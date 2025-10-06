الكويت: أعلنت شركة "كيتا"، الذراع الدولية لشركة "ميتوان" الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا خدمات التوصيل عند الطلب، عززت حضورها في دولة الكويت عبر الحصول على ترخيص استثماري من "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر". ويجسد هذا التعاون التزام "كيتا" ببناء منصة موثوقة قائمة على التكنولوجيا، تضيف قيمة للمستهلكين، وتمكّن الشركاء، وتساهم في دفع عجلة النمو الرقمي طويل المدى في الكويت.

تواصل "كيتا" ترسيخ عملياتها التشغيلية في الكويت، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة الرقمية، ويوفر مستويات أعلى من الراحة للمستهلكين، ويعزز نمو الأعمال المحلية بصورة مستدامة. وتعكس هذه الخطوة أهداف رؤية الكويت 2035 في تنويع الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

وتواصل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تسهيل دخول الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة إلى الكويت، عبر منظومة متكاملة تغطي جميع المراحل من دخول السوق إلى التوسع، مدعومة بخدمات مخصصة، ورؤى عملية حول تطور بيئة الأعمال، إلى جانب تقديم خدمات متابعة مستمرة تضمن نمواً مستداماً للمستثمرين.

من جانبه، قال ماكس كيو، المدير العام لشركة "كيتا" في الكويت: "يمثل انطلاق أعمالنا في الكويت محطة محورية في مسيرة ’كيتا’. فبدعم وإرشاد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، استطعنا الاندماج بسلاسة في السوق المحلية، بما يتماشى مع أجندة التحول الطموحة للكويت. إن التزامنا يتجاوز تقديم خدمات موثوقة وبأسعار مناسبة، فنحن نعمل على خلق فرص حقيقية للأعمال الكويتية، والاستثمار في القدرات الرقمية، والمساهمة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد متنوع وقوي."

وتمثل "كيتا" إضافة نوعية للسوق الكويتي من خلال منصة متطورة تهدف إلى توفير الراحة للمستهلكين، مع تحقيق قيمة ملموسة للتجار والشركاء المحليين. ومن خلال منظومتها المبتكرة، ستعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموها الرقمي، مع توفير فرص وظيفية مستقبلية للمواهب الكويتية.

ويجسد هذا التعاون أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصاد رقمي مزدهر. كما يؤكد دخول "كيتا" إلى الكويت على جاذبية مناخ الاستثمار في الدولة، والدور الفاعل لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في التيسير، ومكانة الكويت المتنامية كمركز إقليمي لنماذج الأعمال القائمة على التكنولوجيا.

نبذة عن "كيتا":

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم Keeta بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد Keeta الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

