تحدد نقاط ضعفهم وترصد التهديدات الأمنية التي قد يواجهونها.

تم تصميم هذه الخدمات من كيندريل لتلبية متطلبات المؤسسات المالية الفريدة ومساعدتهم على الالتزام بمعايير الامتثال الخاصة بالأنشطة الخاصة بالمؤسسة. حيث تتميز الخدمة الجديدة بالعديد من القدرات وعوامل التميز التي تعد أساسية لمساعدة المصارف والمؤسسات المالية على التحديث رقمياً، كما تدعمها خبرات مهندسي Kyndryl Consult، وفرق التطوير والتنفيذ في كيندريل، وخدمات Kyndryl Cloud Native Managed Services، بالإضافة إلى خبرات كيندريل في الامتثال والأمن.

تتعاون كيندريل مع Google Cloud لتلبية احتياجات مؤسسات الخدمات المالية عبر نهج سحابي مخصص للقطاعات المصرفية والمالية والذي يتفوق على الخدمات العامة وقدراتها غير الكافية والمحدودة، فهذا النهج المعياري قائم على خبرة عميقة في القطاع ومصمم لتوفير الأمن والخصوصية على السحابة.

وقال ميناجي فينكات، نائب رئيس قسم السحابة في Kyndryl Consult عن هذه الخدمات: "لقد طوّرنا خدمات مبتكرة ذات قدرات أمنية متقدمة لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية على تخطيط وتنفيذ بيئة البيانات والتطبيقات الخاصة بها على Google Cloud. تقدم خبرة كيندريل، التي تزيد عن 30 عاماً، في تصميم وبناء وإدارة البنى التحتية للتكنولوجيا ذات المهام الحرجة ما يحتاجه العملاء لضمان أن يديروا أعمالهم ومعاملاتها في السحابة بثقة وأمان".

كما قال بينجي هاريسون، مدير Global Alliances في Google Cloud: "يوفر شركاء الخدمات الخاصون بنا، مثل كيندريل، الخبرة والموارد المستمرة التي تحتاجها العديد من الشركات خلال مشاريع تحولها الرقمي واسعة النطاق. "والآن، ستقدم كيندرل لمؤسسات الخدمات المالية حلولاً جديدة تستخدم أدوات Google Cloud الأمنية وبنيتها التحتية الموثوقة لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف تحول الأعمال الخاصة بهم".

صممت كيندريل قدرات خدماتها المالية للاستفادة من ميزات وخدمات Google Cloud الأمنية التي تتطلبها قطاع الخدمات المالية وتعتمد عليها، بما في ذلك:

● تقنية Confidential Computing للخدمات المالية الرئسية التي تقوم بتشفير البيانات أثناء معالجتها للمساعدة في منعوصول غير المصرح به إليها.

● ميزة Sensitive Data Protection التي توفر أدوات لاكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها وإخفائها للمساعدة في منع استخدامها في التحليلات أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي .

● منصة Security Command Center التي تساعد في الحفاظ على الامتثال التنظيمي والأمني والتحكم فيه، كما أنها توفر تنبيهات سريعة عن عدم الامتثال مع إرشادات لمعالجة المشكلة.

ركزت كيندريل في هذه الخدمات على عوامل تمكين رئيسية، مثل التصميم المخصص للقطاع، لتمكين مؤسسات الخدمات المالية من الانتقال السريع والسلس إلى Google Cloud. وتتيح الخدمات للعملاء ممارسات عمليات حديثة مثل استخدام البنية التحتية ككود (IaC)، ويمكن تكييفها مع متطلبات العملاء المحددة والمتطلبات التنظيمية المحلية، كما تساعد العملاء على التنفيذ وتجاوز التحديات بثقة وأمان.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت شركة كيندريل خبرتها العميقة في القطاع وقدراتها السحابية لإنشاء خدمات مالية فعالة تعتمد على نموذج تشغيل يتحكم في الأداء ويحسنه باستمرار، يوائم التسعير والإنفاق السحابي مع نتائج الأعمال، ويوفر خدمات سحابية قابلة للدمج تقوم بتسريع حل المشاكل وتحقيق الإيرادات.

لمزيد من المعلومات خدمات كيندريل لمؤسسات المصرفية والمالية التي تستخدم Google Cloud، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.kyndryl.com/us/en/about-us/alliances/google-cloud

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نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، وتقدم خدماتها لآلاف العملاء من المؤسسات في أكثر من 60 دولة. تصمم الشركة وتبني وتدير وتحدث أنظمة المعلومات المعقدة والخاصة بالمهام الحرجة التي يعتمد عليها العالم بشكل يومي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.kyndryl.com.