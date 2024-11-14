دبي، الامارات العربية المتحدة، أعلنت "كيتورا"، العلامة التجاريّة الرائدة في العقارات الفاخرة والضيافة، عن تحقيق مراحل هامة في بناء مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، مع الانتهاء من أعمال التدعيم والحفر والبنية التحتية. وقد بدأت شركة CECEP TECHAND Middle East، المقاول الرئيسي للمشروع، تنفيذ أعمال الإنشاءات بتكلفة تُقدر بـ 2.8 مليار درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2027.

ويتألف مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" من 200 وحدة موزعة على 7 مبانٍ، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً حيث يضم كل منزل موقفاً حصرياً لليخوت. ويقدم المشروع للملاك مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك مركز صحي، إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة تعرض المنتجات العضوية والمستدامة، والمواقف الخاصة للسيارات مع خدمة الفاليه التي تعمل على مدار الساعة، ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية وبرج خليفة وميناء خور دبي ومنطقة ميدان.

وقال محمد مغربي، المدير التنفيذي للتطوير في "كيتورا": "يسعدنا تحقيق هذه الإنجازات في مراحل البناء وبدء العمل على المشروع من قبل شركة CECEP. ويمثّل منتجع "كيتورا" علامة فارقة في عالم الرفاهية، حيث يقدم ميزات فريدة للصحة والعافية لم يسبق أن شهدتها المنطقة. ومع كل خطوة، نقترب من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس."

وقال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير متعدد الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "نحن متحمسون لهذا الإنجاز الهام الذي يقربنا خطوة من تقديم أسلوب حياة استثنائي للسكان في مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد"، الذي يتميز بالخدمة الرائعة التي تقدمها علامة ريتز كارلتون".

ويشار إلى أن منتجع كيتورا يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيحصل على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه. ويقع المشروع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة : www.theresidencescreeksidedubai.com

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