[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت شركة كيتورا، المفهوم الفريد للعقارات والضيافة الفاخرة، والتي أسسها طلال القداح، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة "كومفورت هوسبيتاليتي ذ.م.م." في الإمارات، تحت إدارة عبدالله الملا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في صناعة المأكولات والمشروبات تمتد لأكثر من 12 عامًا. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كومفورت بإدارة وقيادة عمليات المأكولات والمشروبات في كيتورا ريزيرف في ميدان ومنتجع كيتورا على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، خلال موسم الشتاء القادم في الإمارات.

وقال طلال القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: "يسعدنا توقيع اتفاقية مع شركة كومفورت هوسبيتاليتي بقيادة عبدالله الملا. إن مهمتنا في كيتورا تتمثل في التوصل إلى شراكات مع الكيانات التي تشترك معنا في نفس الفلسفة المبتكرة التي تمثلها علامتنا التجارية، كما نسعى لدعم المواهب المحلية التي تشكّل عنصراً حيوياً لمستقبل الإمارات".

ومن جهة أخرى، قال عبدالله الملا: "يسرنا التعاون مع علامة كيتورا ومؤسسها طلال القداح لتوفير تجارب مميزة للسكان والزوار. وتتمثل مهمتنا في التأسيس لشراكة طويلة الأمد لتجسيد الرؤية العميقة التي تمثلها علامة كيتورا، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الفريق لتحقيقها".

#بياناتشركات

- انتهى -