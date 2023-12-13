عيادة كيزاد ستوفر خدمات المساعدة الطبية والإسعافية والتمريض على مدار الساعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم كيزاد للمجمعات، مزود الحلول المتكاملة لمرافق سكن الموظفين والتابعة لمجموعة كيزاد، وبرجيل القابضة، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الاتفاق على إنشاء عيادة طبية تخدم سكان المجمعات السكنية في مدينتي رزين 3 و 4.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل حمد أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفيات برجيل، وعبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي – كيزاد للمجمعات، وبحضور عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة أبوظبي للموانئ، وعمران الخوري، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال في مجموعة برجيل القابضة، وعدد من كبار المسؤولين في كيزاد للمجمعات.

تمثل العيادة الجديدة دليلاً على التزام "كيزاد للمجمعات" بضمان توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للعاملين والموظفين لدى المتعاملين في كيزاد للمجمعات، وتضع معياراً واضحاً للتميز في الرعاية الأساسية، حيث تمتلك فريقاً من الأطباء المتمرسين والمختصين في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الطارئة والرعاية الوقائية.

جدير بالذكر أن العيادة ستوفر الخدمات الإسعافية على مدار الساعة، وسيعمل بها مسعفون مدربون على أعلى مستوى للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم العيادة خدمات المساعدة التمريضية على مدار الساعة، مما يضمن رعاية فعالة وآنية يستفيد منها المقيمون في هذه المساكن. وفي حال تطلبت الحالات المرضية علاجاً متخصصاً، فسوف تسهل العيادة إجراءات إحالة المريض إلى شبكة مستشفيات برجيل المتخصصة، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية.

وقال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي – كيزاد للمجمعات: "يعد إنشاء هذه العيادة الطبية خطوة بارزة في إطار تحقيق رؤيتنا لمدن رزين السكنية، ويعكس تعاوننا مع مجموعة برجيل القابضة حرصنا على صحة ورفاهية المقيمين لدينا. كما أننا فخورون بتطوير هذه المنشأة الطبية التي تمثل دليلاً على التزامنا بتوفير بيئة آمنة وخدمات رعاية فائقة لمجتمعنا بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة."

وتعقيباً على هذا التعاون، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "يمثل تعاوننا مع كيزاد للمجمعات خطوة هامة في إطار سعينا لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة والمباشرة إلى المجتمعات التي نخدمها. وقد تم تصميم عيادة كيزاد للمجمعات بشكل خاص لتلبية متطلبات الرعاية الصحية لسكان مدن رزين، وتوفير خدمات طبية فائقة المستوى داخل مجتمعهم. كما تأتي هذه المنشأة تحقيقاً لهدفنا المشترك والمتمثل في تعزيز مستوى صحة ورفاهية أفراد المجتمع."

يذكر أن السعة الإجمالية لمدينة رزين تبلغ 25 ألف مقيم، ويعد توفر خدمات الرعاية الصحية داخل المدينة ميزة سيستفيد منها المقيمون للحصول على رعاية صحية أساسية سريعة وفعالة، وعلى بعد خطوات من مكان إقامتهم.

وتعد "كيزاد للمجمعات" إحدى أكبر شركات تقديم خدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي، مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135 ألف سرير، وتتولى الإشراف التنظيمي على مرافق سكنية تستوعب أكثر من 420 ألف سرير، وذلك مع استكمال الدمج مع شركة الإسكان الجامعي في بداية عام 2023.

من ناحية أخرى، توفر برجيل القابضة عبر مستشفياتها الرائدة مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية المستوى في مختلف التخصصات الطبية، والتي تشمل خدمات الرعاية الفائقة، والعلاجات المتطورة للأورام، والتدخلات الجراحية المعقدة لعلاج أمراض العظام.

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 متعامل في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 68 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و30مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز “تجميل”، و فيزيوثيرابيا للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزة 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.