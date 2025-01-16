خطوة استراتيجية تعزز جهود مبادلة لتطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات

الخطوة تأتي في أعقاب الاستحواذ على أربع شركات للصناعات الدوائية تابعة لـ "جلوبال ون هيلث كير"، ويعد هذا خامس استحواذ استراتيجي لشركة "كيلكس بايو" منذ استحواذ مبادلة عليها في مارس 2024

أبوظبي: أكملت "كيليكس بايو"، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عملية الاستحواذ على "ديابيتيك" التابعة لشركة جلفار، ويعد هذا الاستحواذ إضافة نوعية لمحفظة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، ويعزز دورها في تصنيع هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يدعم تطلعاتها وجهودها في مجال تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جهود التصنيع المحلية.

تضم منشأة "ديابيتيك" أجهزة تصنيع مواد دوائية بسعة 20,000 لتر، بالإضافة إلى منشأة خاصة لتعبئة وتحضير المنتجات الدوائية. وتم تصميم هذه المنشأة الحديثة وفقاً لأعلى معايير الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مما يجعلها الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع التزام مبادلة بالاستثمار المسؤول، والرامي لمواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل ازدياد انتشار مرض السكري والطلب المتزايد على المنتجات الميكروبية، مثل نظائر الإنسولين والببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون GLP-1، التي تعد أساسية لعلاج مثل هذه الحالات محلياً وعالمياً.

حول هذا، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "يُمثل استحواذ "كيليكس بايو" على "ديابيتيك" إنجازاً مهماً لمبادلة، معززاً مكانتنا في قطاع تصنيع الأدوية الحيوية عالمياً. ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي تماشياً مع التزامنا بالاستثمار المسؤول، حيث يسهم في تنويع اقتصادنا الوطني، مع التركيز على مواجهة التحديات الصحية العالمية، كالحاجة المتزايدة لنظائر الإنسولين. وسيمكننا هذا الاستحواذ من تصنيع هذه الأدوية محلياً، مما يعزز مكانة دولة الإمارات في النظام البيئي العالمي لعلوم الحياة."

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "تدرك مبادلة الأهمية الحيوية لضمان توفير الحلول العلاجية مثل نظائر الأنسولين، لاسيما في ظل تزايد الطلب العالمي والتحديات المتعلقة بالإمدادات. وفي ضوء ذلك، يأتي استحواذها على ديابيتيك، كاستجابة مباشرة لهذه الحاجة. ومن المؤكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم بتعزيز مكانة مبادلة وقطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، وتعكس أيضاً التزامنا بتحسين منظومة الصحة العالمية من خلال دعم سلسلة إمداد نظائر الأنسولين بشكل آمن ومستدام".

بدوره قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "يأتي بيع هذه المنشأة ضمن خطوات استراتيجية في "جلفار" لتصفية الأصول غير الأساسية. وتدعم جلفار مبادرة مبادلة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات وبناء قدرات تصنيع أوسع نطاقاً للمواد الفعالة في الدولة".

من جانبه قال حسين سيدي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو": "يؤكد الاستحواذ على شركة ’ديابيتيك‘ التزام مبادلة بدعم مسيرة نمونا، ودعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ومع الارتفاع الملحوظ في أعداد مرضى السكري على مستوى العالم، يشكّل الوصول إلى نظائر الأنسولين تحدّياً في العديد من المناطق. ولمعالجة هذا التحدي، تهدف ’كيليكس بايو‘ إلى تحسين الوصول إلى العلاجات الحيوية وضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها".

وإلى جانب كونها خطوة مهمة تعكس التزام مبادلة بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الصناعات الدوائية وجهود تنويع الاقتصاد، يعزز الاستحواذ على شركة "ديابيتيك" من مكانة مبادلة في هذا القطاع الحيوي. كما تتكامل هذه الخطوة مع استحواذ الشركة الأخير على أربع شركات صناعة دوائية التابعة لـ "جلوبال ون هيلث كير".

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

نبذة عن شركة كيليكس بايو:

تُعدّ شركة "كيليكس بايو"، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، شركة أدوية متخصصة رائدة تركز على توفير الأدوية العامة المعقدة والبدائل الحيوية على مستوى العالم. تأسست الشركة في نوفمبر 2020، وسرعان ما وسعت نطاق انتشارها على الساحة العالمية.

أصبحت "كيليكس بايو"، منذ استحواذ مبادلة عليها، لاعباً رئيسياً في قطاع الصناعات الدوائية من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على أصول صيدلانية رائدة مثل " بايوفنتشر " و"بايوفنتشر هيلث كير " و"جلف إنجكت " و"ويل فارما". بذلك تواصل الشركة تعزيز مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.

تعكس هذه الاستحواذات، إلى جانب الأصول الرئيسية لشركة كيليكس بايو في منشآت التصنيع القائمة في الهند ومصر ومالطا والمغرب، التزام الشركة المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية. وتُصدّر منتجات "كيليكس بايو" إلى أكثر من 40 دولة، مما يُؤثر إيجابياً على حياة المرضى في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية.

لمزيد من المعلومات حول "كيليكس بايو"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.KELIXbio.com.

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