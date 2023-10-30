اثنتان من أبرز وأنجح المحاميات في المملكة يتولّين أدواراً قيادية في الشركة

الرياض: "كيركلاند وإيليس"؛ أكبر شركة محاماة دولية في العالم، من حيث الإيرادات، والتي يعمل فيها 3500 محامٍ في مكاتبها في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا، توسع نطاق أعمالها عبر افتتاح مقرّها الإقليمي الجديد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وهو أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة بدعمٍ كامل من برنامج المقرّات الإقليمية الصادر بمبادرة من وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية: "تواصل المملكة سعيها الدؤوب لتوفير مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس افتتاح المقرّ الإقليمي الجديد لشركة "كيركلاند وإيليس"، في الرياض، الأهمية الكبرى التي توليها الشركات الدولية الرائدة للمملكة، والطلب المتزايد، بشكل كبير، على أفضل الخدمات القانونية العالمية، التي تدعم الأهداف الاستثمارية لتلك الشركات. ونحن، في المملكة العربية السعودية، نرحّب بشركة "كيركلاند وإيليس"، وبجميع الشركات الرائدة عالمياً، ونتطلع إلى إسهامهم في دعم أهدافنا الوطنية الطموحة لتحقيق النمو القائم على التنوّع الاقتصادي."

وفي معرض تعليقه على افتتاح المقرّ الإقليمي الجديد للشركة في الرياض، قال جون باليس، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة "كيركلاند وإيليس": "تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، تحوّلاً اجتماعياً واقتصادياً لم يسبق له مثيل، من حيث السرعة والنطاق وحجم التأثير. وفي ظلّ الإنفاق الحكومي القوي، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تواصل المملكة استقطاب أبرز الشركات، من أنحاء العالم، التي يُعدّ الكثير منها من عملاء شركتنا المرموقين."

وأضاف قائلاً: "تحتلّ شركة "كيركلاند وإيليس" المرتبة الأولى، عالمياً، في مجال الملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ والتقاضي، وخدمات إعادة الهيكلة القانونية، والتي تُعدّ جزءاً محورياً في بناء اقتصاد سعودي قائم على التنوّع. ونحن نطمح، من خلال افتتاح مقرّنا الإقليمي الجديد في الرياض، إلى دعم قاعدة عملائنا الدوليين، والمجموعة المتنامية من العملاء السعوديين، الذين يسعون اليوم للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يقدمها لهم اقتصاد المملكة المتنامي بوتيرة سريعة."

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "كيركلاند وإيليس" قد مُنحت ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكتب أجنبي من قبل وزارة العدل للعمل في المملكة، وذلك بعد ما شهدته المملكة من إصلاحات مرتبطة بمنح تراخيص مهنة المحاماة. وانضمّ إلى الشركة اثنتان من أفضل المحاميات السعوديات، وهنّ نور بنت محمد الفوزان ومنال بنت إبراهيم المشرّف، بصفة شركاء لإطلاق أعمال مكتب الرياض الجديد ومقرّ الشركة الإقليمي. وسينضمّ إليهما، ضمن فريق الإدارة العليا، الشريك كامران باجوا، الذي يتمتّع بخبرة تزيد على 20 عاماً في المسائل القانونية الدولية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن قيادته لأعمال شركة "كيركلاند وإيليس" الإقليمية منذ عام 2011م، وهو يتقن اللغة العربية، كما أنه درس الشريعة الإسلامية.

وقد علق كامران باجوا على افتتاح المقرّ الإقليمي الجديد للشركة في الرياض قائلاً: "يسرّنا جداً أن نرى اليوم اثنتين، من أبرز المحاميات الرائدات في المملكة العربية السعودية، يتولّيان أدواراً قيادية محورية في مكتبنا الجديد في الرياض. ونحن نؤكد التزامنا بالسعي المستمرّ لاستقطاب نخبة من أبرز المحامين السعوديين، ذوي الكفاءات العالية، وتطوير مهاراتهم، بينما نمضي قُدُماً في مسيرتنا الطموحة للتوسّع والنمو."

وأضاف: نحن "نثق تماماً بأنّ مناهج العمل المبتكرة للأعمال التجارية، التي يشتهر بها محامو "كيركلاند وإيليس"، ضرورية للمعاملات المعقدة التي يجريها عملاؤنا في المملكة العربية السعودية، والتي تُعدّ إحدى أكثر الأسواق نمواً وتطوراً على مستوى المنطقة. وإنني لأتطلع، بحماس كبير، اليوم، للإسهام في إنشاء وتطوير مكتب الرياض، الذي سيكون مقرّنا الإقليمي الأول، ولدعم أهداف رؤية "السعودية 2030"، وتوسيع نطاق خدمات "كيركلاند وإيليس"، لتصل إلى قاعدة واسعة من العملاء محلياً وعلى مستوى المنطقة ".

وتنضمّ الأستاذة نور بنت محمد الفوزان إلى شركة "كيركلاند وإيليس" بعد أن شغلت منصب شريك في فرع الرياض من شركة "لاثام آند واتكينز". وتتركّز مجالات تخصّصها حول عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشروعات المشتركة، وغيرها من المسائل المتعلقة بلشركات في المملكة. وقد شغلت الفوزان في السابق منصب مستشار قانوني في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف بمجموعة البنك الدولي في الولايات المتحة الأمريكية. وعلى الصعيد العلمي، فإن الفوزان حائزة على شهادة ماجستير في القانون من كلية القانون في جامعة ديوك، وبكالوريوس في القانون من جامعة الأمير سلطان، وهي حاصلة على تراخيص لممارسة مهنة المحاماة في كل من المملكة العربية السعودية وولاية نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تصنيفها على أنها "شريكٌ من الجيل القادم" من قبل Legal 500 المملكة العربية السعودية لعام 2023م.

أما الأستاذة منال بنت إبراهيم المشرَّف، فكانت تشغل منصب شريك محلي لدى شركة "وايت آند كيس" في الرياض. حيث كانت تقدّم خدمات واستشارات قانونية مختلفةللشركات والبنوك الاستثمارية في مجال أسواق رأس المال ، بما في ذلك الطروحات الأولية والثانوية ومتطلبات الحوكمة والالتزامات المستمرة التي تخضع لها الشركات المدرجة. وقد شغلت المشرَّف في السابق منصب المدير القانوني لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة/ شركة "نيوم" في الرياض. وعلى الصعيد العلمي، فإن المشرَّف حائزة على شهادة ماجستير في القانون من كلية القانون في جامعة هارفارد، وبكالوريوس في القانون من جامعة الأمير سلطان، وهي حاصلة على تراخيص لممارسة مهنة المحاماة في كل من المملكة العربية السعودية وولاية نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.

وبافتتاح هذا المقر الإقليمي لشركة "كيركلاند وإيليس" في الرياض، أصبح عدد مكاتب الشركة 20 مكتباً حول العالم.

الجدير بالذكر أن شركة "كيركلاند وإيليس" تحظى بتقدير دولي لتميّزها في العمل، حيث احتلت المرتبة الأولى في تقرير أبرز شركات المحاماة القيادية "Law360’s Pulse Prestige Leaders" لأفضل 100 شركة محاماة من حيث الأهمية والتميز. وفي عام 2022م، احتلت الشركة المرتبة الأولى في عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية المعلن عنها، بحسب عدد الصفقات (796 صفقة) وأدارت معاملات عالمية بقيمة تزيد على 255 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لجداول التصنيف القانونية الدورية لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية لدى "بلومبيرغ". كما احتلت "كيركلاند وإيليس" المرتبة الأولى لامتلاكها أكبر قطاع للخدمات القانونية المرتبطة بالتقاضي وإعادة الهيكلة في العالم، وفقاً لمسح "The Lawyer" لأفضل 50 شركة تقاضي عالمية ومنصّة "Global Restructuring Review" على التوالي.

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