دبي : عينت شركة كيرتن هوسبيتاليتي ، وهي شركة متعددة الاستخدامات ، تلتزم بالمعاييرالبيئة والاجتماعية والحوكمية ومشغل عصري رائد، تارا مارلو كمستشار عام في المكتب الذي يقع في الإمارات العربية المتحدة ، حيث ستقوم تارا بدعم وتعزيز التوسع في الأسواق الحالية والجديدة، و في الوقت نفسه، ستقوم بدعم الافتتاحات المتعددة الجارية في المملكة العربية السعودية والكويت وجورجيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر، على سبيل المثال لا الحصر، والتي من المقرر افتتاحها في الفترة المقبلة خلال اثنتي عشرة شهرا وحدها.

تارا مارلو بريطانية تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 ، وهي محامية ذات خبرة عالية تملك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التطوير العقاري ومجال الفنادق والترفيه . تم تصنيف تارا باستمرار بالدليل القانوني الدولي في كل من Chambers Global و Legal 500 كشخص رائد في سوق الفنادق والترفيه ، وتم التعريف بها من قبل Who's Who Legal باعتبارها " رائدة فكر النخبة العالمية في مجال الضيافة - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" عام 2020.

انضمت تارا إلى شركة كيرتن بعد سنوات عديدة كشريك ومدير إقليمي للعقارات والفنادق والترفيه في أكبر شركة محاماة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التميمي وشركاه ، حيث بنت خبرة واسعة مجال الفنادق المرموقة للشركة .شغلت تارا سابقًا منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية لشركة MAF Hospitality ، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع متخصصين متمرسين في الفنادق من مختلف العلامات التجارية العالمية ، وقامت أيضًا بتأسيس وإدارة الوظيفة القانونية ، وقدمت الدعم القانوني للأعمال أثناء تطوير ملفها في مجال الفنادق. لقد كانت عضوًا نشطًا في اللجنة الاستشارية للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي ، وباعتبارها محامية خاصة ، فقد انتشر سيطها واصبحت متحدث منتظم في المؤتمرات القائمة على الصناعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتعليقًا على التعيين ، قالت مارلوس نيبنبرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة كيرتن هوسبيتاليتي: "يشرفنا أن نرحب بتارا في عائلة كيرتن. لقد كانت تارا من أتباع وداعمي شركة كيرتن هوسبيتاليتي منذ انشائها. ووجود شخص مثلها يؤمن برؤية كيرتن المستقبلية وانضمامها إلى الفريق يعد إنجازًا رائعًا آخر. حيث تشارك تارا تركيز كيرتن المتمحور حول المالك ، ونعتقد أنها ستكون مفيدة في نمونا السريع وفي تلبية أهدافنا التجارية التي تركز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية والتي تحقق عائدًا لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من المالكين والمستثمرين والضيوف والمجتمعات وكل ما حول مشاريعنا. "

وقالت تارا مارلو ، المستشار العام في كيرتن: "يسعدني أن أنضم إلى رائد ضيافة متقدم وإيجابي وذكي وسريع يركز على المستقبل والذي ذهب بالابتكار في الضيافة إلى آفاق جديدة. أنا متحمسة جدًا لأن أكون جزءًا من المستوى القادم من نمو كيرتن وأن أعمل مع الفريق في التحول المستمر لأعمالها. وأرحب بشكل خاص بفرصة التعرف على المالكين وأن أكون قادرة على الاستمرار في تعزيز ودعم التوافق بين مصالح مالكينا ومصالحنا ، وهو أمر أساسي لمبدأنا الجوهري المتمثل في التواصل البشري والنجاح المتبادل ".

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