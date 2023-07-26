تم إنشاء مشروع كيرتين للضيافة "ذا هاوس ريزيدينس" ليقدم أول مجتمع سكني يتمتع بشقق راقية في قلب المدينة، وسوف يتيح المشروع للزوار تجربة المفهوم الجديد للحياة الحضرية في أوكساچون

دبلن، ايرلندا: أعلنت مجموعة فنادق كيرتين للضيافة عن اطلاق مشروع للشقق الفندقية يتبع لعلامتها التجارية "ذا هاوس ريزيدينس" في مدينة نيوم الصناعية أوكساچون. ويتكون المشروع، الذي يجري تطويره في قلب أول مجمع سكني في أوكساچون من قبل خبراء الضيافة من إيرلندا، من 200 شقة سكنية فاخرة، ومن المقرر افتتاحه في عام 2025.

وتهدف أوكساچون إلى تقديم نهجً رائدً للحياة الحضرية حيث ستجمع المكاتب والمرافق الترفيهية والرياضية ذات المستوى العالمي وحلول التنقل المتطورة والضيافة الفريدة والمحلات والتقنيات المتقدمة جنبًا إلى جنب في تناغم وانسجام مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة قالت مارلوس نيبنبرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كيرتين للضيافة: نحن مهتمون بتقديم مفهوماً متطوراً للمعيشة، حيث إن "ذا هاوس ريزيدينس" في أكساچون لن يكون مجرد مشروع، بل هو تجسيد لرؤية مبنية على تطوير مفهوم المسكن، وتعزيز المجتمعات، وإعادة تصور التجربة الإنسانية. ومن خلال هذه التجربة سنسهم في التحول الاستثنائي للمملكة العربية السعودية، لذلك يعد تعاوننا مع نيوم في أوكساچون خطوة هامة. بينما يستكشف العالم الثروة السياحية في المملكة، نقف على ضفاف مرحلة عالمية مهمة تسهم رؤية نيوم في صناعتها، ضمن مساعيها لبناء مجتمعات حيوية مزدهرة".

من جهته قال فيشال وانشو، الرئيس التنفيذي لأوكساچون: "نتطلع للعمل مع مجموعة كيرتين للضيافة بحكم مايتمتعون به من نهج متميز لرعاية الخبرات والابتكارات المصممة لسكان المستقبل لدينا، وذلك من خلال التفاعل والعمل مع المواهب المحلية ورواد الأعمال. وأضاف وانشو: "إن مشروع "ذا هاوس ريزيدينس" يجسد روح الحياة المجتمعية التي تتناغم فيها التقنيات المتقدمة مع جميع التفاصيل اليومية واحتياجات السكان، وهي جوانب أساسية للمجتمعات متعددة الاستخدامات التي نقوم ببنائها في أوكساچون".

وفي سياق متصل قال كريس نيومان، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الفنادق في نيوم: "يتجلى مفهوم الإقامات الفندقية التقليدية والمساكن طويلة الأمد بنجاح في محفظة مشاريع مجموعة كيرتين للضيافة. ويقدم هذا النهج خدمة لا مثيل لها من حيث الجودة خاصة عندما يكون مدعومًا بالسمعة الممتازة للمجموعة. ويعد مشروع "ذا هاوس ريزيدينس" مثاليًا لزوار أوكساچون الذي يسعى الكثير منهم إلى الاستمتاع بتجربة تجسد روح الحياة المجتمعية مع الشعور بأجواء المنزل."

وتسعى نيوم، وهي إحدى المشاريع الرئيسية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030، إلى أن تكون مركز عالمياً رائداً للمعيشة وللحياة الحضرية المستدامة ،. وفور اكتمالها، ستعمل مشاريع نيوم بالطاقة النظيفة بشكل كامل، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح والطاقة القائمة على الهيدروجين الأخضر.

وكانت مجموعة كيرتين للضيافة، التي مقرها في أيرلندا، قد أعلنت في شهر مايو 2023، عن مبادرة "ذا كوليكتف" في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توحيد مشاريع الشركة بالمملكة تحت مظلة واحدة تبلغ قيمة استثماراتها 1.5 مليار ريال. وبصفتها شركة ضيافة رائدة في تصور أسلوب الحياة تكرس مجموعة كيرتين جهودها لتعزيز التعاون مع المستثمرين والهيئات الحكومية وتحفيز المجتمعات المحلية.

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حول كيرتين هوسبيتاليتي:

كيرتين هوسبيتاليتي هي شركة ضيافة شاملة تعمل على إنشاء وجهات وتجارب ومجتمعات مخصصة. وتدير المجموعة مشاريع ضيافة فريدة من نوعها يعززها التعاون المؤثر مع العلامات التجارية المختلفة من المطاعم، ومحلات التجزئة، والترفيه، والفنون، والعافية التي تركز على تنسيق النظم البيئية والبيئات الفريدة التي تركز على المجتمع.

وتمتلك المجموعة ١٢ علامة تجارية لأسلوب الحياة و١١ مشروعًا تشغيليًا، وهي جزء من بصمة عالمية تضم ٥٠ مشروعًا عبر ثلاث قارات وفي وجهات رئيسية منها: المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والأردن، والمغرب، والكويت، ومصر، وجورجيا، وتركيا، والامارات العربية المتحدة.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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