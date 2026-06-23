دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت كيندريل (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: KD)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المؤسسية الحيوية، اليوم عن خدماتها الجديدة Kyndryl Sovereignty Solutioning، وهي مجموعة من الخدمات الاستشارية والتنفيذية المدارة - بما في ذلك تقييم جديد لجاهزية السيادة المؤسسية - مصممة لمساعدة المؤسسات على فهم وإدارة التبعيات ذات الصلة أثناء سعيها للحصول على مزيد من الخيارات والتحكم والمرونة في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وفي هذا الصدد، صرحت فريبا ويلز، نائبة الرئيس الأولى للشؤون الحكومية والسياسات في شركة كيندريل: "لم تعد السيادة على الأصول المؤسسية مجرد نقاش نظري أو سياسي، بل أصبحت قضية مخاطر تشغيلية يتعين على المؤسسات معالجتها الآن. ومن خلال الحلول ذات الصلة التي نوفرها، يمكننا مساعدة المؤسسات على تحديد كيفية إدارة الأصول الحيوية والتبعيات المرتبطة بها، لكي تتمكن من التكيف بسرعة والحفاظ على استمرارية أعمالها مع تغير الظروف."

تجمع حلول كيندريل للسيادة المؤسسية القدرات الاستشارية والهندسية والتشغيلية لمساعدة المؤسسات على تصميم وتنفيذ بنى تحتية جاهزة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة، والعمل ضمن متطلبات السيادة مع وضع ضوابط مناسبة وقابلية للتدقيق. كما تدعم الحوكمة المستمرة لمساعدة المؤسسات على إدارة متطلبات السيادة باعتبارها قدرة مستمرة مع الحفاظ على المرونة وحرية الاختيار عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. وقد تشمل هذه البيئات البنية التحتية المحلية، وتلك التي تعتمد على البيئات السحابية الخاصة أو الهجينة أو العامة، بالإضافة إلى الشراكة مع كبار مزودي الخدمات السحابية أو مزودي الخدمات المحليين.

وتتزايد الحاجة إلى هذا النهج بوتيرة متسارعة، فبحسب تقرير كيندريل للجاهزية Kyndryl Readiness Report، أفاد 83% من قادة الأعمال بأن اعتبارات السيادة وإعادة توطين البيانات قد ازدادت أهمية خلال العام الماضي. ويعود هذا التغيير إلى عوامل عدة منها عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومتطلبات استمرارية الأعمال، وتزايد الترابط بين بيئات تكنولوجيا المعلومات.

وقال أديب كلزي، نائب الرئيس وقائد كيندريل كونسلت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: " تُعد السيادة الرقمية أولوية استراتيجية متزايدة الأهمية للمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، في ظل سعيها إلى تعزيز الرؤية والمرونة والقدرة على الصمود عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة. ومن خلال تحديث أحمال العمل الحيوية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نساعد عملاءنا على بناء القدرات اللازمة لدعم طموحاتهم في مجال السيادة الرقمية، وتعزيز استمرارية الأعمال ، وتمكين حوكمة موثوقة عبر بيئات تقنية معقدة."

تتضمن مجموعة حلول كيندريل الجديدة للسيادة المؤسسية ما يلي:

إجراء تقييم لجاهزية السيادة المؤسسية يستعرض الوضع الحالي والمخطط للمؤسسة عبر مجالات البيانات والعمليات والتقنية، ويحدد المخاطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمواقع تخزين البيانات والتبعيات التشغيلية، ويقدم خارطة طريق للتنفيذ على مراحل.

يستعرض الوضع الحالي والمخطط للمؤسسة عبر مجالات البيانات والعمليات والتقنية، ويحدد المخاطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمواقع تخزين البيانات والتبعيات التشغيلية، ويقدم خارطة طريق للتنفيذ على مراحل. تصميم وبناء بنى مهيأة لتلبية متطلبات السيادة بما في ذلك البيئات المخصصة أو الهجينة، وإدارة مفاتيح التشفير الخارجية، والبنية التحتية داخل الدولة أو في الموقع لأحمال العمل الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

بما في ذلك البيئات المخصصة أو الهجينة، وإدارة مفاتيح التشفير الخارجية، والبنية التحتية داخل الدولة أو في الموقع لأحمال العمل الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. التشغيل من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل المنطقة، ونماذج الوصول التي يتحكم بها العميل، وفصل مستويات التحكم، وإجراءات الطوارئ والتعافي من الأعطال التي خضعت للاختبار للتخفيف من مخاطر الاعتماد التشغيلي على جهات خارجية.

يعتمد تقييم جاهزية السيادة الذي تطبقه الشركة على خبرة كيندريل في إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة والمتغيرة لتقييم الترابط بين التكنولوجيا والعمليات والبيانات. ويستخدم نموذج قائم على اتخاذ القرارات يتجاوز التقييمات الثابتة أو المناهج الخاصة بموردين محددين. كما يُحدد التقييم الفجوات المتعلقة بالسيادة والتبعيات التشغيلية ثم يُترجمها إلى خيارات عملية متسلسلة وخارطة طريق مرحلية لتوجيه المؤسسة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيئات السحابية والأمن السيبراني في ظل تطور المتطلبات العالمية.

تتوسع اعتبارات السيادة المؤسسية لتشمل مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي هذه البيئات، يجب على المؤسسات مراعاة تدفقات البيانات للتدريب والاستدلال، والحفاظ على قابلية تدقيق العمليات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، ودعم المرونة مع اندماج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الحيوي.

نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للشركات، حيث توفر خدمات استشارية وتنفيذية ومُدارة لآلاف العملاء في ما يزيد عن 60 دولة. باعتبارها المزود الأكبر عالمياً لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تتولى الشركة تصميم وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة المعلومات المعقدة التي يعتمد عليها العالم يومياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.kyndryl.com :

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