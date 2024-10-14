خطوة مهمة تؤكّد التزام مبادلة بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الصناعات الدوائية استحواذ "كيليكس بايو" على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة يعدّ استثماراً استراتيجياً مستمراً لمبادلة في قطاع تصنيع الأدوية في الدولة الاستحواذ يدعم النمو الإقليمي لشركة "كيليكس بايو" التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً من قبل مبادلة ويعزّز مكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة



أبوظبي- عزّزت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة) التي استحوذت مؤخّراً على شركة "كيليكس بايو"، حضورها في قطاع الأدوية المتخصصة عبر تمكين "كيليكس بايو" من الاستحواذ على حصة 100% في أربع شركات دوائية تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة، تشمل "بايوفنتشر" و"بايوفنتشر هيلث كير" و"جلف إنجكت" و"ويل فارما". وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية في الدولة، وتطويره بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي فيها.

وفي مارس 2024، كانت مبادلة قد توصلت إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على "كيليكس بايو"، وهي شركة أدوية متخصصة تركز على توفير الأدوية المعقدة في الأسواق الناشئة، حيث تم استكمال الاتفاق بنجاح في شهر سبتمبر الماضي.

وتتخصّص شركات الأدوية التابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" في تصنيع الأدوية الحيوية المتطورة وحلول الحقن الوريدي. ويشكّل دمجها تحت مظلّة "كيليكس بايو" تقدماً كبيراً في جهودها التوسعية، حيث تضيف كلّ شركة منها مجموعة فريدة من الأنشطة إلى المحفظة:

"بايوفنتشر"، شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية مقرها في دولة الإمارات ولها حضور عالمي، وهي متخصصة في تسويق التكنولوجيا الحيوية والأدوية العامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وأنشطة الترخيص الداخلي والخارجي.

شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية مقرها في دولة الإمارات ولها حضور عالمي، وهي متخصصة في تسويق التكنولوجيا الحيوية والأدوية العامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وأنشطة الترخيص الداخلي والخارجي. "بايوفنتشر هيلث كير"، تأسست كأكبر مصنِّع للكبسولات الهلامية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية والمكملات الغذائية في المنطقة، وتتوسع حالياً في مجال الأدوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم والمواد القابلة للحقن.

تأسست كأكبر مصنِّع للكبسولات الهلامية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية والمكملات الغذائية في المنطقة، وتتوسع حالياً في مجال الأدوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم والمواد القابلة للحقن. "جلف إنجكت"، شركة معروفة بخبراتها في العلاج بإدارة السوائل المعقمة والعلاج بالحقن وحلول الرعاية الصحية.

شركة معروفة بخبراتها في العلاج بإدارة السوائل المعقمة والعلاج بالحقن وحلول الرعاية الصحية. "ويل فارما"، شركة رائدة في إنتاج العلاجات الوريدية وغسيل الكلى، إلى جانب المنتجات العلاجية الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة : "إن استكمال عملية الاستحواذ على ’كيليكس بايو‘ وهذه الصفقة التي تلتها؛ يعكسان التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ودعم مساعي دولتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما نواصل البحث عن شراكات واستثمارات تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية، حيث نتطلع إلى تحقيق القيمة للجهات المعنية مع تعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع العالمي الحيوي. وتعتبر ’كيليكس بايو‘ وأصولها مؤهلة بالشكل الأمثل لتحقيق النمو المتسارع، وستمكننا من بلوغ طموحنا في إرساء مكانة إقليمية رائدة بمجال الصناعات الدوائية".

من جانبه قال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "نلتزم في مبادلة بدعم طموح دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية. ويشكّل الاستحواذ استمراراً لخططنا الاستراتيجية، ويسهم في تنويع اقتصادنا الوطني، كما يخلق عوائد اجتماعية واقتصادية قيّمة، ويعزّز مساعي مبادلة في هذا القطاع".

وأضاف: "انطلاقاً من دورنا كمستثمر مسؤول، فإننا نلتزم بتطوير الحلول المستقبلية التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولتنا، وتوفّر المزيد من فرص العمل، وتعزّز الابتكار وتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية بما يحقق تأثيراَ إيجابياً مستداماً على مستقبل مجتمعنا. "

من جانبه، قال حسين سيدي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو": "يشكّل الاستحواذ على أصول "جلوبال ون هيلث كير" خطوة مهمّة تعزّز حضورنا في دولة الإمارات، كما وتتيح لنا الوصول إلى مجموعة أكبر من المنتجات والتقنيات . ويسهم ضمّ هذه الشركات وموظفيها إلى شبكة "كيليكس بايو" في دفع تعزيز مساعينا وتحقيق طموحاتنا لنصبح رواداً في قطاع الصناعات الدوائية عالمياً ".

وبدورها، علّقت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة قائلة: "يعدّ بيع الأصول التابعة لشركة "كيليكس بايو" نقطة تحوّل استراتيجية لشركة "ياس القابضة". ويعكس هذا القرار التزامنا بتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والحلول الطبية المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة. ونثق بأن "ويل فارما" و"جلف إنجكت" و"بايوفنتشر هيلث كير" و"بايوفنتشر" ستستمر تحت إشراف "كيليكس بايو" في الازدهار والمساهمة بتعزيز المشهد الصحي بشكل كبير. ونتطلع إلى رؤية نموّها والتأثير الإيجابي الذي ستستمر في إحداثه في قطاع الصناعات الدوائية بشكل عام ".

ويشكّل استحواذ "كيليكس بايو" على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات تصنيع الأدوية محلياً في دولة الإمارات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وتتماشى هذه الخطوة مع المبادرات الحكومية مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات" الهادفة إلى تعزيز قطاع التصنيع في الدولة. كما تدعم هذه الاستحواذات جهود مبادلة لتأسيس شركة وطنية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في أبوظبي، ما يعزّز البنية التحتية لتصنيع الأدوية في الدولة، ومعالجة الأمراض الشائعة، وتأمين إمدادات الأدوية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، ودفع جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.

وتعدّ شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" القسم المتخصّص بمجال الرعاية الصحية لدى مجموعة "ياس القابضة"، حيث تركّز على تحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الأدوية الحيوية وخدمات الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

نبذة عن شركة كيليكس بايو

تُعدّ شركة "كيليكس بايو"، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، شركة أدوية متخصصة رائدة تركز على توفير الأدوية العامة المعقدة والبدائل الحيوية على مستوى العالم. تأسست الشركة في نوفمبر 2020، وسرعان ما وسعت نطاق انتشارها على الساحة العالمية.

أصبحت "كيليكس بايو"، منذ استحواذ مبادلة عليها، لاعباً رئيسياً في قطاع الصناعات الدوائية من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على أصول صيدلانية رائدة مثل " بايوفنتشر " و"بايوفنتشر هيلث كير " و"جلف إنجكت " و"ويل فارما". بذلك تواصل الشركة تعزيز مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.

تعكس هذه الاستحواذات، إلى جانب الأصول الرئيسية لشركة كيليكس بايو في منشآت التصنيع القائمة في الهند ومصر ومالطا والمغرب، التزام الشركة المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية. وتُصدّر منتجات "كيليكس بايو" إلى أكثر من 40 دولة، مما يُؤثر إيجابياً على حياة المرضى في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية.

لمزيد من المعلومات حول "كيليكس بايو"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.KELIXbio.com

-انتهى-

#بياناتشركات