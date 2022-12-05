التعيينات الجديدة ترفد فريق القيادة التنفيذية بكفاءات متميزة من شأنها تلبية احتياجات العملاء وترسيخ مكانة الشركة ودعم نموها السريع في السنوات المقبلة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت كيلفن Kelvin، الشركة الرائدة في مجال برمجيات التحكم التشاركي وتوفير إمكانات استقصاء البيانات الصناعية، عن تعزيز فريقها التنفيذي من خلال إجراء التعيينات الاستراتيجية والترقيات الداخلية، حيث يسرها الإعلان عن ترقية سهيل جيواني إلى منصب المدير التنفيذي للتقنية وتعيين شينا تشاندرا مديرًا تنفيذيًا للاستراتيجية وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تعيين سيتالويز جيجار، نائباً لرئيس التسويق. وتمثل تلك التعيينات الاستراتيجية عاملًا أساسيًا في استراتيجية كيلفن يمكّنها من الاستفادة من الزخم الحالي في أعمالها لخدمة وتوسعة قاعدة عملائها.

وتهدف التعيينات إلى تعزيز مكانة الشركة في القطاع وتمكينها من مواصلة الشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية بهدف مواجهة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء في القطاعات الصناعية عبر تمكين الشركات من التواصل والابتكار والتوسع في تطبيقات التحكم في عملياتها التشغيلية بفضل الحلول الرائدة، بما فيها Kelvin Carbon Maps و Kelvin Copilots.

في تعليقه على الأمر قال بيتر هاردينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيلفن: "تلعب المواهب المناسبة دورًا أساسيًا في نجاح كيلفن، ومن دواعي سرورنا أن نرحب بسهيل وشينا وسيتالويز ضمن فريق كيلفن من القادة التنفيذيين. فخبراتهم الواسعة وإنجازاتهم البارزة في مسارهم المهني تثبت أنهم الخيار المناسب الذي سيمكننا من مواصلة الزخم الرائع الذي حققته كيلفن خلال السنوات القليلة الماضية. وسنتمكن معًا من الاستفادة من المهارات المتميزة والمتنوعة في الفريق كي ترتقي بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو العالمي."

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع المؤسسات العالمية وتقديم بيانات الاستقصاء الصناعي عبر حلولنا الرائدة للتحكم التشاركي والتي أثبتت قدراتها وفعاليتها في قطاعات الطاقة والتصنيع ومكّنت الشركات من تحقيق أهدافها نحو صافي الانبعاث الصفري، إلى جانب العثور على المشاكل وحلّها ضمن عملية الإنتاج بفضل الأتمتة والتحكم الدقيق."

يشار إلى أن سهيل سيتولى القيادة التنفيذية لدى قسم الهندسة والمنتجات في كيلفن، مستفيدًا من خبرته الواسعة في القطاع الصناعي والتقني لأكثر من 16 عامًا ليقود الابتكار التقني في مرحلة النمو المقبلة للشركة من أجل تلبية احتياجات العملاء على الوجه الأمثل. وسيتولى من خلال منصبه الجديد الإشراف جميع متطلبات مرحلة تطوير الحلول والمنتجات بما فيها تصميم النظم والتنفيذ والهندسة المستمرة. وتتمثل رية سهيل في تقديم التقنيات المبتكرة التي تساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهدافها لصافي الانبعاث الصفري، وعمل سابقًا كمدير تنفيذي للمنتجات في هانيويل حيث أدار محفظة الشركة من البرمجيات للقطاعات الصناعية المترابطة. يحمل سهيل درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات بتخصص تعلم الآلة من جامعة ستانفورد، وهو من الخبراء المتمرسين في المجال ورائد في مسارات التحول الرقمي.

أما شينا فتنضم إلى كيلفن قادمة من شركة أمازون ويب سيرفسز لتتولى منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال. تمتلك شينا خبرة تفوق 20 عامًا في تطوير الشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال ودخول الأسواق بفضل العمل لدى كل من مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفسز وداتا بريكس، وستتولى مسؤولية قيادة النمو العالمي للشركة بما في ذلك قيادة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتوسعة نطاق تواجد كيلفن في السوق وبناء الشراكات الرئيسية. وتحمل شينا درجة البكالوريوس في علم الأحياء الدقيقة والكيمياء ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وتنضم سيتالويز إلى الشركة لتعمل في الإدارة التنفيذية للتسويق وتشرف على استراتيجية التسويق العالمي لدى كيلفن، بما في ذلك تعزيز مكانتها في الأسواق وقيادة العلامة التجارية والاتصالات المتكاملة الداخلية والخارجية. تمتلك سيتالويز خبرة تتجاوز 18 عامًا عملت خلالها مديرة للتسويق العالمي لدى أڤيڤا حيث قادة الشراكات الاستراتيجية والنمو المتواصل، وتحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في اتصالات الأعمال.

وقال بيتر مانوس المحلل المختص بالأصول: "تعمل المؤسسات في مختلف القطاعات على تسريع تقدمها على مسارات تحقيق أهداف الاستدامة، فيما يسعى قادة قطاعات الطاقة، والتصنيع، والنفط والغاز إلى الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري عبر الاستفادة من مزودي الحلول الذين يتخذون زمام المبادرة لضمان تلبية الاحتياجات المستمرة وخدمة العملاء بفعالية بينما يواجهون التحديات الجديدة. وتدعم كيلفن نمو القطاع عبر رفد فريقها التنفيذي بالكفاءات المتميزة التي تقدم الخدمة الأمثل للعملاء خلال فترة تشهد نمواً متسارعاً."

ومن جانبه قال ميغيا ماديرا، المدير العالمي لعمليات الأفراد: "نفخر في كيلفن بعملية الاختيار التي تضمن اختيار الشخص المناسب للمنصب المناسب، فهي عملية مكثفة تجعلنا نثق في خياراتنا لتسهم في ازدهار الشركة وتطورها. وأتطلع شخصيًا إلى العمل مع كل من الزملاء الجدد فيما ننتقل إلى مرحلة جديدة من النمو العالمي للشركة."

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